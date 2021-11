Unidas Podemos explora alianzas con el resto de las izquierdas de cara a las autonómicas en Andalucía

Una vez que el Gobierno andaluz se ha quedado sin presupuestos, nadie puede descartar, por muchas proclamas a favor de agotar la legislatura que haga el presidente de la Junta, Juanma Moreno (PP), que las autonómicas andaluzas se celebren en unos meses.

La izquierda del PSOE andaluza anda dividida en tres patas en este momento, Unidas Podemos, Más País y Adelante Andalucía. Todas las encuestas dan a UP por delante, pero Adelante Andalucía podría obtener hasta tres escaños y nadie puede descartar que Más País Andalucía, teniendo en cuenta que sacó 58.000 votos cuando se presentó en las generales a toda prisa solo en cuatro provincias, se lleve también alguno.

La abstención fue lo que penalizó a la izquierda en las pasadas elecciones autonómicas, según se analizó en los cuarteles generales de Podemos e IU, y eso permitió a las derechas llegar por primera vez al Gobierno andaluz. Hay quien analiza en estos ambientes que la división en tres permite elegir a la gente a quién votar.

El riesgo es la dispersión del voto. El sistema electoral compartimenta la Comunidad en ocho circunscripciones, con lo cual, si se produce un reagrupamiento del voto de la derecha en el PP, esto podría darle varios restos –hasta cinco diputados, en algunas estimaciones que han hecho los partidos– a la derecha a costa de la izquierda por el efecto de la división de los sufragios.

En este contexto –en el que también hay gente de IU y vinculada también al Podemos original, que está trabajando activamente por la unidad– Unidas Podemos ha lanzado, en vísperas del 4D, una ofensiva en Andalucía para ampliar su espacio político y explorar si es posible algún tipo de entendimiento en la izquierda andaluza, hoy dividida en tres. La coordinadora de Podemos, Martina Velarde, anunció este lunes en Córdoba la apertura de una ronda de contactos "con todo el mundo", ya sea "de espacios políticos", ya sea de la "sociedad civil".

¿Qué implica ese todo el mundo? ¿Implica que Unidas Podemos está también dispuesta a sentarse con las demás organizaciones políticas con cuyas líderes compartían espacio hasta hace poco tiempos, léase Más País Andalucía, que lidera la enseñadora de Podemos, Esperanza Gómez, y Adelante Andalucía, que lidera Teresa Rodríguez?

La respuesta a esas preguntas, según las fuentes consultadas por Público en Unidas Podemos por Andalucía es que sí. Aún nadie ha levantado el teléfono, según ha podido saber este periódico, pero se hará "paso a paso", "a priori sin descartar a nadie", "conversando con todo el mundo"... Estas son las respuestas obtenidas. Otras fuentes ven muy difícil que se produzca ahora entendimiento alguno después del deterioro profundo de las relaciones tras la expulsión de Rodríguez e indican que con Adelante Andalucía no se va a producir acuerdo alguno. De otro modo ven a Más País.

En Madrid, Sira Rego, de IU, y Pablo Fernández, de Podemos, este lunes apuntalaron el movimiento de Velarde –y su socio, Toni Valero, coordinador de IU–. Así, según recoge Europa Press, manifestaron que siempre trabajan para espacios de unidad de la izquierda transformadora "en cualquier lugar". "Forma parte de nuestro ADN esa voluntad de unidad de la izquierda y estamos trabajando con ahínco para que así sea", dijo Rego. Desde el espacio confederal, recoge esta agencia, indican que la alianza con el resto de formaciones de izquierda es complicada pero ven factible aumentar la convergencia, por lo que no renunciarán a intentarlo.

Escenario remoto

El rumbo mantenido por estas tres fuerzas desde que Teresa Rodríguez fue expulsada hace unos meses del grupo parlamentario que hasta entonces compartía con Unidas Podemos, hace pensar que un escenario de unidad, como el que se produjo en las elecciones de 2018, es muy remoto. Las heridas y la desconfianza política –y personal– están ahí. Sin embargo, en política, cada día está por escribir y (casi) todo es posible.

Entre Adelante Andalucía y Unidas Podemos, más allá de la ruptura reciente del proyecto común, hay una discrepancia fundamental, que es la entrada en el Gobierno junto con el PSOE. Esa es una diferencia que tendría que resolverse de forma imaginativa para que se pudiera sortear de cara a las autonómicas y se completara la pirueta política.

El camino emprendido por Adelante Andalucía y por Más País, que está en vías de cerrar su alianza con dos fuerzas andalucistas –este jueves anuncian la marca electoral–, sí podría verse, en cierto sentido, como confluyente: ambas fuerzas buscan ocupar un espacio andalucista, aunque es cierto también que Más País quiere un proyecto, podría decirse, más centrado: busca el voto del votante desencantado con el PSOE, morder en ese electorado. Y también, las fuerzas andalucistas de uno y otro lado tendrían que decir esta boca es mía. Y no parecen hoy tener muchas ganas de confluir.

El camino de Unidas Podemos y Más País no puede descartarse que confluya en algún momento, sobre todo desde que Mónica García, líder de la oposición a Isabel Díaz Ayuso en Madrid, estuvo en el acto de València con la vicepresidenta Yolanda Díaz, que busca de cara a las generales una amplia plataforma más allá de las siglas. Sin embargo, el viaje andalucista de Más País, de cara a las autonómicas, es más difícil de sortear.

Aunque ha habido tanteos informales, todo en este momento es un juego de salón. Hasta que UP no levante el teléfono y decida si va en serio con este movimiento anunciado por Velarde, nada se puede saber con certeza. "Nos vamos a sentar con todo el mundo. La idea es que el 4D sea pistoletazo de salida. Y ya veremos la concreción de eso cómo se va dando, pero nosotros vamos a poner de nuestra parte para que se dé esa alianza amplia, tanto con otras organizaciones como con movimientos sociales, tejido social organizado y gente que no está organizada pero que quiere echar a las derechas", aseguran fuentes de Unidas Podemos por Andalucía.

Rodríguez ya ha indicado en alguna ocasión que disposición a hablar, a pesar de todo lo vivido, existe. Gómez, por su parte, en esta entrevista reciente con Público, manifestó: "Sentarme sí, pero sí es cierto que somos un sujeto complejo. Y cualquier tipo de pacto nos compete a los tres [Más País y sus aliados andalucistas]. Y, si Equo entra, a los cuatro". Sobre una posible llamada de UP, Gómez dijo: "Si nos llama UP, claro que sí. Aunque con UP tenemos el problema de su posición centralista del Estado y en consecuencia la posición subalterna en que están dejando los problemas de Andalucía a pesar de estar en el Gobierno. Eso es verdad que hace más complejo tejer un programa común. Nos sentaríamos a hablar".