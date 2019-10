El Grupo Municipal de Podemos-Equo ha presentado un escrito en el Registro Municipal del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial para pedir a la alcaldesa que cancele la conferencia del prior del Valle los Caídos en la Casa de la Cultura. La charla, programada para el el próximo 11 de octubre, lleva el título de "España en la Historia" y el ponente es Fray Santiago Cantera, conocido por su ferviente oposición a la exhumación de los restos de Francisco Franco del Valle.

El edil ha mostrado su "indignación" por el "uso de un espacio municipal" para la "exaltación parcial e ideologizada" de "valores que nada tienen que ver" con el "concepto de Democracia que, desde una institución pública, --en este caso, el Ayuntamiento--, deberían promoverse", ha señalado Esteban Tettamanti, portavoz del grupo municipal en la localidad madrileña.

Para el concejal de la formación morada, el prior "se ha distinguido" por "su absoluta oposición" a la exhumación del dictador, así como a facilitar a los restos de enterrados en el Valle a sus familiares. También ha denunciado la forma en que el religioso ha "negado sistemáticamente" que la construcción del conjunto monumental se realizase gracias a la explotación de "presos políticos".

A juicio del Grupo Municipal este acto "no es apropiado" para llevarse a cabo en la Casa de Cultura y "menos en precampaña electoral", período en cual "debemos más que nunca mantener la neutralidad de las instituciones". "Esta neutralidad que la Sra. Alcaldesa ha exhibido en todo el proceso de la exhumación: no manifestarse en los medios de comunicación sobre el particular", puntualiza.

Por ello, en el escrito piden a la regidora, Carlota López (PP) que facilite la documentación que "en su día debió presentar" la Asociación Cultural Amanecer de España que "justifique la cesión de la Casa de Cultura". "Pedimos cordura al equipo de Gobierno y respeto a los procesos electorales, dejando sin efecto un acto a todas luces inconveniente tanto en el tiempo como en el lugar", concluye.