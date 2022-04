Unidas Podemos acusa al PP de Moreno de "no plantar cara a la ultraderecha" y llama a la sociedad civil andaluza a unirse

"El PP andaluz no es capaz de plantar cara a la ultraderecha", afirmó Toni Valero, coordinador general de IU en Andalucía. Valero, en la fiesta del PCA en Córdoba, abrochó un discurso lúcido en el que instó a "meterse en la cabeza la excepcionalidad del momento". Sin esa idea, dijo, las alianzas se quedarán cortas "para el enemigo que tenemos enfrente". En ese trabajo para generar alianzas y complicidades, Valero afirmó que la clave estaba en "apelar a los intereses de la clase trabajadora, sea de izquierdas, de derechas o mediopensionistas". "Sin esos intereses materiales de la mayoría social, [el frente amplio] no será útil al pueblo", remachó.

Valero puso el dedo en la llaga: la abstención de la izquierda en Andalucía, que propició la victoria de las derechas en diciembre de 2018. "El contexto que tenemos hoy exige el frente amplio.: la grave resignación que se da en el electorado de izquierdas. Lo que pasa es que la parte progresista no se está levantando. La implicación ciudadana ha descendido. Para sacar a alguien del sofá lo tienes que levantar con algo que le ilusione. Es clave ilusionar con la unidad. La unidad es acabar con la resignación. ¿Cómo combatir esa desafección entre la gente de izquierdas? No hay que entrar en el relato que apuntala la desafección cargando sobre todas las organizaciones políticas. No somos iguales. Somos gente corriente, de la calle. Para romper la desafección hay que poner a las organizaciones al servicio de la gente".



"Construir una esperanza no es vender una burra, es darle a alguien algo por lo que luchar, y eso es lo más sagrado en política, darle a alguien algo por lo que luchar", agregó Valero. El coordinador andaluz de IU aportó más ideas: "El frente amplio no es una candidatura, aunque esté ahí. Es un proceso político. Veremos qué papel puede jugar la candidatura. Hay muchos proyectos que entramos a conjurarnos por algo conjuntamente. La participación genera algo diferente a una suma de siglas y genera una movilización tanto interna como externa al proceso".

Una encrucijada

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, abundó en las ideas de Valero: "Estamos ante una encrucijada de vida. Si vamos a participar en proceso más democráticos o el ecofascismo. El reto nos tiene que mover. Es un reto que necesitamos afrontar con éxito", afirmó. "Hay que anteponer a las familias trabajadoras", añadió. Garzón puso un ejemplo de lo que sucede con la sanidad. "Somos ciudadanos con derechos. Si vamos, a la privada, cambia nuestra condición en la democracia, de ciudadanos a clientes. Esto tiene responsables, que le abren la puerta a una serie de empresas y esto está pasando en Andalucía", dijo. "La economía es posible solo porque tenemos un medio natural, que está siendo esquilmado", remachó Garzón.

Unidas Podemos está en pleno proceso de confluencia con Más País Andalucía –cuya asamblea avaló este sábado los avances– y Equo de cara a las próximas autonómicas. "La gente está esperando a sumarse a un proceso que ilusione –afirmó Garzón– tenéis todo el apoyo y vamos a aprender mucho del proceso andaluz".

La coordinadora de Podemos, Martina Velarde, instó también a la sociedad civil a unirse y a plantar cara a la ultraderecha en Andalucía. "Moreno nos lleva amenazando dos años con elecciones, las clases trabajadoras tenemos que unirnos. Ya están abriendo el camino a esa alianza con la ultraderecha. Quieren hacer lo mismo que en Castilla y León. Llevamos tres años dando pasos hacia atrás", dijo Velarde. "Entramos en un ciclo político: necesitamos buenos cimientos o entramos cojos. Andalucía tiene que jugar su papel histórico", remachó Valero.