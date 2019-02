Sube la tensión en el juicio al procés. El exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, procesado en la causa que enjuicia desde el pasado martes el Tribunal Supremo, ha criticado este martes a la Fiscalía, por "alguna expresión en tono acusatorio" que, a su juicio, supone "una auténtica falta de respeto" a los ciudadanos catalanes". "La gente, sea independentista o no, de izquierdas o de derechas, la gente tiene criterio".

Turull: "Por un auto que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel. Y luego se nos dice que no estamos perseguidos por nuestras ideas"

"Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas ni son gente militarizada", sostenía Turull al arranque del interrogatorio por parte de Jaime Moreno, representante del Ministerio Público. El exconseller, al que la Fiscalía acusa de un supuesto delito de rebelión por el que se enfrenta a una petición de 16 años de cárcel [aquí todas las penas], ha defendido que el "movimiento independentista" parte de la base social y después, son los partidos y entidades quienes le dan "salida política", "pacífica y democrática".

En este sentido, Rull ha asegurado que la "única concertación" que se produjo en Catalunya es la que reunió a 4.000 asociaciones y otras entidades para lograr un referéndum de independencia "pactado" con el Gobierno central, negando así que existiese un plan para declarar unilateralmente la independencia: "Hasta el último minuto intentamos que fuera pactado"; "La estrategia que se llevó", apostillaba, fue "la de sentarse a hablar", porque en Catalunya "la palabra resignación no existe en el diccionario político".

Y, como hiciera el pasado jueves Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat y primero de los 12 procesados en declarar, el extitular de Presidència ha denunciado el carácter político de este juicio: "Por un auto [del Tribunal Constitucional] que no merece reproche penal llevo un año en la cárcel". "Y luego se nos dice que no estamos perseguidos por nuestras ideas", aseguraba.

"Ponerte el traje de constitucionalista es un chollo, porque te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana"

Se refería así a la "única" resolución del Constitucional contra la hoja de ruta soberanista que le fue "notificada", y restaba importancia a esta notificación. "El Gobierno de España incumple todas las sentencias del Constitucional y aquí no pasada nada", argumentaba, insistiendo en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy habría desoído al Constitucional "hasta 25 veces". "Ponerte el traje de constitucionalista es un chollo, porque te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana", esgrimía.



Rull ha sido hasta ahora el más contundente en sus respuestas al Ministerio Público, y esto ya era evidente en la primera hora de interrogatorio. El presidente de la Sala, Manuel Marchena, le ha interrumpido en dos ocasiones para exigirle que no hiciese "juicios de valor" y se limitase a responder a las preguntas del fiscal Moreno.

Además, y como han hecho otros acusados, Rull ha negado la "violencia" que la Fiscalía aprecia en el procés. Ha incidido en que la convocatoria de referéndum fue "despenalizada" en 2005, y en que "votar nunca puede ser un ilícito en una democracia".

Niega la malversación: "No se gastó ni un euro en el 1-O"



En otro orden de cosas, el exconseller ha asegurado que "no se gastó ni un euro en el referéndum" del 1 de Octubre de 2017, negando así la comisión de un supuesto delito de malversación. Recordaba también que él tomó posesión de su cartera el 14 de julio, si bien por lo que se le notificó tampoco se destinaron fondos públicos a la consulta con anterioridad.

Turull también ha aseverado que al Govern nunca "se le pasó por la cabeza" que los Mossos d'Esquadra no cumplirían con las resoluciones judiciales. El fiscal Moreno preguntaba por esta cuestión en alusión a las anotaciones de la agenda Moleskine del exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, apuntando que los Mossos no cumplirían con estas órdenes. "No es cierto", sostenía, para después aludir a que en su propia agenda también hay "anotaciones que pueden ser reflexiones personales".

En este punto, el letrado que defiende a Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha intentado intervenir, si bien Marchena se lo ha impedido. Van den Eynde ha respondido pidiendo que conste su protesta. A su vez, el abogado de Turull, Jordi Pina, ha reclamado que se exhiban los correspondientes documentos cuando se cuestione a su defendido al respecto. Y todo cuando apenas habían transcurrido 45 minutos de interrogatorio.







(Habrá ampliación)