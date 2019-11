General, sí. Dictador, no. El líder de Vox, Santiago Abascal, suele referirse a Franco por su rango militar y no por el papel siniestro que desarrolló durante cuatro décadas. En la Fundación en Defensa de la Nación Española (DENAES), creada por Abascal y hoy íntimamente ligada a su formación política, van un paso más allá: en las últimas semanas han divulgado una serie de artículos en los que se exalta el régimen franquista e incluso se niega que Franco haya sido, precisamente, un dictador.

Los textos en cuestión está firmados por el filósofo Daniel López, autor de varios escritos que figuran en la web de DENAES. El director de esa fundación es a día de hoy el arquitecto Iván Velez, quien en su cuenta de Linkedin se presenta como coordinador del grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón. Además, encabeza la lista de la formación ultraderechista por Cuenca para las elecciones del próximo domingo.

En la web de la fundación dirigida por Vélez se publican de forma habitual los artículos firmados por Daniel López. “Españoles, Franco ha resucitado. Y ello es así porque el Invicto Caudillo está mucho más vivo desde que Zapatero empezó con la Memoria Histórica hasta nuestros días de sanchismo en eternas funciones que en los años 80, cuando el Generalísimo estaba más muerto que José Antonio”, escribió el filósofo en un artículo publicado el pasado 15 de octubre, cuando se ultimaban los preparativos para sacar al dictador del Valle de los Caídos.

En este artículo publicado por DENAES aparecen frases negacionistas de la dictadura. “Se dice, con mucha alegría pero con pocos documentos, que Franco era un decidido fascista que se sublevó contra una democracia ejemplar y que dio un golpe de Estado e impuso una dictadura de 40 años”, sostiene López.

En tal sentido, el autor defiende que “Franco ni era un fascista, ni se sublevó contra una república democrática ejemplar, ni dio un golpe de Estado ni impuso una dictadura de 40 años”. “Puede que para los indocumentados progresistas esto suene a escándalo, locura y necedad –continúa–. O lo más probable es que les suene a ‘fascismo’ y zanjan tan panchos la polémica”.

A su juicio, el 18 de julio no fue un golpe militar fascista” porque “si atendemos a la definición clásica de ‘golpe de Estado’ que dio Grabiel Naudé en el siglo XVII (‘el rayo que fulmina antes de que el trueno pueda ser escuchado’) difícilmente se puede catalogar así a una acción que desembocó en una guerra que duró casi tres años”.

En esa línea, defiende que “su régimen tampoco puede definirse como una dictadura porque esta supone una magistratura extraordinaria ejercida temporalmente con poderes excepcionales, que en la antigua Roma –en tanto dictadura comisarial– solía durar seis meses, aunque se podía prorrogar por otros seis meses si la situación seguía siendo peligrosa para la estabilidad del Estado”. “No hay dictadura que 40 años dure”, reflexiona.

"Cid Campeador"

López escribía entonces que “el clero progresista ha decidido exhumar el cadáver del que en vida no fue vencido para antes del 25 de octubre, a fin de poder presumir de semejante hazaña durante la campaña”. “Eso sería así si la cosa no se complica y el Invicto imite una vez más al Cid Campeador y vuelva a vencer desde la tumba: porque ahora, precisamente, el premio de dicho cadáver sería permanecer en el nicho que, no precisamente por su voluntad sino por la del Rey Juan Carlos, ha permanecido durante casi 44 años”, remató.

El 27 de octubre, ya con la momia de Franco exhumada y enterrada en Mingorrubio, DENAES publicó un nuevo artículo de López en el que criticaba este “zafio acto de campaña que pretendía ser una especie de victoria moral guerracivilista en diferido”. “Ya veremos si Franco da o no da tantos votos o, como el Cid Campeador, vence batallas hasta en su recién estrenada tumba”, apuntaba en otra parte de su artículo.

En 2017, López publicó en la revista El Catoblepás un artículo titulado “redefinición del fascismo”, en el que sostiene que “Franco era un hombre de profunda cultura, y no sólo militar, sino también política y económica”. Tras negar que se le considerase “franquista” o “nostálgico del franquismo”, el articulista habitual de DENAES confesaba que admiraba “profundamente” la figura del dictador.

“Yo no soy de derechas, pero mi máxima admiración por ese gran militar, ese gran político y esa gran persona que fue Don Francisco Franco Bahamonde; el cual, pese a quien le pese, es como el grandioso Cid Campeador, pues vence sus batallas hasta después de muerto”, remarcó.

Público se ha puesto en contacto con DENAES para conocer si los artículos de López son asumidos como propios por la fundación y si comparte el contenido de sus afirmaciones. De momento no ha habido respuesta.