Una veintena de alcaldes que se saltaron la cola de vacunación en pandemia vuelven a presentarse a las elecciones del 28M

El 27 de diciembre de 2020 comenzó la campaña de vacunación contra el coronavirus en España. Hace ya más de dos años, cuando Araceli Hidalgo recibió la primera dosis en su residencia de mayores, en Los Olmos (Guadalajara). Los meses posteriores, cuando en nuestro país solo se vacunaba a los mayores y a los sanitarios que estaban en primera línea de combate contra la COVID-19, hubo decenas de políticos que sin que fuera su turno también se pusieron una dosis.

Muchos de ellos eran alcaldes y alcaldesas. Normalmente esgrimían que lo habían hecho para dar ejemplo o porque sobraban dosis tras vacunar a los mayores en su municipio y si no se las ponía alguien, se iban a tirar. Pero el revuelo estaba servido. Se acusó a estos políticos de abusar de su posición para vacunarse. Lo cierto es que muchos se estaban poniendo dosis de la vacuna sin que les tocara. Se estaban saltando la cola y el protocolo que había establecido el Ministerio de Sanidad. Algunos, incluso, acabaron dimitiendo por ello, como el consejero de Salud murciano, Manuel Villegas, del PP.

20 alcaldes que se vacunaron antes de que les tocara siguen en sus cargos: todos menos una se presentan a la reelección el 28M

Público ha contabilizado al menos 22 alcaldes que se vacunaron sin que fuera su turno, según los casos que se fueron conociendo y publicando en prensa en esos primeros meses de vacunación en nuestro país. 20 de ellos siguen en el consistorio de su municipio y 19 se presentan a la reelección en las próximas elecciones municipales del 28 de mayo. En el caso de algunos, con cambios de siglas incluidos.

Entre esos 19 alcaldes que van a volver a acudir a las urnas para revalidar la vara de mando de su municipio hay mayoría socialista. Diez son del PSOE, a pesar de que el partido pidió públicamente la dimisión de los cargos de la formación que se hubieran saltado el protocolo de vacunación. Otros cinco se presentan bajo las siglas del PP. El listado lo completan un alcalde de Junts, uno que concurrirá por Unión del Pueblo Leonés (UPL), uno que lo hará por Zamora Sí y otro que lo hará con una agrupación de electores municipal.

La otra alcaldesa que sigue en su consistorio, aunque ya no con ese cargo, es Inma Colom. Fue alcaldesa por Junts en Tossa de Mar (Barcelona). La alcaldesa se vacunó como médica de un geriátrico, aunque en aquel momento estaba en excedencia, según contó El Periódico. Colom en la actualidad es primera teniente, ya que el puesto de alcalde lo ocupa Ramon Gascons (Endavant Tossa) desde junio de 2021. Junts y el partido municipal de Gascons pactaron repartirse la alcaldía —dos años para cada uno— cuando acordaron formar gobierno. A pesar de todo, Colom no dimitió y ha seguido en el ayuntamiento. El próximo 28M vuelve a concurrir a las municipales, pero no opta a la reelección como alcaldesa. Colom es la quinta de la lista de Junts.

El partido catalán tiene a otro alcalde que se vacunó antes de tiempo. Sergi Pedret, alcalde de Riudoms (Tarragona). Él sí acude a la reelección este 28M como cabeza de lista. Pedret se vacunó junto a uno de sus concejales con dosis sobrantes de la residencia de mayores del municipio para que no se tiraran, según declaró. El concejal, Jordi Domingo, también repite en la lista de Junts, pero la cierra ocupando el último lugar, por lo que no es esperable que vuelva a entrar al consistorio.

Cambios de siglas

Entre los alcaldes también hay quienes se presentan a la reelección tras un cambio de siglas. Es el caso de Ángel Villamor, alcalde de Moraleja de Sayago (Zamora). En 2019 consiguió la mayoría absoluta en el municipio presentándose por la formación zamorana Ahora Decide. Pero le apartaron del partido al considerar que no se debía haber vacunado, según La Opinión de Zamora. Este 28M vuelve a presentarse, pero encabezando la lista de Zamora Sí. Este partido ha sido creado este mismo año por Francisco José Requejo, presidente de la Diputación de Zamora, después de haber dejado Ciudadanos.

Alcaldes que fueron expulsados por vacunarse o se dieron de baja tras la polémica se presentan el 28M bajo otras siglas

También ha habido varios bailes de siglas con los alcaldes del PP que se vacunaron antes de tiempo. Uno de los casos es el de Jaime Lacosta, alcalde de Luesia (Zaragoza). En 2019 fue candidato del PP y lograron la mayoría absoluta. Después de la polémica por su vacunación, Lacosta aseguró que él no había pedido vacunarse, sino que estaba en el listado por su contacto estrecho con la residencia de su municipio y abandonó el PP. Este 2023 intenta revalidar su cargo liderando la lista de la Agrupación de Electores por Luesia.

Algo similar ha sucedido con Manuel Prada, alcalde de Valdelosa (Salamanca). Como candidato del PP en 2019 consiguió cinco de los siete escaños en juego en su municipio. El PP de Salamanca lo expedientó y suspendió cautelarmente de militancia en febrero de 2021 tras haberse vacunado saltándose los protocolos, según contó El Norte de Castilla. El 28 de mayo será el cabeza de lista de UPL en este municipio y tendrá que competir con las listas del PSOE y del PP, su anterior partido.

El alcalde de El Guijo, fichado por el PP para el 28M: "Yo no quería, porque no creo en la vacuna, pero los enfermeros me convencieron"

Pero el PP no sólo ha visto como alcaldes que se vacunaron antes de tiempo dejaban el partido, también ha fichado a uno. Jesús Fernández, alcalde de El Guijo (Córdoba), fue elegido en 2019 bajo las listas de Ciudadanos Demócratas e Independientes (CDEI), un partido creado en 2009 en la provincia cordobesa. El regidor se vacunó en la residencia de mayores de su municipio con dosis sobrantes. "Yo no quería, porque no creo en la vacuna, pero los enfermeros me convencieron", aseguró a ABC. Fernández intentará revalidar la vara de mando este mes de mayo, pero bajo las siglas del Partido Popular. El alcalde ha sido alabado por el PP regional.

Público ha preguntado al PP por el fichaje de Fernández y por los otros cuatro alcaldes populares que se presentan a la reelección tras haberse saltado la cola de vacunación. Son Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alacant), Faustino Herrero, alcalde de Valdecañas de Tajo (Cáceres), María Xesús Novo, alcaldesa de Boimorto (A Coruña), y Luis Rubio, alcalde de Villahermosa del Río (Alacant). Génova ha contestado que la confección de las listas depende de las direcciones a nivel provincial sin querer aclarar si les parecen idóneos estos nombramientos.

El PP pidió a la alcaldesa de Boimorto que dejara el cargo pero ella no hizo caso; el 28M vuelve a ser la candidata del PP

En su momento el PP había llegado a pedir la dimisión de algunos de estos alcaldes. Como en el caso de María Xesus Novo. Novo no acató, mantuvo el cargo y, en cambio, pidió la baja del partido. Así, conseguía que el PP tuviera que cerrar el expediente que le había abierto y dejara de investigarla, explicó El País. La alcaldesa de Boimorto, algo más de dos años después, repite como candidata del PP, aunque ahora lo hará como independiente, según explica Nius. En el boletín provincial de A Coruña aparece como cabeza de lista del PP en el municipio, pero no se especifica si concurre en calidad de afiliada al PP o de independiente.

Mayoría socialista

El PSOE, por su parte, no ha respondido a las preguntas de Público sobre sus 10 alcaldes que concurrirán el 28M a pesar de haberse vacunado cuando no les tocaba —más que en ningún otro partido—. En el caso de los socialistas algunos de sus alcaldes fueron suspendidos de militancia provisionalmente como sanción por vacunarse, pero el partido no ha contestado a Público, que preguntaba, entre otras cosas, si esas suspensiones se hicieron definitivas o no.

El PSOE suspendió de militancia a algunos de sus alcaldes vacunados, pero no ha aclarado por qué les permite ir a la reelección

Uno de los que acuden a la reelección, Alberto de Paz, alcalde de Villavicencio de los Caballeros (Valladolid), consta en las listas electorales como independiente dentro de la candidatura socialista. De hecho, que no fuera militante fue la excusa del PSOE para no poder sancionarlo. Aún así, repite de nuevo como candidato. Otros miembros de su Gobierno también se vacunaron antes de tiempo, según explicó El Día de Valladolid. Todos esgrimían su presencia en la residencia de mayores del pueblo como explicación de su vacunación. Hace cuatro años la lista del alcalde obtuvo los cinco concejales en juego. Este 28M repiten cuatro de los cinco como candidatos socialistas, aunque todos aparecen como independientes.

El alcalde de Asín dejó el PSOE después de que el partido le pidiera la dimisión por vacunarse; el 28M vuelve a ser el candidato socialista

Rogelio Garcés, alcalde socialista de Asín (Zaragoza), no consta en las listas de las municipales especificado como independiente. Pero en 2021 abandonó el PSOE después de que el partido le pidiera su dimisión y él no hiciera caso al partido, según contó El Heraldo de Aragón. Garcés aseguraba que eran sus vecinos los que debían valorar su trayectoria y actuación. Podrán hacerlo el próximo 28M ya que se presenta a la reelección. De nuevo, como cabeza de lista del PSOE, que parece que ya ha dejado de pedirle la dimisión.

El caso que fue aún más sonado es el del alcalde de Matamala de Almazán (Soria), Mariano Hernández. El regidor se vacunó en la residencia de mayores del municipio. Según él, porque le llamaron porque sobraban dosis. El PSOE le suspendió de militancia y le expedientó. "Nosotros no somos el PP, que suele mirar a otro lado y enfarragarse", declaró la secretaria del PSOE en Castilla y León, Ana Sánchez, según recogió La Razón. Hernández vuelve a ser el candidato socialista en este pueblo soriano el 28 de mayo.

El listado de 10 alcaldes socialistas vacunados antes de tiempo que acuden a la reelección lo completan Francisca Alamillo, alcaldesa de Torrecampo (Córdoba), José Luis Cabrera, alcalde de Alcaracejos (Córdoba), Fran López, alcalde de Rafelbunyol (València), Àngel Ribés, alcalde de Benlloc (Castelló), Santiago Jorge Santos, alcalde de Chozas de Abajo (León), María Triviño, alcaldesa de Higuera de la Serena (Badajoz), y Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets (Alacant).

La continuidad de estos alcaldes socialistas contrasta no sólo con la petición del PSOE de dimisiones a quienes se habían vacunado antes de tiempo, sino también con lo que hizo el partido con otros dos compañeros con casos similares. Esther Clavero, que era alcaldesa de Molina del Segura (Murcia), y Ximo Coll, que era alcalde de El Verger (Alacant). Ambos dimitieron tras su vacunación antes de tiempo como les había pedido el PSOE y fueron expulsados del partido. No lo hicieron así estos otros 10 alcaldes socialistas, que, además, ahora se presentan a la reelección el 28M.

Un matrimonio de alcaldes socialistas se vacunó el mismo día: él tuvo que acabar dimitiendo, pero ella repite en las listas del 28M

Clavero dimitió en enero de 2021. A Ximo Coll le costó algo más. Lo acabó haciendo en marzo de 2022, cuando ya había sido expulsado del partido y después de haber perdido la confianza de sus concejales. La dimisión no había sido pedida solo por el PSOE. La había solicitado también la dirección de los socialistas en la Comunitat Valenciana y la agrupación del partido en El Verger, el municipio de Coll. El exalcalde está imputado por haberse saltado la cola de vacunación. También lo está Carolina Vives, alcaldesa de Els Poblets, municipio vecino. Coll y Vives están casados y se vacunaron ambos el mismo día en el centro de salud de El Verger. Según Coll, porque sobraron dosis. Él ya no será candidato, pero su mujer sí repite como alcaldable del PSOE en Els Poblets.