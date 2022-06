El vicepresidente de Castilla y León (Vox) acusa a la diputada con discapacidad de ir "predispuesta a hacerse la ofendida"

Juan García-Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha vuelto a faltar al respeto a una persona con discapacidad, en este caso de nuevo a la procuradora socialista Noelia Frutos, durante su discurso en el Pleno de las Cortes.

Este miércoles se votaba en Pleno una Proposición No de Ley por la que el Grupo Socialista instaba a Mañueco a reprobar a García Gallardo su comportamiento en el último Pleno en el que el vicepresidente le dijo textualmente: "Mira señora Frutos, yo no le voy a tratar con ninguna condescendencia y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás".

Gallardo ha pedido la palabra este miércoles al presidente de las Cortes al amparo del artículo 76.1 de las Cortes de Castilla y León, para defenderse de "las innumerables e injustas alusiones personales" en tres minutos.

Así, el de Vox ha dicho que la procuradora socialista "aunque ahora lo finja" no quiere que le pida perdón "porque eso le permite seguir siendo instrumentalizada por su partido político con fines espurios", ante el abucheo de los procuradores socialistas asistentes.

"Tampoco necesita mi perdón porque usted vino aquí el otro día con la intervención escrita, plaga de insultos y falsedades, predispuesta de antemano a hacerse la ofendida. Algún día debería reflexionar sobre el papel que está jugando en su formación política y decidir si quiere seguir siendo utilizada para tan bajos fines", añadió el ultraderechista ante la protesta unánime de la bancada socialista.

"Las personas con discapacidad no merecen ser tratadas con condescendencia, ni ser instrumentalizadas de una manera tan burda como han hecho los socialistas", añadió el vicepresidente de la Junta.

García Gallardo, tras ser abucheado: "¿Qué, no querían que me pronunciara sobre el tema o qué? Joder"

Pero García-Gallardo, además, tuvo tiempo en los reglamentarios tres minutos de intervención para presumir de sus aportaciones personales a las personas con discapacidad, que dijo tienen "todo mi respeto y más. Así lo he demostrado en mi vida personal. Reto a cualquiera de ustedes (del Grupo Parlamentario Socialista) a demostrar alguna aportación personal superior a la mía en favor de las personas con discapacidad", añadió ante el estupor de la izquierda.

En su habitual tono chulesco, García Gallardo ha soltado durante su intervención, tras ser abucheado, un "¿Qué, no querían que me pronunciara sobre el tema o qué? Joder".

Otro de los procuradores que le ha afeado su actitud, además de -lógicamente- los compañeros socialistas de Noelia Frutos, ha sido Pablo Fernández, de Unidas Podemos, que ha comenzado su alocución diciendo a García-Gallardo: "Le voy a tratar como si fuera un demócrata", en clara alusión a las palabras del de Vox en el Pleno anterior.

Fernández ha lamentado que "un cargo institucional dispense un trato vejatorio en las Cortes de Castilla y León, pero aún es más abyecto que no haya tenido la valentía de rectificar y pedir disculpas".

UP afea al PP que permita estos comportamientos

Finalmente, se ha dirigido a la bancada del PP, a la que ha señalado que "no tendría que permitir estos comportamientos. Hemos sido noticia y portada en todos los medios por las declaraciones que ha hecho García-Gallardo, avaladas por Mañueco que no ha desautorizado tan vileza. Usted no le llega a Noelia Frutos ni a la suela de los zapatos", ha terminado el procurador leonés.

La votación de la Proposición No de Ley no ha salido adelante, al terminar con un resultado de 37 síes y 43 noes.

La procuradora socialista Noelia Frutos, burgalesa de 36 años, vive su segunda legislatura desde la bancada socialista y ya aseguró para Público tras las primeras palabras de Gallardo: "Esto es Vox, no muestra respeto a la diversidad ni a las mujeres ni a nadie". Además de pedir una reflexión a la sociedad sobre "si esto es lo que queremos en vez de una sociedad plural e igualitaria", porque lo que estamos viviendo en Castilla y León "es lo que nos espera en cualquier otra administración española si Vox sigue avanzando".