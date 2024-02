Vicente Guilarte: "En el CGPJ no hemos dado un ejemplo de independencia"

La plana mayor del Poder Judicial se ha citado este jueves en un desayuno organizado por Fórum Europa para escuchar a Vicente Guilarte, presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ): "Yo cuento con la renovación del Consejo, tengo confianza en un próximo desenlace feliz. Confío plenamente en los actuales interlocutores [Bolaños y González Pons], confío menos en el extranjero [por el comisario Reynders]".

El CGPJ lleva más de cinco años con el mandato caducado. "Estaré a la espera que se produzca ese acuerdo y si no se produce hay personas más cualificadas que yo para ocupar este cargo", ha subrayado Guilarte, en la línea de lo que ya había expresado las últimas semanas. El presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, ha sido el encargado de hacer una semblanza de Guilarte, al que ha agradecido su labor.

Vicente Guilarte no ha querido extenderse en su consideración sobre la ley de amnistía: "La amnistía es un instrumento para obtener la mayoría parlamentaria, yo en eso no me meto, pero es inadmisible lo del lawfare (guerra judicial)".

El presidente suplente del Consejo hizo, a finales del año pasado, una propuesta relativa a las funciones del CGPJ que cosechó críticas entre las filas conservadoras. Según su planteamiento, el Consejo debería dejar de hacer nombramientos en la cúpula judicial para que así los partidos políticos dejaran de codiciarlo cuando toca la renovación.

Para él, deberían ser los jueces quienes directamente tendrían que elegir a sus presidentes en las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia y las salas.

Este jueves ha vuelto a defender su propuesta, que no cuenta con defensores entre el bloque conservador del CGPJ. "Lo más prudente es que los cargos gubernativos se eligieran por los jueces", pero ha advertido de que "hay que objetivar los nombramientos".

"Eso no significar recortar competencias al Consejo --ha advertido Guilarte--, pero mejoraríamos el sistema. No es una degradación de las competencias".

En cuanto a la independencia judicial, "se ha producido un ataque intenso", ha dicho en relación a las acusaciones de lawfare. "Había que salir al frente y yo he salido todas las veces que he podido, con la frase "Déjennos en paz", que ha tenido un cierto eco", ha recordado.

También ha hecho autocrítica: "En el propio Consejo, no hemos dado un ejemplo de independencia, se ha ido fomentando la bipolarización entre conservadores y progresistas. Una vez se me ocurrió salirme del carril que me habían marcado, dijeron que soy un verso suelto, un traidor".

Y como ejemplo de esa falta de independencia, se ha referido a cuando tocó designar a dos candidato para el Tribunal Constitucional. "Cuando fue la renovación del TC, cada uno de los bloques presentó un candidato: el conservador y el progresista. Hay que huir de ello. Es una correa de transmisión para la persona nombrada".

Respecto a su anuncio de abandonar el CGPJ si este no se renueva en un tiempo prudencial, Guilarte ha añadido: "Me iría discretamente, no sería el capitán que abandona la nave, más bien un grumete. El Consejo podría seguir, pero no me gusta ser juguete de algo que no controlo. Yo he ayudado, he intentado pacificar para que no aumenten los conflictos, y si no se consigue, creo que no pinto mucho".

El modelo ideal para el CGPJ

Respecto al modelo de elección de los vocales judiciales del Consejo, que el PP trata de reformar para que sea la carrera judicial la que los elija directamente, Vicente Guilarte ha dicho que "el modelo actual ha entrado en crisis y por eso tan importante es que el modelo futuro no herede las mismas deficiencias. "¿Le da la razón usted al PP?", le ha preguntado el moderador. "No doy la razón a nadie, solo pido que busquen las fórmulas. Las dos vías, la parlamentaria [la actual y la que defiende el PSOE] y la corporativista pueden ser válidas. Yo debo ser conservador, debería apoyar la postura del partido conservador, pero también dicen que me he vendido al otro lado, que soy un traidor..."