Unidas Podemos ha reclamado este viernes a la Mesa del Congreso que reconsidere su posición y permita que una comisión parlamentaria investigue las finanzas del rey emérito, Juan Carlos de Borbón. PSOE, PP y Vox unieron sus votos en el órgano de Gobierno de la Cámara Baja este martes para volver a rechazar la creación de esta comisión, por tercera vez en lo que va de legislatura.

Fuentes del grupo parlamentario sostienen que el informe de los letrados, en el que se apoya la Mesa, "se aprecian varios defectos que justificarían la reconsideración"

Para ello se sirvieron de un informe jurídico no vinculante redactado por los letrados de la cámara, que además obvia el criterio de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que recientemente decidió asumir la investigación sobre el padre del jefe del Estado por el AVE a La Meca.

La pasada semana se registraron dos peticiones de creación de comisión; la segunda, presentada por Unidas Podemos y otros grupos -más de 70 diputados-, acotaba la investigación al emérito desde el momento en que abdicó en favor de Felipe VI -junio de 2014-, cuando dejó de verse blindado por la inviolabilidad que recoge el artículo 56.3 de la Constitución, en línea con el criterio de la Fiscalía.

El voto del PSOE sería clave para decantar la balanza en favor de estas posiciones, si bien el socio del partido de Pablo Iglesias en el Gobierno ya ha dejado claro que no tiene ninguna intención de permitir una investigación al emérito.

"El argumento de que el rey emérito es inviolable no se sostiene, ni en el extranjero, donde hay causas judiciales abiertas, ni en España, donde la propia Fiscalía ha comenzado a investigar"

En concreto, fuentes parlamentarias de Unidas Podemos sostienen que hay "varios defectos" en el informe de los letrados que justificarían esta reconsideración. Aseguran que la Mesa se ha extralimitado en sus funciones, y que sólo debe "verificar que se cumplen los mínimos reglamentarios para que una comisión de investigación pueda tener lugar". "En ningún caso la Mesa del Congreso puede hacer valoraciones políticas o de intenciones como se hacen, de hecho, en el informe", denuncian.

Además, razonan que el informe "nunca" hace referencia al "verdadero objeto de trabajo de la comisión, enunciado en su encabezado" -"Las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí"-, para tratarla como si fuera "una investigación sobre la persona del rey emérito".

En un comunicado remitido este viernes, Unidas Podemos defiende que esta decisión de la Mesa es "injusta", al vulnerar "el derecho tanto del Pleno como el de la ciudadanía a conocer mejor un tema de indudable interés público". "Según el artículo 76 de la Constitución española, el Congreso tiene la competencia de poder investigar temas de interés general", abundan.

Por su parte, ERC, EH Bildu, Izquierda Confederal y JxCat ya han reclamado en el Senado en la misma dirección, después de que el pasado 21 de abril la Mesa de la Cámara Alta rechazase investigar al rey emérito. Esta comisión, no obstante, no está planteada como la rechazada en el Congreso, ya que la Fiscalía del Supremo no asumió la investigación sobre Juan Carlos de Borbón hasta el 8 de junio.

"El argumento de que es inviolable no se sostiene"

En otro orden de cosas, "y aunque no afecta a la admisión de la mencionada comisión de investigación", desde Unidas Podemos critican "la aplicación enormemente extensiva de la inviolabilidad real, argumentando que está no puede aplicarse a la presunta comisión de delitos en la actividad privada, sino que solamente debería aplicarse a aquellos actos de jefe del Estado refrendados por el Gobierno de España y, en ningún caso, a actos cometidos tras su abdicación como de hecho figura en la reforma de 2014 de la Ley Orgánica del poder judicial".

"El argumento de que el rey emérito es inviolable no se sostiene, ni en el extranjero, donde hay causas judiciales abiertas, ni en España, donde la propia Fiscalía ha comenzado a investigar", zanjan.