UP busca un consenso interno para afrontar la crisis de la guerra de Ucrania ante la falta de coordinación en el espacio

La guerra de Ucrania provocada por la invasión de Rusia ha cogido a la izquierda en España en medio de un proceso de profunda reconfiguración y con foros que parecen poco engrasados para consensuar posiciones comunes. No se trata tanto de no tener un discurso unitario como de no lograr poner en común reflexiones y debates que puedan sentar las bases de un consenso en torno a una posición política tan trascendental para el espacio progresista como lo es el no a la guerra.

En la última semana, esta posición se ha visto enormemente comprometida por la división en Unidas Podemos acerca del envío de armas a Ucrania en el marco de su resistencia frente a Rusia (una decisión respaldada por Yolanda Díaz, los comuns y por el ministro de Consumo, Alberto Garzón; y rechazada por Podemos e Izquierda Unida).

Las diferencias y la vehemencia en la defensa de las distintas posiciones han evidenciado que no ha existido un debate interno y una coordinación entre todo el espacio para tratar, por lo menos, de articular puntos en común más allá de la identificación de todas las partes con el pacifismo y con las vías diplomáticas como la única manera de resolver el conflicto.

Con la vicepresidenta segunda del Gobierno tratando de iniciar un proceso de escucha ciudadana, y con Podemos e IU a la espera de conocer cuál será la estructura definitiva y la forma que tome su proyecto (cuya construcción se va a alejar de partidos, siglas y de la organicidad), los espacios de debate y toma de decisión formales de Unidas Podemos han quedado un tanto relegados. Y eso, en medio de una guerra y con la geopolítica europea oscilando entre el belicismo y la diplomacia, parece estar pasando factura.

Hace muchos meses que la mesa confederal de Unidas Podemos (el espacio de coordinación formal donde las diferentes organizaciones ponen su trabajo en común) no se reúne. Y, al menos de momento, no parece que vaya a hacerlo.

Recientemente, el papel de esa mesa ha sido sustituido en parte por las reuniones del grupo parlamentario en el Congreso, que fue el foro elegido por Yolanda Díaz para dirigirse por vez primera a todas las organizaciones de Unidas Podemos tras la salida de Pablo Iglesias de la política institucional. "Este espacio va a ser decisivo en la próxima década", trasladó la vicepresidenta a su grupo, al que pidió alejarse de "la política de Twitter" para transmitir "tranquilidad" y reconciliar a la ciudadanía con la política.

Tras constatarse la división y las tensiones que ha provocado el giro de Pedro Sánchez para enviar armas a Ucrania, parece que la apuesta sigue siendo la de ahondar en las distintas posiciones de cada organización, y no su puesta en común. Esto es lo que se desprende del calendario más próximo en torno a esta cuestión.

Podemos, que ha elevado el tono contra el envío de armamento y ha mostrado una importante preocupación por la escalada bélica en el conflicto y por su impacto en la sociedad europea, tiene previsto celebrar el próximo viernes un Consejo Ciudadano para analizar la situación y marcar su posición a nivel de partido.

En los últimos días, dirigentes de la formación como Ione Belarra y Pablo Echenique han tenido un discurso distinto al de Díaz y han insistido en que la decisión de Sánchez y de la UE para rearmar a los ucranianos no solo va en contra de las vías diplomáticas, sino que es "ineficaz" para dar la vuelta a la correlación de fuerzas respecto al ejército ruso.

Por otro lado, en IU también se ha generado cierta incomodidad en torno al envío de armas. La formación ha respaldado a todos los niveles institucionales iniciativas que apuestan por la vía diplomática, rechazando las que apuntaban hacia un aumento del belicismo y de la tensión.

El miércoles, el coordinador general del partido y ministro de Consumo se posicionó del lado de Yolanda Díaz y respaldó el giro de Pedro Sánchez con el objetivo de evitar una crisis en el Gobierno de coalición en un momento en el que la UE apostaba por rearmar a Ucrania.

La situación es especialmente complicada en este caso teniendo en cuenta el ADN de la organización. Izquierda Unida se crea en 1986, al calor de la unidad de espacios de la izquierda bajo el paraguas de la denominada Plataforma Cívica por la salida de España de la OTAN, que se posicionaba en contra de la Alianza Atlántica y del establecimiento de bases militares estadounidenses en territorio español. De hecho, en las últimas semanas IU ha respaldado manifestaciones de rechazo a la OTAN.

También este es un tema sensible para el PCE, que en julio celebra su congreso para elegir liderazgo y no se ha alcanzado un acuerdo para una candidatura unitaria, por lo que la militancia tendrá que decidir entre las distintas opciones (Enrique Santiago, el secretario general actual y secretario de Estado de Agenda 2030, se postula para renovar su liderazgo).