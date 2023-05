Tomas falsas de la campaña (11): El gol de Vinicius al racismo a días de las elecciones

El pasado martes todas las preguntas de los periodistas en la rueda de prensa habitual en Moncloa tras el Consejo de Ministros fueron sobre EH Bildu y sus listas electorales. Este martes, de los cinco turnos concedidos, en cuatro de ellos se preguntó por 'el caso Vinicius' y los insultos racistas que recibió el futbolista del Real Madrid el pasado domingo en València.

¿Es España un país racista? ¿Se puede hacer más desde las instituciones políticas, judiciales o deportivas para luchar contra el racismo? ¿El racismo afecta sólo al mundo del fútbol? Durante las últimas 48 horas, estas y otras preguntas similares han sido trasladadas a diferentes líderes políticos, a escasos días de la decisiva cita electoral del 28 de mayo.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, Yolanda Díaz y otros dirigentes políticos de todas las fuerzas se han pronunciado al respecto. Nadie ha faltado a su cita. Lo ha hecho incluso el presidente de Brasil, Lula Da Silva. Las redes sociales han sido un hervidero de opiniones, comentarios y reflexiones al respecto.

Vinicius, un jugador que levanta pasiones (tanto en el sentido positivo como el negativo), ha decidido alzar la voz. No se ha quedado solo en su indignación del momento en el campo de Mestalla. Incluso le ha enmendado la plana a las primeras reacciones del presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas, exmilitante de la ultraderecha de Fuerza Nueva.

Que el mundo del fútbol está contaminado por el racismo es una obviedad para cualquiera que le haya prestado una mínima atención durante las últimas décadas. Vinicius no es un caso aislado. Él mismo ha tirado de hemeroteca en su cuenta de Twitter sacando imágenes de 1997, por ejemplo. Pero la trascendencia mediática y política que ha tomado el asunto no tiene precedentes. Desgraciadamente.

Porque son muchas las voces que recuerdan sucesos cotidianos en otros ámbitos. Pero el fútbol es el fútbol, y trasciende todo, incluso a la gente que lo rechaza de plano por todo lo que genera alrededor de él. La ministra portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, lo deslizó en rueda de prensa para tratar de abrir el foco.

Pero no hubo tanto revuelo mediático antirracista, por ejemplo, con los sucesos ocurridos en la valla de Melilla hace prácticamente un año. Un reguero de víctimas anónimas que no se llamaban Vinicius. "Bien resuelto", dijo en un primer momento Sánchez sobre la actuación policial. Unas palabras que matizó después al decir que no había visto las imágenes en el momento de pronunciarlas.

"Condenamos mayoritariamente estos comportamientos y a quienes lo justifican", dijo Rodríguez. No mencionó a nadie. ¿Es criminalizar la migración una manera de favorecer actitudes racistas? ¿Lo es referirse a un barrio como Usera como 'Chinatown'? ¿Relacionar a menores extranjeros con la inseguridad no es favorecer actitudes racistas? ¿Es racismo llenar el Metro de Madrid con carteles que dicen que solo las personas de origen migrante tienen ayudas sociales?

Todo esto, y mucho más, sucede en los discursos mediáticos y políticos. Algunos que los usan son tercera fuerza política y este mes de mayo podrían entrar en varios Gobiernos autonómicos y municipales. El fútbol no ha hecho su tarea, como evidenció también hace un par de años el caso del futbolista, curiosamente del Valencia, Mouctar Diakhaby. Pero, ¿la sociedad ha hecho su tarea? ¿La política? ¿La justicia? De momento, la misma Rodríguez destacó que el Gobierno no es partidario de endurecer las sanciones al racismo en el deporte.

"Que sirva esto entonces para visibilizar el racismo cotidiano la mayoría de veces silenciado, aunque a muchos solo les importe y les afecte cuando insultan al negro de su equipo". Esta reflexión del periodista Miquel Ramos en un artículo de Público es una buena conclusión. De momento, Vinicius ha metido ya un buen gol. Está por ver que eso se refleje en las urnas el 28 de mayo y en lo que se venga después.