"Lo vas a terminar pagando": la ultraderecha quiere convertir la tragedia de València en un frente contra Sánchez

La ultraderecha quiere convertir la tragedia de València en un frente contra el Gobierno. Los mismos grupos xenófobos que afrontaban el mes de noviembre con movilizaciones contra las personas migrantes y en defensa del "derecho de sangre" como condición para vivir en España, han encontrado en el terreno devastado por la DANA un territorio propicio para enfocar sus campañas contra Pedro Sánchez.

Los altercados del domingo en Paiporta han dado alas a los grupos neofascistas que desde la semana pasada intentan aprovechar la catástrofe para tratar de generar una campaña contra el Gobierno agitada tanto en las redes sociales como en las calles, tanto en València como en Madrid.

"Poco te han hecho para lo criminal de tus decisiones, pero lo vas a terminar pagando, no vamos a descansar hasta que así sea", afirmó en X (antes Twitter) el grupo de extrema derecha Hacer Nación en un mensaje dirigido a Pedro Sánchez.

Este colectivo que defiende expulsiones masivas de migrantes forma parte de la red de grupos ultras que han enviado a sus militantes a las zonas afectadas por la tragedia. También han difundido mensajes con un número de cuenta bancaria para recoger dinero y han publicado imágenes de envíos de agua y comida desde distintos puntos del país.

Patrullas y paseos

Los neonazis de Núcleo Nacional también se han dejado ver sobre el terreno y han aplaudido las protestas del domingo en Paiporta. Este movimiento, integrado principalmente por jóvenes de ideología nazi que suelen aparecer en sus videos con capuchas, ha acordado actuar de forma conjunta en este asunto junto a España 2000, el partido que dirige el abogado valenciano José Luis Roberto.

Esta formación de extrema derecha ha publicado imágenes de miembros de su "Dirección de Protección y Seguridad (DPS)" realizando patrullas "para evitar los saqueos". Por su parte, Núcleo Nacional también ha difundido un video de sus militantes durante un "paseo nocturno" para "estirar las piernas".



Según ha podido verificar Público, en canales de Telegram vinculados a movimientos neonazis circula un video en el que varios policías ordenan a un grupo de jóvenes que se "desarmen" y entreguen palos y barras de hierro con los que pretendían hacer tareas de patrullaje nocturno. Hasta ahora ningún grupo organizado ha reivindicado estos hechos.

De València a Ferraz

Núcleo Nacional combina sus actividades en València con la preparación de una movilización convocada para el próximo sábado en la calle Ferraz de Madrid, donde pretende reactivar las protestas más violentas contra el PSOE y el Gobierno coincidiendo con el primer aniversario de las manifestaciones ultras convocadas por el entorno de Vox y respaldadas por un enjambre de grupos neonazis.

El video promocional de la movilización divulgado en redes sociales consiste fundamentalmente en imágenes de enfrentamientos con la Policía Nacional. España 2000, que suele ofrecer formación en tácticas de defensa personal a sus militantes, ha anunciado que respalda la convocatoria de los neonazis.

"Nativos en su mayoría"

Por su parte, el movimiento neofascista Facta, que actúa a día de hoy principalmente en Madrid, ha enviado a al menos 70 militantes a la zona de la catástrofe. También ha mostrado su disposición a conseguir alojamiento para todo aquel ultra que quiera sumarse a sus operativos en la zona.

El entramado de grupos ultras en València cuenta además con la participación de Devenir Europeo, la asociación que homenajea a Adolf Hitler y reivindica las "obras" del nazismo bajo el amparo de su registro como asociación "cultural" ante el Ministerio del Interior.

"La gente, nativa en su mayoría, se ha volcado con los afectados de la DANA de una manera impresionante", afirma uno de los neonazis en un testimonio publicado en el canal de Telegram de Devenir Europeo. Los simpatizantes de Adolf Hitler se han dejado ver en Paiporta, Benetúser y Alfafar.

"Principio de una rebelión"

"La gente está enfadada y hasta las narices. Un pueblo entero que rabia contra todos sus representantes políticos. La gente está harta. Esto significa que el miedo ha cambiado de bando, y la gente no quiere a sus representantes", afirma Pablo Lucini, uno de los líderes del partido xenófobo Democracia Nacional, en un video difundido en las últimas horas.

Esta formación racista, inscrita a día de hoy en el registro de partidos políticos del Ministerio del Interior, defiende las expulsiones masivas de migrantes y reclama la instauración del "derecho de sangre" como condición para acceder a la nacionalidad española.

Los ultras de DN combinan ese discurso xenófobo con acciones de "ayuda urgente para españoles" en València, al tiempo que busca agitar las protestas contra el Gobierno.

"Rebelión de las víctimas de las inundaciones contra las autoridades. Esperemos que sea el principio de una rebelión más amplia contra el R78 (Régimen del 78) y su maldito sistema autonómico", afirma el partido en un texto publicado en Telegram.

Falangistas en la carretera

Los falangistas también han aprovechado la catástrofe en València para activar sus redes de "auxilio social" y enviar a sus dirigentes hacia las zonas devastadas por la tragedia. Lo han hecho pocos días después de protagonizar una manifestación en el centro de Madrid en la que reclamaron la expulsión masiva de migrantes.

"Acabamos de pasar el primer control de la Guardia Civil. No dejan pasar vehículos que no lleven ayuda de verdad hacia Valencia. Les hemos indicado que llevamos compresores, bombas de achique para el agua, mangueras. Entonces no hemos tenido ningún problema", afirmó el ultraderechista Manuel Andrino, uno de los condenados por el asalto a la librería Blanquerna en septiembre de 2013, en un video grabado el pasado sábado mientras conducía.