Unidas Podemos, en el 4D: "Necesitamos un frente amplio para echar a las derechas del gobierno de Andalucía"

Toni Valero y Martina Velarde, líderes de IU y Podemos en Andalucía, centraron su mensaje del 4D en la unidad frente a la "hoja de ruta de las derechas, más recortes, más desigualdad y menos derechos".

"El pueblo no se puede permitir vernos divididos. Necesitamos un frente amplio para echar a la derechas del gobierno de Andalucía", dijo Valero. "Necesitamos todas las manos y la inteligencia de nuestras compañeros. Queremos que sea un proyecto mestizo, que el que piensa diferente no suponga una debilidad, sino una fortaleza, que en el diferente veamos también una persona que nos aporta y no un adversario. A nadie se le pregunte de dónde viene, sino a dónde va", afirmó Velarde.

Después de la expulsión de Teresa Rodríguez del grupo parlamentario y de que esta lanzara Adelante Andalucía, y tras el nacimiento esta semana de Andaluces Levantaos, la plataforma que ha configurado Más País con dos fuerzas andalucistas, que quiere jugar un papel como el de Compromís en Valencia, Unidas Podemos ha marcado la unidad como el eje político fundamental de este 4D.

"Aquel 4 de diciembre de 1977 también fue fruto de la organización y el trabajo colectivos. Nuestro Día Nacional marca el camino a quienes quieren transformar la realidad. El camino de la unidad es hoy tan necesario como hace 44 años", dijo Valero.

"Si queremos construir un instrumento político útil es necesario construir un programa sólido, un programa de unidad que refleje los malestares, los anhelos y las esperanzas de la gente, que refleje las distintas sensibilidades de la ciudadanía progresista que está dispuesta a llegar a acuerdos para lograr un objetivo tan sencillo como ambicioso: hacer que Andalucía progrese de una vez por todas, poniendo sus instituciones al servicio de la mayoría que nos reclama valentía, unidad y acción", dijo Valero.

"Construyamos ese espacio amplio, que sea amable, diverso y plural: como es Andalucía. Queremos un espacio amplio que sea como quiere ser el pueblo andaluz: orgulloso de su cultura, fraterno y solidario", remachó Valero.

Gobernar

"Queremos que sea un proyecto abierto, transformador, solidario, donde quepa todo el mundo y digo todo el mundo que tenga capacidad de cambio y quiera gobernar para darle a esta tierra esa oportunidad de cambio", dijo Velarde.

Estas palabras sobre el Gobierno dejan en el aire las intenciones al respecto del interés que tengan en Unidas Podemos que ese frente amplio que promueve incorpore a A delante Andalucía. Una de las grandes discrepancias que motivaron la ruptura fue precisamente esa: la entrada en gobiernos con el PSOE. "Si somos capaces de ponernos de acuerdo con el PSOE cómo no ponernos de acuerdo con compañeros y compañeras que comparten nuestra cosmovisión", añadió Velarde.

Valero recordó a Pepe Díaz, histórico comunista sevillano y, también, al revolucionario francés Saint-Just, jacobino: "Me decía Antonio Romero, Toni, acuérdate de Pepe Díaz, panadero de Sevilla, comunista y artífice del Frente Popular, unas palabras del jacobino Saint-Just: vuestro interés manda no dividiros, cualesquiera que sean las diferencias de opinión. Nuestros tiranos no admiten esas diferencias entre nosotros. O venceremos todos o desapareceremos todos. Este es el dilema que tenemos en España", decía. Y decimos: este el dilema que tenemos hoy en Andalucía. El pueblo no se puede permitir vernos divididos", dijo Valero.