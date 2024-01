Dos tránsfugas del PSPV dan la alcaldía de Albaida al PP ante la indignación de la dirección socialista

El pleno del Ayuntamiento de Albaida (Valencia) ha aprobado este martes la moción de censura registrada a mediados de diciembre por el Partido Popular (PP) y dos concejales tránsfugas del Partit Socialista del País Valencià (PSPV), que ya están fuera del partido, contra el alcalde de Compromís, Alejandro Quilis, y el gobierno que lideraba en minoría con el apoyo externo del grupo socialista. La dirección de la formación ha condenado "enérgicamente" lo ocurrido.

En la sesión plenaria, que se prolongó, este martes, durante una hora, el popular Juan Carlos Roses fue investido como nuevo alcalde de Albaida al salir adelante la moción con siete votos a favor (incluyendo el del exsocialista Toni Sempere), cuatro en contra (los de Compromís) y una abstención, de Cristina Vila, ex del PSPV que suscribió en su día la remoción de Quilis.

En su primer discurso, Roses se mostró satisfecho por el "día histórico", tras semanas negociando, y prometió un plan estratégico para 2024 y dejarse "la piel" por la localidad. En declaraciones a los medios, Roses justificó la moción en que el Ayuntamiento estaba "paralizado" por la falta de entendimiento entre Compromís y PSPV y con una deuda muy elevada. "Fuimos la fuerza más votada y teníamos que dar un paso adelante", aseveró.

Según deslizó el nuevo alcalde ante los medios, la moción de censura se empezó a fraguar en noviembre y "no hay nada firmado" respecto a si los dos concejales tránsfugas podrían asumir concejalías, aunque no lo descarta. Es algo que se abordará durante las próximas semanas. Además, agradece el apoyo de los exsocialistas, quienes ha insistido en que no "pidieron concejalías" para llegar a un acuerdo con el PP.

Como objetivos desde la alcaldía, Roses apuesta por llegar a consensos para "trabajar por el pueblo" y sobre todo ser capaces de aprobar los presupuestos y "crear estabilidad en el Ayuntamiento".

Compromís carga contra el PP y los tránsfugas

Desde Compromís, el ya exalcalde Alejandro Quilis, investido a finales de 2022 en sustitución del veterano Josep Bort, calificó el día de "muy triste" y lamentó el "golpe duro" que supone para la coalición valencianista . También expresió una "total desolación" porque se falle a "la voluntad expresada por el pueblo" en las elecciones del 28M.

Quilis rechaza los argumentos esgrimidos por el PP en la moción, ya que los enmarca en una "estrategia electoral" de cara a 2027. "Compromís es el único enemigo a batir tanto para el PP como para el PSOE en Albaida", insiste el ya exalcalde, destacando que llevan 12 años haciéndoles frente desde la alcaldía.

En cualquier caso, instó a los ediles tránsfugas a explicar los motivos de su apoyo a la moción y garantizó que Compromís seguirá trabajando desde una oposición "proactiva y dura cuando haga falta", tendiendo la mano a los acuerdos, con el objetivo de recuperar la alcaldía en 2027. "Nos vamos con la cara bien alta y con los dientes apretados. Volveremos", resolvió.

Indignación en la dirección socialista valenciana

El secretario de Organización del PSPV-PSOE, José Muñoz, por su parte, condena "enérgicamente" la moción de censura impulsada por el PP y dos concejales tránsfugas del PSPV, que ya están fuera del partido.

"Ni escrúpulos ni líneas rojas. Todo por el poder", manifestó el dirigente socialista este martes por la tarde en su perfil en la red social X (antigua Twitter). Muñoz acusa al president de la Generalitat y del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de "expulsar a alcaldes que han sido elegidos democráticamente".

En su tuit, Muñoz cita, también, el reciente caso de Vinaròs (Castellón), donde la pasada semana la candidata del Partit de Vinaròs Independent (PVI), María Dolores Miralles, se convirtió en la nueva alcaldesa de esta localidad del Baix Maestrat tras salir adelante la moción de censura que han apoyado esta formación, el PP y Vox contra el anterior primer edil, Guillem Alsina, del PSPV.