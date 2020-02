La Fiscalía de Málaga ha cerrado, al no detectar indicios de delito, sus pesquisas –unas diligencias llamadas preprocesales– sobre el nombramiento de Dolores Moreno, hermana del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como directora provisional de un conservatorio público de Danza, según ha podido confirmar Público en fuentes jurídicas.

La Fiscalía ha acreditado que el nombramiento se hizo de acuerdo con lo previsto en la norma. El decreto –en su artículo 12– prevé que para el caso de los nombramientos de directores provisionales –hasta que se haga el concurso– sea la delegada de Educación quien haga la elección de “·un profesor o profesora funcionario de carrera preferentemente del centro docente”. En el caso de Moreno así se hizo.

El fiscal estima que esa normativa da al procedimiento "cierta discrecionalidad" en cuanto a la valoración de los candidatos, según dijeron a Europa Press, que avanzó la información, fuentes judiciales.

Antes de nombrar a la hermana del presidente, la inspección educativa elaboró un informe en el que se estudiaron los méritos de las diferentes candidatas que optaban al puesto. Resultó que había una persona, Esperanza Utrera, con mayores méritos que Moreno, que fue relegada por los inspectores sin poner por escrito una justificación clara y meridiana. Solo después de que saltara la polémica, Educación reveló la causa real: un conflicto de hace 15 años, que fue archivado por falta de pruebas.

La Fiscalía, tras estudiar la documentación, no detectó connivencia entre las autoridades y la hermana del presidente ni tampoco un interés fuera de lugar que condicionara la decisión, según dijeron las fuentes judiciales. Y sobre el hecho de que se hiciera un procedimiento para justificar el nombramiento, el fiscal entiende que no es irregular y es coherente con las exigencias de dar a la selección objetividad para asegurar la capacidad y el mérito, según recoge Europa Press.

Selección limpia y transparente

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, dijo en agosto pasado, en la única vez que se refirió a este asunto, sobre el nombramiento de su hermana lo siguiente: "Como presidente respeto todos los procedimientos que efectúan los órganos de la Junta de Andalucía y la inspección educativa, único órgano competente en una selección de personal que ha sido limpia y transparente".

"Nunca me he entrometido ni he hecho ningún tipo de injerencia en ninguna de las actuaciones de la inspección educativa, la educación o cualquier otro órgano educativo. Jamás he intervenido en nada. Soy muy respetuoso con esas decisiones. Me sorprende mucho el uso que algunas formaciones políticas están haciendo. Sobre todo del PSOE, que tiene mucho que callar de lo acontecido en estos últimos 37 años. Ahora se hacen las cosas de otra manera y ningún nombre ni ningún apellido va a determinar ninguna selección de personal", agregó.