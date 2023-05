UP insiste en frenar las subidas de las hipotecas frente a los anuncios electorales de Sánchez sobre vivienda

La vivienda se ha convertido desde hace semanas en uno de los principales motores electorales de la precampaña de municipales y autonómicas. El acuerdo para desbloquear la primera ley de vivienda de la democracia en el Congreso fue el primer paso de un camino que ha llevado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a protagonizar numerosos anuncios en esta materia en los últimos días.

Entre todos, ha sido el último el que ha provocado un efecto colateral relacionado directamente con Unidas Podemos, uno de los espacios del Ejecutivo de coalición. Sánchez avanzó el pasado domingo, durante un acto de precampaña en Tenerife, una línea de avales del ICO para garantizar el 20% de la hipoteca a los jóvenes de menos de 35 años y a las familias vulnerables con hijos menores a cargo.

Desde Unidas Podemos se trasladó desde el primer momento el rechazo a esta iniciativa, que ya había propuesto el Partido Popular anteriormente y que contaría con el visto bueno de las entidades financieras y de la banca. A juicio del espacio confederal, supone, de facto, contribuir a hinchar una burbuja inmobiliaria que no ha dado ni un respiro a las familias.

"El problema no es que los jóvenes no tengan dinero para la entrada de una hipoteca, es que no tienen dinero para una hipoteca", aseguran algunas voces de UP, que piden abordar el problema de la compra de la vivienda de manera estructural, es decir, atajando lo elevados precios que hay en el mercado.

De hecho, el anuncio de Sánchez y la apuesta electoral del PSOE por la vivienda en las últimas semanas ha resucitado la propuesta del espacio confederal para limitar las subidas abusivas de las hipotecas de interés variable que se vienen dando como consecuencia de los incrementos de los tipos de interés decididos por el BCE con el objetivo de contener la inflación.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, articuló una propuesta concreta para que el precio de las hipotecas regresaran a los niveles que tenían antes de la invasión de Ucrania por parte de Rusia y de que estallara esta guerra a las puertas de la Unión Europea; estos precios quedarían congelados de manera temporal hasta que hubiera un control sobre la inflación y el BCE finalizase su política de subidas de los tipos de interés.

Una disputa ideológica que enlaza con la ley de vivienda

Para Unidas Podemos la medida del aval del ICO enunciada por Sánchez desvía el foco del giro que el Gobierno de coalición quiere provocar en el mercado de la vivienda, señalado con el desbloqueo de una ley que contiene, por ejemplo, la regulación de los precios de los alquileres en las denominadas zonas de mercado tensionado.

Con los precios del mercado actual, y con las cuotas hipotecarias mensuales desbocadas (sobre todo las de tipo variable, aunque cada vez más, también las de tipo fijo), en UP consideran que el menor de los "problemas" a atajar es la cobertura del 20% de la hipoteca para los jóvenes. En este sentido, han vuelto a insistir a los socialistas con la propuesta para retrotraer las cuotas a los precios anteriores a la guerra y congelarlos, aunque no se conocen detalles de las conversaciones, más allá de que el PSOE no estaría, de momento, por la labor.

La disputa electoral entre los socialistas y Unidas Podemos por la vivienda ya no es solo una pugna por ver quién puede sacar más rédito a un asunto que se encuentra entre los principales problemas de la ciudadanía; detrás (o delante) de todo esto se puede estar librando una batalla ideológica por definir el modelo de vivienda, la misma que se libró a la hora de negociar la ley y la intervención de los alquileres.