Trapero pide que no se utilice su imagen durante los actos en recuerdo a las víctimas de los atentados de Catalunya

Josep Lluís Trapero, mayor de los Mossos durante los atentados de Catalunya y la consulta impulsada por los independentistas del 1 de octubre, no quiere que su imagen sea utilizada en los actos que recordarán a las víctimas de los atentados del pasado 17 de agosto. Según recoge La Vanguardia, el mando destituido de la policía catalana debido a la aplicación del 155 desea mantenerse discretamente en un segundo plano.

Estas declaraciones cobran sentido si se atiende al debate suscitado en torno a las movilizaciones programadas en recuerdo de las víctimas del atentado yihadista que se llevaron por delante la vida de 16 personas. Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona ha programado un acto estrictamente institucional y que contará con la participación del Rey, del presidente del Gobierno y el presidente de la Generalitat.

En esta primera convocatoria se pretende dar prioridad a las víctimas, así que lo que se persigue es que no tengan el protagonismo las personalidades políticas que acudan, al igual que tampoco la representación de los diferentes cuerpos de seguridad que tomaron parte durante y después del atentado, a diferencia de la convocatoria que tendrá lugar por la tarde.

Algunas asociaciones han hecho un llamamiento para que este primer acto no se politice. Es el caso de Societat Civil Catalana (SCC), que ha comunicado a sus adheridos que no hay mayor pretensión que la de rendir homenaje a los fallecidos, por lo que les ruega acudir a la manifestación sin ningún tipo de símbolo. La Asamblea Nacional Catalana (ANC) también acudirá a esta movilización compartiendo las ideas de la SCC, pero su jornada no terminará ahí.

Por otro lado, organizaciones más significadas en el apoyo al proceso independentista, como son Omnium o la ya mencionada ANC, seguirán sus reivindicaciones por la tarde. En su opinión, los Mossos D’Esquadra se merecen un especial reconocimiento, sobre todo Joaquim Forn, exconseller encarcelado, y Josep Lluis Trapero, antiguo jefe de la policía catalana que estuvo al frente del dispositivo policial durante el atentado y que sigue en prisión.

Es en este aspecto donde adquieren peso las declaraciones de Trapero al comunicar, según La Vanguardia, que no le gustaría que su figura fuera utilizada en las reivindicaciones que se darán durante el primer aniversario de los ataques terroristas de Alcanar, la Rambla, Sant Just Desvern y Cambrils y que tendrán lugar en la entrada de la cárcel de Lledoners.