Vicente Guilarte hace autocrítica: "En el CGPJ fomentamos la existencia de los bloques conservador y progresista"

El presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, ha inaugurado el acto convocado por la organización Más Democracia sobre las posibilidades para la renovación del órgano de gobierno de los jueces, este martes, en el Ateneo de Madrid. Y lo ha hecho explicando su propuesta para la renovación. "Sin que me parezca significativo el cambio de modelo, yo planteo rebajar la apetencia por los vocales judiciales".

Guilarte ha reiterado su sugerencia, que hizo llegar al Congreso de los Diputados, y que consiste en que el CGPJ deje de hacer los nombramientos de los jueces del Supremo como una manera de hacer menos apetecible para los partidos políticos el control del órgano, en palabras del propio Guilarte.

Este martes además ha explicado que podría hacerse "rotatorio" entre los jueces de los tribunales superiores de Justicia el cargo de presidente. "Así no habría una elección directa, por tanto. Yo he nombrado magistrados de la Sala Segunda del Supremo, sabiendo muy poco de la materia. A mí esto me chirriaba. Hay que buscar una fórmula para motivar los nombramientos".

"La deslegitimación no es de los jueces, pero en el CGPJ, hay que mirar lo que uno no ha hecho bien; hemos fomentado lo que no había que hacer", ha dicho Guilarte y ha recordado que cuando el Consejo tuvo que designar a dos magistrados para el TC se formaron dos bloques, el bloque progresista y el conservador; yo era de grupo mixto. El mensaje fue equivocado", ha admitido.

Guilarte ha añadido que la renovación del CGPJ, en funciones desde hace más de cinco años, exige "a día de hoy un pacto mayor, más global, más allá de buscar una serie de nombres".