El abogado y ex diputado del PP Jorge Trías, a quien Luis Bárcenas le entregó temporalmente sus apuntes sobre la contabilidad B del partido ha señalado este jueves, durante su declaración en el juicio que se celebra en relación con estos pagos en la Audiencia Nacional, que tras la publicación de estos documentos en El País en 2013 "los dirigentes del PP" le amenazaron "con todo tipo de desgracias", como demandas multimillonarias y sufrió un "acoso terrible".

El único nombre que ha apuntado en relación a este asunto ha sido el del abogado del también ex tesorero Álvaro Lapuerta, Javier Iglesias, de quien dice que le manifestó que su carrera como abogado estaba terminada. Lapuerta, sin embargo, sólo le llamó para decirle que sentía mucho lo que le estaba ocurriendo.

Pese a la insistencia del fiscal Anticorrupción Antonio Romeral, Trías se ha mostrado esquivo respecto a quienes eran los "dirigentes" que le amenazaron, y ha dicho que, desde dicho momento, el único contacto con la cúpula del PP –partido del que fue diputado entre 1996 y 2000– fue "a través del juzgado de Toledo" donde encontró a María Dolores de Cospedal (exsecretaria general), con la que no había tenido ninguna "relación especial", si bien conocía su enemistad a modo de "batalla campal" con el ex tesorero.

"Después he tenido contacto con alguno de los nuevos que están y no tienen que ver con esta siniestra historia", ha añadido.

"Que resplandezca la dignidad"

Trías, que ha comparecido por videoconferencia desde una sala repleta de ejemplares de textos jurídicos, ha sido el primer testigo en la vista que se celebra por esta causa, y ha iniciado su comparecencia señalando que no tiene ningún otro interés en la misma más que "resplandezca la dignidad".

El testigo ha señalado que fue en 2011 cuando conoció a Bárcenas, para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel en este procedimiento, y lo hizo a través de un amigo común, el exsenador del PP Luis Fraga.

Ratificando en su mayor parte lo señalado en su día, tanto ante Anticorrupción como en su declaración ante el instructor del caso Pablo Ruz, Trías ha recordado que mantuvo "bastantes" reuniones con el extesorero ahora juzgado en su despacho, quien le hizo entrega de los "papeles" -hoy no sabría decir si originales o una copia- para que le diera su opinión jurídica.

Trías, por su parte, los examinó durante unas horas y se los devolvió, no sin antes hacer una copia que entregó a su amigo y también letrado Gerardo Viada, que fue quien a su juicio los entregó a El País. Sobre el contenido, le dijo a Bárcenas que no parecía que en ellos se reflejara un delito fiscal, ya que ninguna de las cantidades entregadas superaban el máximo legal para ello, pero sí un "escándalo político". En otro momento del interrogatorio ha señalado que los papeles "no eran inocentes".

El abogado, que no ha dejado de mencionar que todo lo que conoció de este asunto lo publicó en su día en su libro El Baile de la Corrupción, ha rechazado que Bárcenas le hablara de comisiones finalistas como origen de los fondos empleados, y ha apuntado a preguntas de una de las acusaciones populares, que si habla de escándalo político es porque en los citados papeles "figuraban una serie de nombres como receptores de cantidades", aunque no ha querido puntualizar ante la insistencia de las preguntas si uno de ellos era el del que fuera presidente del partido y ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy.

"Si figura en la lista sería el señor Rajoy" se ha limitado a decir, para puntualizar ante la insistencia del letrado Virgilio Latorre sobre el hecho de que aparecieran iniciales que "no hay que ser muy listo" para relacionar dichas letras con nombres concretos. "¿Era pura intuición?", le ha preguntado, ante lo que Trías ha respondido. "No, era pura certeza".

Por su parte, la abogada de la acusación popular en nombre de Observatori Desc Isabel Elbal ha cuestionado una de las afirmaciones de Trías en relación con una reunión que mantuvo en Pamplona con el también ex diputado popular Ignacio del Burgo, de quien ha dicho "que estaba en estos papeles sin comerlo ni beberlo porque recogió dinero para una persona que había sido víctima de un atentado terrorista, la viuda de Don Isaías Carrasco, pero él no tenía nada que ver con la financiación irregular de estas personas del partido popular".

Elbal ha cuestionado la respuesta por ser Carrasco un concejal del PSOE, y le ha preguntado desde cuando el PP ayudaba a víctimas del terrorismo vinculadas al partido socialista, ante lo cual Trías ha matizado su respuesta señalando que tenía "ese nombre en mente, pero a lo mejor no era para él" la cantidad entregada por Del Burgo.

Sobre el hecho de que Bárcenas enseñara sus papeles a determinadas personas, entre las que Trías ha mencionado genéricamente a "algunos periodistas", el testigo ha señalado que cree que lo hacía para protegerse, ya que él ex tesorero no aparecía en dicha contabilidad.

"Él consideraba que eran sus amigos, y yo ya le advertí que en política hay muy pocos amigos y que Rajoy, a quien me encontré a la salida de un funeral, a él se refería con expresiones como "qué va a hacer ese", y ese era Luis Bárcenas. Amistad poca cosa", ha añadido el testigo, para apuntar que su "opinión humana sobre Rajoy es muy buena", si bien su opinión política era "manifiestamente mejorable".

"Yo le decía que Rajoy no haría nada, que era un hombre muy indeciso a quien le molestaba los malos líos y que dejaría el asunto pudrir que es lo que ocurrió hasta que se vio obligado a comparecer en el Congreso el 1 de agosto de 2013 cuando el diario El mundo publico los originales de esos papeles", ha continuado Trías, para señalar también que "los dos directores que publicaron los papeles de Bárcenas fueron cesados de forma fulminante".

Sobre uno de los artículos que Trías publicó en su día señalando que dirigentes populares como Ángel Acebes, Rajoy, De Cospedal y otros líderes autonómicos afectados por el caso debían explicar como se financiaban, el testigo ha señalado que la intención de dicho artículo era expresar "que eso era una traición a todos los votantes que habíamos confiado en el PP, a todos los dirigentes que de buena fe, que era la mayoría, había en el PP y a todas las personas que habíamos representado al PP".

Sobre el conocimiento por ellos de lo ocurrido, Trías ha señalado que "hay personas que estaban obligado a tener conocimiento, entre ellos Rajoy porque había sido vicesecretario general del partido y por tanto encargado de todas las elecciones y por tanto el sistema de financiación de elecciones debían pasar por sus manos, pero es una suposición política porque ahora leyendo la prensa nadie sabe nada de esto".

En otros puntos de su declaración, Trías, volviendo a mencionar su libro, ha señalado que nunca entendió como el Consejo General del Poder Judicial, "tan celoso en algunas cuestiones" permitió que un enfermo de parkinson como Antonio Pedreira –instructor del caso durante la etapa de la misma en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) al haber aforados– pudiera llevar en sus espaldas con escasez de medios una causa como esta.

Además de mencionar que había seguido la declaración de Bárcenas desde el banquillo, el testigo ha manifestado que siente la situación en la que se ha visto involucrada su esposa, Rosalía Iglesias, cumpliendo condena en prisión por la primera etapa del 'caso Gürtel.