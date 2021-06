El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pidió a la sociedad española y catalana "comprensión y magnanimidad" en la decisión que tome el Gobierno en cuanto a los indultos de los condenado por el 'procés'.

Sánchez, de visita en Argentina, también valoró la carta del líder de ERC, Oriol Junqueras rechazando la vía unilateral para alcanzar la independencia como un gesto, "porque cualquier paso a favor de la distensión es bienvenido", dijo.

El presidente del Gobierno afirmó que comprendía que los ciudadanos puedan tener reparos ante la "posibilidad" de que el Gobierno conceda estos indultos, pensando en los hechos acaecidos en 2017, con las leyes de desconexión, el referéndum ilegal y la declaración de independencia. "Pero tenemos que transitar de un mal pasado, a un futuro mejor", dijo.

En este sentido, Sánchez no se cansó de pedir "compresión" a los ciudadanos y que tengan confianza, "porque hay que dar pasos para la reparación", dijo; mostrando la total disposición del Gobierno a darlos.

En cuanto a la presencia de Junqueras en la mesa del diálogo sobre Catalunya, Sánchez no quiso adelantar acontecimientos. Se limitó a recordar que dicha mesa de diálogo es entre Gobierno, pero no dio ninguna posibilidad por cerrada. "El mensaje político es la voluntad de abrir un nuevo periodo en Cataluña, fundamentado en la negociación y el diálogo. A mí no me gusta vetar a nadie", recalcó.

Sánchez dice que la crisis de Gobierno no es prioritaria... y que aún quedan 70 días para la inmunidad de grupo

El presidente del Ejecutivo se mostró convencido que "el objetivo vale la pena", y habló en varias ocasiones de un reencuentro entre catalanes, y entre Catalunya y España.

El presidente del Gobierno también fue preguntado si está entre sus planes una posible crisis en el Ejecutivo, y reiteró los argumentos del comunicado oficial que apuntaba que Moncloa está centrada en su tarea de gobernar. Pero mezclando dos datos y un calendario por el que nadie el había interpelado, Sánchez contestó: "Sobre la supuesta remodelación del Gobierno, le diré que yo estoy concentrado en la vacunación, quedan 70 días para alcanzar la inmunidad de grupo. Lo demás no es prioritario", dijo.