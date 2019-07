El interrogatorio a María Dolores de Cospedal en el juicio por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas se extendió durante 48 minutos, pero la Fiscalía, alineada con el Partido Popular, se conformó con apenas 65 segundos. La exsecretaria general del PP y exministra de Defensa, hoy retirada de la política, compareció el 20 de junio como testigo en la causa en la que su partido se ha sentado en el banquillo por un supuesto delito de daños informáticos. Tres empleados del PP suman a esta acusación otra por encubrimiento.

La fiscal interrogó con dureza a Bárcenas, no así a Cospedal: apenas requirió un minuto y sólo le preguntó por las llaves de la sede de Génova 13

El titular del juzgado 31 de lo penal de Madrid, Eduardo Muñoz de Baena, ha impedido la emisión por streaming de esta causa, reclamada por el propio gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y apenas se han difundido algunas fotografías del interior de la sala.

Los vídeos a los que ha accedido Público permiten documentar la brevedad del interrogatorio de la fiscal Carmen Luciáñez, que sí fue incisiva con Bárcenas, pese a que, como Cospedal, comparecía como testigo.

Frente a su dureza con el extesorero, Luciáñez se limitó a preguntar a la exnúmero dos del PP por el uso de las llaves de las distintas dependencias de la sede de su partido, en la madrileña calle de Génova. En sincronía con el partido de Pablo Casado, la Fiscalía no se cree que sólo existiera una llave de la sala que Bárcenas utilizó durante años, tras ser despedido, y Luciáñez sólo preguntó a Cospedal por estas llaves. El auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado, rubricado por la jueza Rosa María Freire, sí recogía que Bárcenas estaba en poder de la única llave de esta sala, utilizada en exclusiva por el extesorero.

El Ministerio Público ha pedido la absolución del PP, y sólo las tres acusaciones populares (Izquierda Unida-Los Verdes; Observatori Drets Humans y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa) han mantenido viva la causa. Este es el vídeo del breve interrogatorio a Cospedal, acompañado por su transcripción literal.

Transcripción de las preguntas de la fiscal a Cospedal

Carmen Luciáñez: Con la venia señoría. Mire, usted, cuando ocupaba un despacho en la sede del PP, ¿usted tenia llave de su despacho?



María Dolores de Cospedal: Pues mire, la tenía mi secretaria. Yo no la tenía pero bueno, como si la tuviera yo, sí, en ese sentido.



Luciáñez: ¿Era normal que las personas que ocupaban despachos, personas con cargos importantes, tuvieran llaves de su despacho?



Cospedal: Supongo que sí.



Luciáñez: Y esa llave, ¿era la única llave existente para entrar en ese despacho?



Cospedal: No, no. Bueno, siempre había una llave que tenían los servicios de seguridad de la casa de todos los despachos, incluido el del secretario general y el presidente.



Luciáñez: ¿Había ciertas dependencias, como pueda ser la sala Andalucía, en la que no hubiera nada más que una llave?



Cospedal: Pues supongo que no. Porque no va a ser la única sala de toda la sede donde solo haya una llave. Hay llaves de todo el mundo, de los despachos de todo el mundo, incluido el mio o el del presidente del partido, pues imagino que de esa también.



Luciáñez: De acuerdo, pues no haré más preguntas señoría.



