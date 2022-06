Tres de los seis mercados de Badalona, en el límite de la supervivencia

Más de la mitad de paradas cerradas, cubiertas en mal estado, goteras cuando llueve y sistemas eléctricos obsoletos. Así se encuentran al menos tres de los seis mercados municipales de la ciudad de Badalona. Se trata de un mal endémico que los comerciantes ya no se ven capaces de soportar por más tiempo. Llevan más de diez años esperando reformas integrales de equipamientos que se encuentran en una situación límite y, mientras tanto, aquellos que están en mejores condiciones sufren el paso del tiempo y la falta de mantenimiento. Ahora, los presidentes de los seis mercados han decidido unirse para hacer fuerza frente a la administración. De nuevo, el gobierno municipal se compromete a ponerle solución.

"Yo entro en mi mercado y pienso: yo aquí no vendría a comprar", reconoce Juan Carlos de Miguel, presidente del Mercat de Llefià. En este equipamiento -que se encuentra en el barrio más poblado de Badalona- había hasta 34 puestos abiertos. En 2008 ya solo eran la mitad. Los comerciantes se fueron jubilando y era muy difícil encontrar relieve puesto que las condiciones del mercado no eran atractivas. Las 16 paradas que quedan de pie se agruparon en un lado del edificio. La intención era empezar las obras de la rehabilitación del equipamiento por la mitad sin uso y así no afectar al ritmo diario del comercio.

En ese tiempo, han vivido dos crisis económicas y dos intentos de reforma. Solo uno con la apuesta clara de un operador privado que debía hacerse cargo de la obra y que debía ser un revulsivo para el mercado. Fue en 2014 pero en el momento de la puja, la cadena de supermercados se echó atrás. Los años han pasado y los comerciantes siguen en la misma situación. "Nos sentimos olvidados; en Santa Coloma de Gramenet, en Montgat y en Barcelona se inauguran nuevos mercados, mientras que en Badalona no hay ninguno en buenas condiciones", lamenta de Miguel.

De los seis equipamientos, tres están en la misma situación. Además de Llefià, el Mercat Torner, en el barrio del Progrés tiene actualmente 22 paradas abiertas, la mitad de las que tiene el edificio. "En dos espacios del mercado se despacha con toallas cuando llueve y máquinas y vitrinas que no se pueden enchufar", asegura la presidenta de este equipamiento, Olga Viltró. "Los clientes deben entrar a comprar con paraguas debido a las goteras", añade.

El Torner, la Plaça Nova como se le conoce popularmente, se construyó en 1926. También ha vivido dos intentos de reforma. El primero se remonta a 1996. Ahora, el cambio de modelo de consumo y la alta competencia de la zona hace que desde este mercado rechacen una reforma que incluya la llegada de un operador privado. Reclaman una rehabilitación del espacio en el que se encuentran. "Cada vez tenemos más inconvenientes para abrir la parada, los comerciantes se me ponen a llorar porque no pueden atender en condiciones", dice Viltró. La responsable del Mercat Torner pide actuaciones urgentes. "¿Cuánto tiempo debemos esperar? ¿Hasta que haya una desgracia?", lamenta.

Los paradistas culpan a la inestabilidad política del Ajuntament de Badalona como uno de los principales causantes del abandono de los mercados. Juan Carlos de Miguel, que también es el presidente de la Federación de Mercados de Badalona, asegura que se hacen "muchas reuniones con buenas palabras pero, al año, vuelve a haber un cambio de gobierno y se tiene que volver a empezar".

Dos millones de euros para los mercados

Después de las promesas que han oído los comerciantes de los mercados de Badalona durante los últimos años pero que nunca se han llegado a cumplir, ahora vuelven a sentirse esperanzados. El Ayuntamiento de Badalona ha aprobado el presupuesto para 2022 e incluye una partida de dos millones de euros para realizar reformas en los seis mercados. "Debemos empezar a poner manos a la obra para recuperar los mercados que se encuentran en un estado lamentable", afirma Àlex Montornès, primer teniente de alcalde y responsable de esta área.

El gobierno ha ordenado los equipamientos por prioridad de actuación. Y quiere empezar por Llefià. Montornès asegura estar en conversaciones con varios operadores interesados en invertir en el mercado y cree que podrá pujarse en breve. Por el momento, el pleno municipal ha aprobado un plan de viabilidad para sacar adelante el proyecto. Tendría un coste de cinco millones de euros y el operador privado se quedaría con el 60% de la superficie. El resto, sería para los puestos que se calcula que serán 13. Montornès prevé que en el 2025 podría estar abierto el nuevo Mercat de Llefià. Aunque ya lo han oído en varias ocasiones, desde el mercado se muestran esperanzados. "Tengo confianza en que esto salga adelante", dice Juan Carlos de Miguel.

Si esto avanza como lo tienen previsto, el dinero del presupuesto que se quería destinar a este mercado, serviría para reformar otros equipamientos. El Torner prevé recibir casi un millón de euros para realizar obras en la fachada y la cubierta. "En 40 años no se había aprobado un plan de choque para los mercados como este", dice Àlex Montornès. El concejal reconoce que jamás se había destinado presupuesto al mantenimiento de estos edificios.

"Hay que hacer una reflexión sobre el futuro de los mercados"

El tercer mercado más dañado es el de Pomar. Ahora mismo sólo tiene siete paradas abiertas de las 30 que habían estado en marcha y, a pesar de la llegada de un supermercado, el equipamiento no reflota. También está pendiente de unas obras de mejora que se han detenido porque requerían de más presupuesto. "Es una vergüenza", dice Francisco Javier Ruiz, presidente del Mercado de Pomar, "ya no creemos en la administración".

Mientras los comerciantes siguen apostando por una reforma integral que haga el mercado atractivo y, sobre todo, la instalación de un aparcamiento para los clientes, el gobierno municipal quiere abrir un debate sobre el futuro de éste y otros mercados de la ciudad. "Debemos reflexionar sobre si algunos de los mercados serán viables o si algunos deben unirse", detalla el primer teniente de alcalde.

El concejal se refiere a este último mercado pero también al Torner que se encuentra muy cerca del mercado más céntrico y de los que tiene mayor afluencia, el Maignon. En 2010, los paradistas se trasladaron a una carpa provisional a la espera de una rehabilitación del edificio antiguo donde se encontraba. Un proyecto que también se ha ido retrasando pese a varios intentos. El concejal, incluso, duda sobre si ésta debería ser su ubicación definitiva, teniendo en cuenta el estado del inmueble o si debería construirse un nuevo edificio en el mismo espacio donde se encuentra la carpa actual.

Àlex Montornès asegura que se realizarán tareas de mantenimiento en los seis equipamientos pero tiene claro que la prioridad ahora es Llefià. Será la primera experiencia de Badalona con una operación público-privada en un mercado. "Si en cada mandato nos centramos en un mercado mientras se realizan pequeñas reparaciones, la mejora es asumible", dice Montornès.