El truco de la CUP para burlar al Congreso y poder preguntar por el viaje del emérito a Sanxenxo

No es la primera vez que lo hace. La CUP vuelve a emplear una fórmula distinta a la habitual para poder preguntar al Gobierno por una cuestión relacionada con la monarquía y que el Congreso no lo impida, como suele pasar en innumerables ocasiones por parte del órgano presidido por la socialista Meritxell Batet gracias a la unión de PSOE, PP y Vox.

La nueva visita del emérito a Sanxenxo (Pontevedra) para participar en las regatas a bordo del Bribón durante este fin de semana ha motivado diferentes iniciativas parlamentarias en la Cámara Baja, un lugar donde es casi imposible fiscalizar esta opaca institución bajo la premisa de que el Parlamento no tiene entre sus funciones la de controlar al jefe del Estado.

Ante estos impedimentos, la formación cupaire, como ya hizo en una pregunta dirigida al presidente del Gobierno en diciembre de 2021, ha empleado un subterfugio para preguntar en la sesión de control sobre Juan Carlos I. "¿Qué opinión le merecen al Gobierno los valores deportivos que transmite el campeonato español de vela en Sanxenxo?", reza la pregunta que el parlamentario Albert Botran hará el próximo miércoles al ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta.

Fuentes de la CUP señalan que, de esta manera, será complicado que los letrados no avalen esta iniciativa, por lo que "no debería haber problema" para preguntar sobre este asunto de interés público. Y es que, todavía hay dudas sobre si la asistencia al emérito en Abu Dabi se paga con dinero público.

Precisamente, para indagar sobre esta cuestión en el Congreso, la portavoz de la CUP, Mireia Vehí, se sirvió de otra fórmula encubierta en una pregunta oral dirigida a Pedro Sánchez. "¿Patrimonio Nacional u otro organismo del Estado le está buscando residencia a algún ciudadano español que vive actualmente en el extranjero?", pronunció la diputada en una sesión de control.

"Debe de tener más información que yo. Le puedo decir que no", respondió Sánchez para después salir en defensa del actual monarca, Felipe VI. "Tendremos que recriminar o no aprobar la conducta de una determinada persona, no de una institución. Hablamos de personas, no de instituciones", apostilló en el marco de los esfuerzos invertidos para separar los escándalos de Juan Carlos I de su hijo.