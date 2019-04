El coordinador federal de Izquierda Unida, Alberto Garzón, ha destacado este miércoles la importancia de la movilización electoral de cara a los comicios del 28 de abril, después de que el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas apuntase a que en torno al 40% de los electores están indecisos sobre la opción política a la que apoyar.

Garzón ha compartido un acto en la Universidad de Málaga con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, las candidatas de Unidas Podemos al Congreso Eva García Sempere e Isabel Reyes, y el líder de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo. Los dirigentes de la coalición han advertido de la importancia de que los ciudadanos, sobre todo los de las clases más bajas, acudan a votar a las elecciones generales.

"Los barrios ricos votan más que los barrios pobres. Hay que movilizarse. El 40 por ciento no ha decidido su voto y el 30 por ciento no quiere votar. Lo podemos cambiar", ha defendido el coordinador federal de IU. Garzón también ha reivindicado el voto a Unidas Podemos como "la única garantía" para "cambiar las cosas", un argumento que ha estado acompañado durante todo el acto por el aviso por parte de los representantes de la coalición de que el PSOE no tiene capacidad para hacerlo, como ha defendido en varias ocasiones Iglesias.

"Hay gente que le tiene miedo a la extrema derecha, y eso es normal. Pero eso no nos puede paralizar. Hay quien piensa que votando al PSOE se puede frenar a la extrema derecha, pero se puede encontrar con Sánchez haciendo ministro de Trabajo a Rivera", ha asegurado el líder de Izquierda Unida, que ha hecho referencia a las "presiones" que a su juicio limitan la capacidad legislativa de los socialistas.

Garzón ha apelado a "movilizar a todo el mundo" en unas elecciones "atípicas": "La gente va a decidir su voto en la última semana, incluso en el último día. Esta unidad política es irreversible, pero tiene que construirse con vosotros. Esto no es un problema técnico, es un problema de voluntad política. Esto es una disputa sobre la renta, la riqueza y el poder, no es sobre gestionar las miserias, es sobre el poder", ha concluido su intervención el coordinador federal de IU.

También Maíllo ha apelado a esa "necesaria movilización" durante el acto: "Si nos movilizamos, el 28 de abril podemos vencer a la España reaccionaria que quiere ganar la batalla", ha asegurado. Una posición en la que también ha insistido García Sempere: "Necesitamos que no se quede nadie en su casa".

Iglesias ha desgranado en Málaga la propuesta, incluida en el programa electoral de Podemos, de crear una empresa pública de energía como medio, entre otras acciones, para bajar la factura de la luz. "¿Qué hacemos para bajar la factura de la luz? Crear una empresa pública de energía que compita de tú a tú con las grandes empresa privadas. Esto es imprescindible para que baje la factura de la luz y para hacer una transición energética. Basta con tomar nota del artículo 128 de la Constitución", ha explicado el líder de la formación morada, haciendo referencia al precepto constitucional que subordina la riqueza del país al interés general, y que reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

El líder de Podemos ha explicado cuál sería la estructura y las principales atribuciones de esta empresa pública de energía, que se denominaría Red Pública y que solo comercializaría energía renovable: solar, eólica e hidráulica. Para ello, ha detallado Iglesias, "tendrá que crear nuevas plantas de energía solar, asumir la explotación de las centrales hidroeléctricas cuyas concesiones vayan caducando, promover la generación energética local y de proximidad, potenciar el autoconsumo renovable, promover la participación ciudadana de cooperativas en los nuevos parques, impulsar la remunicipalización de las redes de distribución eléctrica y asumir la creación e instalación de puntos de recarga necesarios para lograr que en España, en 2040, todos los coches sean eléctricos", en referencia a otras de las medidas incluidas en el programa electoral de Podemos.

Iglesias ha hablado de las puertas giratorias que "llevan a exlíderes políticos a los consejos de administración de las grandes empresas eléctricas", y ha puesto el ejemplo, entre otros dirigentes, de los expresidentes de Gobierno Felipe González y José María Aznar. "Las puertas giratorias son corrupción legal e institucionalizada. Hasta que no acabemos con las puertas giratorias y no se prohíba que expresidentes y exministros puedan acabar en los Consejos de Administración de grandes empresas energéticas no va a bajar la factura de la luz", ha defendido.