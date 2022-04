Valdeón, exvicepresidenta de Castilla y León (PP): "Mañueco cede con la violencia intrafamiliar para no molestar a Vox"

Rosa Valdeón, exvicepresidenta popular de la Junta de Castilla y León, ha intervenido en las jornadas sobre Políticas de Igualdad y Violencia de Género en el Diálogo Social invitada por CCOO de Castilla y León. "Mañueco ha renunciado a todo el bagaje que le dejó Rosa y le ha entregado el trofeo a los negacionistas", ha asegurado Yolanda Martín, secretaria de Igualdad en CCOO al presentar a la ex política zamorana.

La mano derecha de Herrera, alejada de la política desde 2017, ha sido muy dura con la idea de Vox y PP en el nuevo Gobierno de Castilla y León de elevar a rango de ley la regulación en materia de violencia intrafamiliar: "Estoy profundamente preocupada. No vale con dejar la ley de violencia de género. Están confundiendo a la población. Mañueco sabe que no puede derogar la ley y dice, la mantengo y hago otra, así no molesto a nadie", comentaba la zamorana refiriéndose a la nueva cesión del salmantino ante Vox.

"No puede ser. Hay que dejar claro que la Ley de violencia intrafamiliar no es necesaria; en el Código Penal están definidas todos los tipos de violencias. Si quieren, que modifiquen el Código Penal, pero no que toque la Ley, que no permitan que pierda entidad, que se diluya... porque la Ley contra la Violencia de Género trata las causas de este tipo de violencia desde la educación, desde la asistencia sanitaria… esta cuestión ideológica tiene consecuencias muy graves", señala preocupada Valdeón.

"Luchar contra la violencia de género no significa pensar que todos los hombres sean machistas o que los demonizamos. Pero sí que pensamos que la desigualdad existe porque la hemos heredado de nuestra propia cultura, por lo que tenemos que trabajar al respecto muchos años", añade. "La violencia de género se puede ejercer en la familia, sí, pero también en el trabajo (acoso sexual), en las redes (ciberacoso), en el ocio (con las célebres 'manadas')”, subraya Valdeón.

Rosa Valdeón, durante la charla que ha tenido lugar este miércoles 6 de mayo en la sede de CCOO en Valladolid.

La ex alcaldesa de Zamora afirmaba con contundencia sobre el futuro de la comunidad de Castilla y León con el nuevo Gobierno de coalición entre Vox y PP: "Todos los gobiernos son legítimos, pero 13 representantes no pueden llevar a la sociedad hacia una ideología que minusvalora leyes ya existentes, que potencia machismos que llevamos años tratando de ver desaparecer… la gente no debe callarse, no podemos hacer cesiones que impliquen una carga social que afecta a todos. Hay que negociar, sí, pero modulando las negociaciones", señalaba sobre las concesiones de Mañueco a los de Abascal.

De hecho, la que fuera vicepresidenta de la Junta de Castilla y León hasta 2016 ha reconocido estar sorprendida porque "no haya salido ninguna mujer del Partido Popular a hablar al respecto. Quizá el partido sea ahora más jerárquico y tengan miedo a hablar. Pero son las que podrían influir y enriquecer el debate", ha apuntado la médico zamorana. "Es una cobardía. Si los políticos no le echamos valor, ¿a quién se lo vamos a pedir?" se ha lamentado.

Hay que recordar al respecto que Vox parte de la base de que la violencia de género, la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de serlo, no existe, y ya intentó sacar adelante una proposición de ley orgánica de violencia intrafamiliar en Madrid que pretendía revocar la ley contra la violencia de género. Entonces, todos los grupos parlamentarios la rechazaron de forma unánime, solo obtuvo el 'sí' de los 52 miembros de Vox, frente a los 291 restantes que votaron 'no'.

El texto de la ultraderecha quería cambiar entonces la "perspectiva de género" por la "perspectiva familiar", hablando de violencia "contra la mujer, contra el hombre, contra los menores o la de estos contra sus ascendientes o hermanos". Esta propuesta suprimía, además, los juzgados de violencia sobre la mujer, que hacen este tipo de procesos más ágiles actualmente, además de ofrecer una mayor formación sobre esta violencia a policía, abogados, jueces y fiscales.