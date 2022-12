Unidas Podemos pide prohibir el reparto de dividendos a las distribuidoras que no ofrezcan cestas de la compra asequibles

Unidas Podemos ha propuesto al PSOE que las grandes superficies y distribuidoras de alimentación que no quieran acordar rebajas en los precios de los alimentos para ofrecer cestas de la compra asequibles no puedan repartir dividendos. Así lo ha apuntado este miércoles la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz.

Esta es una de las medidas que el espacio confederal ha puesto encima de la mesa de los de Pedro Sánchez en el marco de la negociación del denominado decreto anticrisis que el Gobierno debe aprobar antes de que acabe el año (ya que expiran las medidas del anterior decreto, como la limitación de los alquileres, o las rebajas al transporte y al precio de los carburantes).

Antes de participar en la presentación del libro del Papa Francisco que se ha celebrado este miércoles en Madrid, la vicepresidenta segunda del Gobierno ha apuntado que están negociando con los socialistas dos tipos de medidas para abordar la escalada histórica de precios de los alimentos que sufre el país desde hace unos meses.

Se trata, por un lado, de medidas 'positivas' para las empresas que estén dispuestas a llegar a un acuerdo con el Ejecutivo para contener los precios, medidas que no ha detallado Díaz. Y, por otro, medidas para las empresas que no quieran abordar esta contención y no ofrezcan una cesta de la compra asequible para las familias.

"Algunas medidas que se están negociando entre el PSOE y Unidas Podemos tienen que ver con facilitar el acuerdo (con las grandes distribuidoras de alimentación), pero otras tienen que ver con que, aquellas empresas que faciliten cestas de la compra a las familias, si lo hacen se actúe de una manera con ellas, pero aquellas que no acuerden, por ejemplo, no puedan repartir dividendos, igual que hicimos en otros momentos de la crisis".

En marzo de 2020, en plena irrupción de la pandemia del coronavirus en España y en Europa, el Gobierno lanzó un fondo de rescate, dotado con 10.000 millones, para aquellas empresas que vieran comprometida su viabilidad económica. Las corporaciones que se acogieran a este fondo y que, por lo tanto, recibieran dinero público tenían prohibido repartir dividendos y pagar primas de retribución variable a sus consejeros.

Limitación de márgenes empresariales

Ahora, la vicepresidenta ha apuntado a que esta prohibición de reparto de dividendos se recupere para los grandes supermercados que no quieran acordar el establecimiento de unos precios asequibles para las familias en sus productos de alimentación.

También ha avanzado Díaz que Unidas Podemos le ha propuesto al PSOE una medida que tiene que ver con la limitación de márgenes empresariales para las grandes distribuidoras de la alimentación. El lunes, Podemos anunció que le habían propuesto a los de Sánchez un impuesto extraordinario a las grandes distribuidoras y comercializadoras de la alimentación con un tipo del 33% que gravaría los beneficios de los supermercados.

El dinero de este tributo serviría para sufragar (otra propuesta de Unidas Podemos en la negociación) un cheque de alimentación de entre 250 y 500 euros (en función de la renta de los perceptores) para ocho millones de hogares con el objetivo de reducir la carga económica de la cesta de la compra.