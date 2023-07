La Justicia europea retira la inmunidad a Puigdemont y sus dos exconsellers

El Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) ha retirado este miércoles la inmunidad parlamentaria al expresidente catalán Carles Puigdemont, en una sentencia que afecta también a los exconsellers y eurodiputados de JxCAT, Clara Ponsatí y Toni Comín.

De esta forma, desestima el recurso del expresidente de Catalunya contra la decisión de la Eurocámara de suspender su inmunidad europarlamentaria, siguiendo la petición del Tribunal Supremo (TS) para que pueda responder ante la Justicia en España por su participación en el 'procés'.

La Justicia europea avala así el proceso de suplicatorio con el que la Eurocámara levantó la inmunidad a Puigdemont y los exconsellers. Frente a esta decisión cabe recurso de casación, que debe presentarse en dos meses, algo que la defensa del expresidente catalán ya ha adelantado que hará.

En su sentencia, el TGUE echa por tierra todos los motivos formulados por los tres diputados, en particular sus alegaciones sobre que el Parlamento Europeo no tuvo en cuenta que el proceso judicial se puso en marcha con la intención de dañar la actividad de los diputados.

Considera que el proceso judicial español tiene lugar en un momento en que la adquisición de la condición de diputado europeo era "hipotética", y afectaba también a otras personas que no eran miembros del Parlamento Europeo. En este sentido, indica que durante el suplicatorio "no corresponde al Parlamento analizar la legalidad de los actos judiciales españoles", puesto que esta cuestión es competencia exclusiva de las autoridades nacionales.

Igualmente, rechaza el argumento de que la Eurocámara fue imparcial al designar como ponente al eurodiputado búlgaro de ultraderecha, Angel Dzhambazki, que pertenece al mismo grupo parlamentario que Vox o que la comisión de Asuntos Jurídicos que pilota el suplicatorio organizara lo tres expedientes en un mismo caso.

Puigdemont: "Nada se acaba"

Puigdemont ha anunciado al poco de conocerse el fallo que tiene previsto recurrirlo. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el líder catalanista ha subrayado que, con esta sentencia, "nada se acaba".

"Nada se acaba. Al contrario, todo continúa. Presentaremos recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE", ha esgrimido Puigdemont en el citado mensaje. "Ciertamente hemos trabajado duro para obtener otra sentencia pero también estábamos preparando el camino a seguir en caso de que el resultado fuera el que se ha comunicado hoy", ha remachado.

La decisión de Luxemburgo no es definitiva –el TGUE es un organismo de primera instancia y, por tanto, se podrá recurrir al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)–, pero sí abre posibles nuevos escenarios en la larga batalla judicial que el expresidente catalán mantiene con el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Nogueras: "Seguimos. Siempre contigo"

La candidata de Junts al Congreso, Míriam Nogueras, ha elogiado la figura del expresidente de la Generalitat tras el fallo: "Seguimos. Siempre contigo".

A través de un mensaje en Twitter, Nogueras no ha dudado en ensalzar el legado del líder catalanista: "Si no fuera por ti, presidente, por tu fuerza y ganas de ganar, hoy ya no se hablaría de lo que hicimos el 1 de octubre, y por tanto hoy nadie recordaría que Catalunya es una nación que nunca se ha rendido"