"Anuncio mi retirada hoy y creo que es lo mejor para el movimiento y para todos". Con estas palabras, al borde del llanto, Alejandro León Atienza, policía asignado a Seguridad Ciudadana en Móstoles, ha anunciado que abandona su vociferante campaña en YouTube como portavoz de Jusapol. Una febril producción de vídeos supuestamente en apoyo de la equiparación salarial de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, pero en la práctica una tribuna de mensajes racistas y xenófobos que ha utilizado para hacer campaña electoral a favor del partido ultra Vox, utilizando para ello los símbolos, escudos e insignias de la Policía Nacional y de la Guardia Civil.

Enemigo declarado de este diario, al que prometió aplastar a querellas, Jandro Lion (su seudónimo en redes sociales) también arremetió contra otros periodistas, como la directora de La Ventana Indiscreta en Radio Las Palmas, María Montero, a la que acosó, injurió –llamándola, literalmente, "puta"– y hasta acusó falsamente del delito de revelación de secretos. Ella respondió con reiteradas demandas a la Dirección General de la Policía e incluso solicitando una entrevista con el ministro del Interior, Fernando Marlaska.

#laventanaindiscreta El policía youtuber portavoz de @JupolNacional Jandro Lion me acosa, me llama "puta" y acusa de "revelación de secretos" en RRSS pero acudo a @policia con mi dignidad para denunciar estos hechos,Por favor @cep_cepolicia @ufpol @Sup_Policia @ARPolicias ayuda! pic.twitter.com/MaUBVgssHF — Maria Montero (@MariaMonteroTFE) November 12, 2019

Pero la historia de los desmanes de Alejandro León viene de lejos. Fue suspendido de empleo y sueldo durante 15 días por vez primera por un vídeo en el que hacía burla del entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, y Jusapol (Justicia Salarial Policial) le abonó la nómina durante ese tiempo. Esa asociación se creó como "apolítica y asindical", pero después se alió con Ciudadanos y con Vox, y acabó creando el sindicato Jupol, actualmente mayoritario en el Consejo de la Policía.

El segundo expediente disciplinario contra León se le abrió a raíz de un vídeo en el que proclamó en un vídeo, filmado al recibir una navaja de regalo de Jusapol Ciudad Real: "La cantidad de gente que asesinaré con esto. Que se preparen los Mena [menores no acompañados] que les dejaré en el suelo".

En este caso, además Asuntos Internos presentó un escrito ante la Fiscalía Especial contra los Delitos de Odio, pero ésta decidió archivar las diligencias, informa eldiario.es, argumentando que ese vídeo no lo había filmado el propio Jandro Lion y que él había luego colgado en la red otro vídeo en el que se disculpaba "por las molestias causadas". No obstante, en esa disculpa volvía a mofarse de los migrantes menores no acompañados, a los que calificaba de "población extranjera bien remunerada".

Una vez archivado el caso por la Fiscalía, ahora seguirá su curso el expediente disciplinario interno. Pero además la DGP le ha abierto un tercer expediente por haber empleado los símbolos y escudos de Policía Nacional y Guardia Civil para hacer campaña electoral en favor de Vox, como denunció Público en su día:

Montaje de los escudos del CNP y la Guardia Civil sobre el logotipo de VOX, fabricado por Jandro Lion para un vídeo de su canal de YouTube durante la última campaña electoral.

Jandro Lion reaccionó atacando una vez más a Público, con un larguísimo vídeo (más de 27 minutos) en el que anunciaba otra querella contra este diario –de momento, no ha presentado ninguna– y mostraba nuestra cabecera entre llamas, igual que anteriormente había elaborado otro montaje en el que era aplastada por un martillo gigante.

Otro de los escándalos protagonizados por el policía León fue el que montó al revelar en su canal de vídeo que agentes de Jusapol habían violado el secreto judicial tras participar en el registro de la sede de un sindicato rival, la UFP. La Unión Federal de Policía presentó a raíz de ello una denuncia por presunto delito de revelación de sumario secreto cometido por policías en acto de servicio:

Jandro Lion, contando en su canal de YouTube que los miembros de Jusapol violaron el secreto ordenado por el juez para filtrarles el contenido de un registro en la sede de la UFP.

Semejante cúmulo de despropósitos, sumado a la deriva cada día más ultraderechista de este policía en activo –que cuenta con dos canales en YouTube, uno con 18.800 seguidores y otro (Minutos de Gloria) con 31.400 suscriptores–, provocó malestar en la cúpula de Jusapol por la mala imagen pública que estaba dando de la asociación, que empezó a presionarle para que dejara de lanzar esas soflamas audiovisuales.

Sin embargo, él replicó con otro vídeo, titulado: "Jusapol se enfada conmigo. Os lo explico. Jandro Lion". Y siguió con sus injurias contra unos y otras, y muy especialmente contra la periodista María Montero, a la que había calificado, en un vídeo anterior, como "La vela que se consume poco a poco".

Pero el que acabó quemándose los dedos con las llamas que él mismo prendió fue Jandro Lion, obligado finalmente a"retirarse" de "la campaña pública por la equiparación salarial", como explicó su marcha atrás él mismo en un vídeo que, esta vez, no ha difundido por ninguno de sus canales de YouTube en abierto:

Juguete roto. Jandro Lion, el youtuber de Jusapol, anuncia su retirada en un vídeo enternecedor. Ya podrán respirar tranquilos a todos y todas a los que ha ridiculizado y ofendido @FonsiLoaiza @MariaMonteroTFE @josemariabenito @ufpol @PerdigueroSIPEp @publico_es @tableroglobal pic.twitter.com/gbOdHUeTR2 — Esteban Navarro (@EstebanNavarroS) November 21, 2019

Obligado a batirse en retirada, Alejandro León ha empezado a eliminar los vídeos en los que profería injurias y calumnias, como el de la acusación de un grave delito contra la periodista Montero:

#laventanaindiscreta El exyoutuber de Jusapol&Jupol Jandro Lion ha borrado este vídeo de @YouTubeEspanol en el q me acusa falsamente de revelación de secretos pero lo tengo bien guardado y tamb para lo q necesitéis @josemariabenito y @tableroglobal ya q os achaca otras lindezas¡ https://t.co/blFjK00D5b — Maria Montero (@MariaMonteroTFE) November 21, 2019

Sin embargo, su rastro va a ser difícil de borrar en el seno de las fuerzas de seguridad, cuya imagen ha dañado gravemente, reflejando una corriente interna beligerantemente ultraderechista que es incompatible con los principios de neutralidad y de respeto a los derechos constitucionales y las libertades democráticas que la ley requiere para los integrantes de esos cuerpos, funcionarios a los que pagamos todos los contribuyentes pero además uniformados, armados e investidos de autoridad, e incluso de mayor "presunción de veracidad" que cualquier otro ciudadano, según la Ley Mordaza.

#laventanaindiscreta No me extraña q la cúpula de Jusapol&Jupol "ayude" a dimitir al exyoutuber!¿Puede explicar Jandro Lion si los vídeos insultando a la gente eran al dictado d la cúpula y cobraba dinerito o era suya la autoria?Hemos solicitado esta investigación a @interiorgob pic.twitter.com/6wxMh6mItt — Maria Montero (@MariaMonteroTFE) November 21, 2019

Ahora quedarán por resolver dos expedientes internos en el Cuerpo de Policía Nacional, una investigación solicitada formalmente al Ministerio del Interior por Radio Las Palmas, y diversas denuncias y querellas emanadas de este youtuber iluminado. De momento, él sigue en activo y presuntamente responsable de garantizar la seguridad ciudadana en el segundo municipio más poblado de la Comunidad de Madrid, sólo por detrás de la capital, con más de 200.000 habitantes.