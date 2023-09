Urkullu pregunta "por qué en un estado sólo puede haber una nación" y reivindica un nuevo estatus

Iñigo Urkullu ha llegado este jueves al último pleno de política general de esta legislatura en Euskadi con una hoja de ruta en su carpeta: cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika, desarrollo del autogobierno y convocatoria de una convención constitucional que permita profundizar en esa vía dentro del marco establecido por la Carta Magna.

"Nunca retrocederemos, daremos lo mejor de nosotros, siempre". Así ha concluido el discurso del lehendakari, quien ha criticado, por un lado, la "evolución cada vez más restrictiva de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" respecto a cuestiones autonómicas.

Urkullu también ha llamado a "no entorpecer participación de Euskadi en Europa" y lamentó, en esa misma línea, la "insistencia tenaz de algunos tribunales" a la hora de cuestionar decisiones administrativas en torno al euskera.

El foco de su intervención ha estado en el autogobierno, uno de los elementos que marcará el debate de este pleno de política general que continuará por la tarde con la intervención de los grupos políticos.

En el discurso de esta mañana, Urkullu reivindicó la "diversidad del Estado" y se preguntó "por qué en un estado sólo puede haber una nación". "Esta es una visión excluyente. Sería suficiente aceptar que existe una nación allá donde, además de lengua, cultura o historia, existan mayorías que así se auto-perciban, en virtud también de sistemas de autogobierno singulares y reconocidos", remarcó.

"Nuevos consensos"

El lehendakari instó además a "avanzar en la gestación de consensos para un nuevo estatus de autogobierno", aunque reconoció que no habrá pasos sustantivos antes de que finalice esta legislatura en Euskadi, donde se prevé que habrá elecciones autonómicas no más allá de junio próximo. "Los meses hasta el final de la legislatura no son tiempo propicio para lograr un acuerdo; pero sí son un tiempo para prepararlo", afirmó.

Asimismo, Urkullu lamentó el incumplimiento del cronograma acordado en enero de 2020 con el Gobierno español para el traspaso de transferencias. También apeló a una idea central de su discurso en estas últimas semanas: la convocatoria de una convención constitucional que "desarrolle el significado y alcance del carácter plurinacional del Estado, que tenga en cuenta también la Disposición Adicional Primera". "La diversidad del Estado es una realidad", afirmó.