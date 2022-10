Quién es el trío al que piden investigar por cantar "Vamos a volver al 36" en un acto de Vox

Vox ha celebrado en el espacio Mad Cool de Madrid su acto Viva 22, donde ha actuado el grupo Los Meconios junto al youtuber Infovlogger. Todos ellos son creadores de contenido próximos a la extrema derecha. En sus redes sociales no ocultan sus simpatías e, incluso, bunas relaciones con representantes del partido de Santiago Abascal.

Los tres cantantes están en el foco de la polémica después de interpretar el tema Fachas Heroes, compuesto en 2019 por Isaac Parejo (Infovlogger), cuya letra señala: "Vamos a volver al 36, cabreamos siempre a los comunistas y feministas. Los lobbies temblaban al ver que las subvenciones de este mes iban a desaparecer". La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha pedido a la Fiscalía General del Estado investigar la actuación.

Parejo, editor audiovisual según su perfil de LinkedIn, saltó a la fama en internet tras divulgar vídeos y canciones para parodiar a líderes y partidos de izquierda. Ha compartido vídeos junto a Juan García-Gallardo -vicepresidente de Castilla y León- y Rocío Monasterio. A esta última la entrevistó en el popular barrio madrileño de Chueca, que define como "un barrio sectarizado por lobbies".

Por su parte, Los Meconios es una banda formada por Sergio C. Martínez y Mario Camps. Ellos mismos se definen como "dos personas a las que les gusta contar la actualidad con humor y parodiando canciones". No obstante, en muchos de sus vídeos aprovechan para ofrecer discursos plagados de bulos y críticas al feminismo y al movimiento LGTBI.

Cargan constantemente contra Irene Montero

Sin ir más lejos, en el último que han compartido, uno de los integrantes comienza a atacar a la ministra de Igualdad, Irene Montero, con el bulo sobre la pederastia y la manipulación que extendieron, sobre todo, Vox y Ciudadanos. En ese mismo vídeo el componente dice sobre la miembro del Gobierno: "Por cierto, Irene, escúchame, creo que conviene que te rejales un poco, te oigo hablar y veo que te pones tensa, se te hincha hasta la vena. Eres el meme de lo ridículo, de lo vulgar, de lo sectario, de lo radical". "Todos sabemos cómo llegaste a ser ministra, lo que es inexplicable es cómo llegaste a ser cajera", sentencia.

En su canal de YouTube es una constante las canciones que tratan de ridiculizar y criminalizar al movimiento feminista y al 8M. En la canción Patriarcado relacionan el feminismo con el lema nazi Eterna la victoria: "¡Sieg Heil! 8 de marzo radical. No me cosifiques, odio los penes firmes". Pero uno de sus temas más compartidos es El machista no soy yo, en el que aparecen junto a otros creadores de contenido, del mismo modo próximos a la ultraderecha, como Roma Gallardo y Un Tio Blanco Hetero.