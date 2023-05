Tomas falsas de la campaña (13): La colleja de la izquierda y su "pongamos que hablo de Madrid"

"Allá donde se cruzan los caminos"... Joaquín Sabina publicó en el año 1980 esta canción. Como él mismo explica, una historia de amor y de odio a "una ciudad invivible, pero insustituible". El pasado martes el cantautor, en su vuelta a los escenarios de la capital, no la tocó, quién sabe por qué.

Algunos lectores serán jóvenes. Pero en los años 80 gobernó en Madrid un alcalde socialista. Se llamaba Enrique Tierno Galván y fue un icono. Tras su muerte le sustituyó su compañero Juan Barranco, que duró poco, hasta que una moción de censura lo sacó del Ayuntamiento. Era 1989.

Por aquella época gobernaba también el PSOE a nivel autonómico. Lo hacía Joaquín Leguina. Fue presidente desde 1983 hasta 1995. Hace unos meses, por cierto, fue expulsado del PSOE por mostrar su apoyo a Isabel Díaz Ayuso. Muy representativo que el último presidente socialista madrileño apoye al PP.

Desde entonces, el PSOE no ha conseguido gobernar Madrid. Casi lo consiguió en el año 2003 con Rafael Simancas. Pero pasó una cosa que se denominó tamayazo. Hasta hoy. Entre medias, hubo un oasis en el Ayuntamiento entre 2015 y 2019 con Manuela Carmena y el proyecto amplio a la izquierda del PSOE que se llamó Ahora Madrid.

Sirvan estos breves apuntes históricos, porque la historia de la izquierda madrileña da para un documental de HBO, para situarnos de cara al 28 de mayo. "La verdadera encuesta es el domingo", repiten incesamente los dirigentes políticos. "Hay que pelear hasta el final", insisten. Pero las expectativas no son buenas. Las encuestas, tampoco. Si acaso, según la demoscopia, se puede pelear sacar a José Luis Martínez Almeida de la Alcaldía. Con Ayuso, el debate está situado en si tendrá mayoría absoluta o necesitará a Vox.

La izquierda acude con una mano atada a estas elecciones. En el PSOE llevan diciendo meses, en público y en privado, que las candidaturas de Juan Lobato y Reyes Maroto son un proyecto a medio y largo plazo. Se agradece a veces el realismo. Tampoco ha remado a favor del PSOE de Madrid el hecho de que el presidente, Pedro Sánchez, haya decidido cerrar el viernes de campaña en Barcelona en lugar de en Madrid.

Por cierto, que dos o tres horas antes del acto de Sánchez en Entrevías (Vallecas), llovía a mares en Madrid sur. Los nubarrones negros se fueron despejando y un grupo de versiones de canciones de los años 80 y 90 amenizaban la llegada de la militancia. "¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo fui yo?" fue una de ellas.

A la izquierda del PSOE aún quedan muchas heridas por cerrar. Rita Maestre es la apuesta de continuidad del legado de Carmena. El PSOE quería también su parte del pastel, pero ni eso. Mónica García es su reflejo autonómico. Más Madrid es líder de la oposición en lo municipal y lo autonómico. Sus excompañeros de Podemos e IU presentan a Roberto Sotomayor y Alejandra Jacinto.

No merece la pena comentar a estas alturas las relaciones dentro del espacio. Gracia, salvo por los más acérrimos, supongo, tiene poca. El espectáculo dado por muchos entre los que se suponen que tienen que pactar un Ayuntamiento progresista ha sido escandaloso. Aquí también entra el PSOE, no se vayan a pensar. Hay quien teoriza que se está mejor fuera del gobierno madrileño que dentro, aunque no lo digan en público. Que cada palo aguante su vela, que dice el refrán.

La enorme actriz Amparo Baró protagonizó un personaje maravilloso en la serie 7 Vidas a principios de los 2000. Militaba, en la ficción, en el PCE. Y se hicieron famosas, para una generación entera, sus collejas a los personajes, qué curioso, de Toni Cantó o Willy Toledo. Quizás a la izquierda madrileña le haga falta alguna de esas.

A quien no le ha faltado su colleja ha sido al alcalde Almeida. Florentino Pérez, de quien dicen que es realmente el alcalde madrileño en la sombra, le dio una que se ha hecho viral. Y claro, en UP lo han aprovechado en forma de lona gigante para enfado del alcalde. "Un collejón de los madrileños", ha dicho Almeida que se va a llevar Pablo Iglesias el domingo. El exvicepresidente, claro, no se ha callado y además ha participado este jueves en un acto junto a los candidatos madrileños de UP.

"Aquí no queda sitio para nadie, pongamos que hablo de Madrid", canta Sabina. Y también, por cierto, Los Porretas, un grupo mítico del barrio de Hortaleza, en una de las versiones más conocidas del tema. ¿Habrá sitio para la izquierda en Madrid? De momento, Sabina actúa otra vez este jueves en la capital y la única encuesta válida, ya saben, es el 28M.