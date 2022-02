Unidas Podemos se prepara para la batalla por la reforma fiscal y el PSOE espera al informe de los expertos de Hacienda

Puede ser una de las últimas grandes batallas del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Tanto internamente, como externamente. La reforma fiscal es uno de los puntos que se encuentran en el acuerdo de coalición. Y todavía no se ha avanzado demasiado pese a encontrarnos ya más allá del ecuador de la legislatura. Ambas formaciones han comenzado a tomar posiciones. Especialmente, UP, quien ya registró hace unos días una propuesta en el Congreso de los Diputados. Este lunes, además, desde Podemos han visibilizado sus medidas al completo en un acto junto al dirigente del Partido Laborista británico Jeremy Corbyn. Por su parte, el Ministerio de Hacienda que lidera María Jesús Montero sigue a la espera de recibir un informe de expertos para avanzar sus posiciones.

En UP tienen claro que quieren dar la batalla ideológica en este asunto. Lo han demostrado en varias ocasiones. A mediados de enero, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmaba que "la cuestión no es subir los impuestos, es quién paga impuestos". Lo hacía en un acto junto a otro invitado internacional, el economista Thomas Piketty. "En mi país y en el mundo, los híperricos asisten a una deserción fiscal", añadía Díaz.

Este lunes, nuevo paso. El Museo Reina Sofía acogía un acto con un nombre claro: Tax the rich (impuestos para los ricos). Equilibrar la balanza fiscal. Junto al citado Corbyn aparecían las ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la ministra de Igualdad Irene Montero, el secretario de Estado de Derechos Sociales y responsable económico de la fuerza morada, Nacho Álvarez, y la abogada de Oxfam-Intermón Susana Ruiz.

"No podemos hablar de democracia real en España sin justicia fiscal, porque sin justicia fiscal no habrá justicia social. Los ricos tienen que pagar lo que les toca", ha señalado Belarra. Los puntos más destacados del documento presentado oficialmente contemplan impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda vacía y a las grandes eléctricas. Para UP es "un momento decisivo para abordar la reforma fiscal". "La legislatura actual, que dio comienzo en enero de 2020, se encuentra en su ecuador y no podemos esperar más", indican.

"En el Impuesto de Sociedades acumulamos una enorme brecha entre el resultado contable de las grandes empresas y las bases imponibles que estas declaran. Cerrar esa brecha debe de ser uno de los objetivos de la próxima reforma fiscal", resalta, por su parte, Álvarez. Y Montero, entre otros asuntos, puso el foco en los productos de higiene femenina, a los que pretenden bajar el IVA hasta el 4%.

En este sentido, a principios de enero hubo cierto revuelo al no incluirse ninguna mención a la reforma fiscal en el Plan Normativo para 2022. Fuentes gubernamentales se apresuraron a señalar que su ausencia no rompía los planes previstos. Es decir, la intención es que tras las negociaciones, que se prevén intensas, se incluyan los nuevos tributos en los Presupuestos del año 2023.

Las peticiones más destacadas de UP son mayores impuestos a las grandes fortunas, a la vivienda vacía y a las grandes eléctricas

El acuerdo de coalición suscrito entre el PSOE y Unidas Podemos incluye un aumento de la progresividad fiscal en el IRPF. Sobre una de las propuestas estrella de UP, se indica que "se estudiará la fiscalidad de las grandes fortunas al objeto de que contribuyan a un sistema fiscal más justo y progresivo".

Esta es una de las reivindicaciones históricas de UP y que ya estuvo sobre la mesa el pasado año para los Presupuestos. Se quedó fuera, solo accediendo Hacienda a modificar el Impuesto de Sociedades. Tras el revuelo creado por los apoyos alternativos al Gobierno en la reforma laboral, conviene recordar que tanto ERC como EH Bildu o Más País sí verían con buenos ojos una subida impositiva a las grandes fortunas.

La propuesta de Hacienda, a finales de mes

Desde el Ministerio de Hacienda no entran a valorar las peticiones de UP y las fuentes consultadas por Público reiteran que cuando llegue el documento de los expertos se analizará. Las previsiones son que el informe esté listo para finales de este mes de febrero. "El Gobierno actuará en función de lo que vea. Pero el compromiso es dotar al sistema tributario de mayor progresividad, hacerlo más eficiente y moderno, adaptado a la realidad económica del siglo XXI", señalan estas fuentes.

En el equipo de Montero defienden que estas ideas ya se han ido aplicando y destacan las subidas del IRPF a las rentas altas y rentas del capital o la limitación de exenciones al Impuesto de Sociedades. "Hay que ir adaptando los cambios tributarios a la situación económica", añaden al respecto.

La que sí se ha referido a esta posible dualidad de propuestas ha sido Díaz, que ha sido preguntada sobre el asunto en la rueda de prensa posterior a la mesa de diálogo social. "Soy vicepresidenta del Gobierno de España y quedo a expensas del informe de expertos que lidera la ministra Montero. Desconozco exactamente qué se está presentando y lógicamente las organizaciones políticas tenemos posición. Pero no confundamos el Gobierno con la legítima actuación de las formaciones políticas".

La fiscalidad no solo tendrá que debatirse de forma interna. Es uno de los puntos con los que la oposición de derechas más ha hecho bandera. Especialmente significativo ha sido el enfrentamiento de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, con el Gobierno de Pedro Sánchez. La armonización fiscal puede ser otro de los puntos calientes de la reforma. Con anuncios grandilocuentes como "la mayor bajada de impuestos de la historia", la mandataria madrileña realmente beneficia a las tasas más altas. Justo lo contrario que quiere hacer UP y, veremos, si todo el Gobierno.