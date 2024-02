Los tribunales militares se harán cargo de investigar la muerte de dos soldados en Cerro Muriano

Un tribunal militar investigará la muerte de los dos soldados el 21 de diciembre mientras realizaban maniobras nocturnas en un lago de la base de Cerro Muriano, en Córdoba. El caso llega a los magistrados militares después de que la Audiencia Provincial de Córdoba haya rechazado el recurso interpuesto por los familiares de los dos fallecidos.

Las familias de los dos fallecidos rechazaron el auto de los magistrados de la Audiencia, que se inhibió e intentó derivar el caso a los tribunales militares. En su recurso alegaban que en la justicia castrense el homicidio doloso no existe, por lo que los mandos involucrados podrían obtener beneficiosos si el caso se derivaba a los tribunales de Defensa.

Con esta decisión, sin embargo, el caso llega definitivamente al titular del Juzgado Militar 21, que deberá instruir una causa en la que ya están imputados como presuntos autores de un delito contra la eficacia del servicio con resultado de muerte el capitán jefe de la compañía, el teniente a cargo de la sección y un sargento, según informa El País.

El abogado de una de las familias demandantes ya ha solicitado el ingreso en prisión preventiva de los tres mandos por "la gravedad de los hechos" y para "evitar la pérdida o manipulación" de pruebas.

El capitán de la compañía fue apartado del mando tras la muerte de los dos soldados, mientras que el teniente y el sargento siguen en sus puestos.

El auto con el que se les imputaba reconocía que los mandos no adoptaron las medidas de seguridad adecuadas, ya que la cuerda que se utilizó para cruzar el lago no servía de guía a la que poder agarrarse. Además, el escrito dejaba claro que las mochilas no eran estancas y no flotaban, dificultando que los soldados pudieran nadar con facilidad. Por otro lado, el auto destaca la baja temperatura del agua y que varios soldados tuvieron que ser atendidos tras las maniobras por hipotermia.