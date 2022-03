La UDEF dice que Monedero se negó a facilitar el acceso a sus correos cuando él se ofreció a hacerlo hace un año

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) concluye en un informe remitido al juez Juan José Escalonilla, en el marco de la pieza separada del caso 'Neurona' que investiga una factura de Juan Carlos Monedero por trabajos realizados para esa consultora mexicana que "no ha sido posible constatar ni la realidad de las fechas de los correos electrónicos ni el contenido de los archivos adjuntos que figuran en ellos, ya que los correos electrónicos fueron aportados en soporte documental impreso y cuando fue solicitado el acceso para esclarecer los hechos, Juan Carlos Monedero se negó a ello".

La sorpresa ante esta contundente afirmación de la UDEF ha sido mayúscula para la defensa del politólogo. En marzo de 2021, Monedero entregó en el Juzgado de Instrucción 42 de Madrid toda una batería de pruebas para demostrar que la factura de 26.200 euros, abonada por la consultora 'Neurona' en enero de 2019 obedeció a trabajos de asesoría encargados y realizados por Monedero para la firma y que no fue una factura elaborada ad hoc para encubrir una presunta comisión por la contratación posterior de Podemos a la consultora para las elecciones de abril de 2019, como cree el juez.

Entre la documentación aportada figuraban billetes de avión y cuatro correos electrónicos con los responsables de la consultora en México, en los que se trata la cuestión de la factura. Por ejemplo, en uno, fechado el 29 de diciembre de 2018, Monedero les propone facturar por horas, en los diferentes países donde ha trabajado para la consultora. "Viaje a México en julio y agosto, 50 horas. Viaje a Argentina en agosto, 25 horas. Viaje a Medellín, septiembre, 50 horas..."

Uno de esos encargos realizados por Monedero para Neurona fue un libro de formación política. "La idea es que hagamos adaptaciones posteriores para México, Colombia, Argentina y Ecuador", señalaba en otro correo, el 30 de diciembre de 2018, el cofundador de Podemos. La respuesta de Neurona aparece en un correo electrónico, al día siguiente, en el que se le conmina a Monedero a enviar la factura por los servicios. Es decir, según la documentación que el politólogo ha aportado, la factura se gestó semanas antes de que el dinero llegara a su cuenta en el Banco Santander, el 25 de enero de 2019.

Pero ahora la UDEF, un año después de haber entregado esa documentación y después de que el juez le ordenara acceder sólo a cuatro correos electrónicos del politólogo, asegura que Monedero se ha negado al acceso a sus correos electrónicos. Fuentes de su defensa aseguran a este medio que la UDEF miente en esa afirmación.

De hecho, las mismas fuentes indican que fue el propio Monedero quien se ofreció a presentarse con todo su correo ante el Letrado de la Administración y así consta en un escrito en el juzgado. Pero el juez Escalonilla especificó que el contenido de la prueba eran los cuatro correos que había aportado el investigado.

Las acusaciones de Vox y Prolege recurrieron la decisión del juez, pidiendo que se tuviese acceso a todo el correo electrónico de Monedero y la Audiencia Provincial de Madrid determinó que sólo interesaba a efectos de prueba los cuatro correos que había indicado el juez instructor.

Juan Carlos Monedero se muestra estupefacto por el resultado del informe: "Me parece intolerable que en un año la UDEF no haya verificado los correos que autorizó el juez y diga que no ha podido constatar si las fechas son falsas. Y encima miente diciendo que yo no consentí que se abrieran cuando hice un escrito al juez ofreciéndolo y el juez autorizó a que se abrieran esos cuatro correos", dice a Público.

El informe de la UDEF indica que no se ha podido tampoco acreditar vínculos entre la documentación aportada por Monedero sobre sus trabajos en América Latina con la consultora Neurona.

"La documentación aportada trata íntegramente sobre conferencias o ponencias realizadas por Juan Carlos Monedero en México, Argentina y Colombia, no siendo hallados vínculos con la mercantil Neurona Consulting", consta en el informe. Precisamente la ingente cantidad de conferencias, cursos, ponencias analizadas corresponden a los encargos de "asesoría presencial" en esos tres países para Neurona, según fuentes de la defensa del politólogo.

La UDEF concluye que la factura es falsa y que ocultaría el "verdadero motivo por el que Juan Carlos Monedero percibe ese dinero de Neurona consulting". Sin embargo, para su defensa, la UDEF no ha acreditado que los trabajos se hayan pagado por cuestiones diferentes a la colaboración con la consultora.