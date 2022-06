Vilagrà y Bolaños se reunirán para intentar recomponer las relaciones entre los Gobiernos catalán y español

Nueva cumbre para tratar de recomponer las nefastas relaciones que mantienen en estos momentos el Govern de la Generalitat y el Gobierno español y solo tres días después de las elecciones andaluzas y de la mayoría absoluta del PP. La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, tiene previsto reunirse este miércoles con su homólogo, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños.

El encuentro se hará en Madrid y la consellera devolvería de esta forma la visita de urgencia que hizo Bolaños a Vilagrà el pasado 24 de abril, pocos días después de destaparse el escándalo del espionaje político masivo con el sistema Pegasus a unos 70 independentistas, entre ellos el actual presidente de la Generalitat, Pere Aragonès.

En aquella ocasión Bolaños hizo una propuesta con diversas iniciativas para tratar de hacer frente a la cuestión entre las que se encontraba una investigación interna del CNI o reunir a la comisión parlamentaria de Secretos Oficiales, que ya se hizo. Las propuestas de Bolaños fueron calificadas de "claramente insatisfactorias e insuficientes" por parte de Vilagrà.

Y posteriormente el Gobierno de la Generalitat en la sede del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática congeló las relaciones políticas con el Gobierno español hasta que éste diera una respuesta suficiente al caso del espionaje, entre otras cosas facilitando toda la información al respecto. Las relaciones se han enrarecido aún más después de que se hayan conocido los datos de ejecución presupuestaria del Gobierno español que en Cataluña se sitúan en sólo un 36%. La reunión ha sido confirmada por las dos partes y se celebrará este miércoles a partir de las 4 de la tarde en la sede del Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática.

Fuentes del Govern también han confirmado a Público la reunión, pero recalcan que este encuentro no supone la reactivación de las relaciones oficiales, que según estas fuentes el president de la Generalitat, Pere Aragonès, prevé mantener congeladas hasta que no haya una respuesta satisfactoria en el caso del espionaje. "Es necesario que nos den toda la información de lo que pasó y garantías de que no está pasando ni volverá a pasar", aseguran y añaden "sin eso no existe la posibilidad de recuperar la confianza necesaria para poder rehacer las relaciones".

Desde el Govern apuntan que, con todo, Vilagrà irá a Madrid "con espíritu constructivo para escuchar propuestas", pero que también pondrá sobre la mesa "los muchos incumplimientos del Gobierno español, desde el punto de vista presupuestario y de infraestructuras pero también en temas como la mesa de diálogo o la retirada de la candidatura de los Juegos de invierno de los Pirineos para 2030".

Que el encuentro esté previsto para sólo tres días después de las elecciones en Andalucía donde el PP ha logrado una holgada mayoría absoluta y el PSOE el peor resultado de la historia también es un indicativo. Fuentes del Govern indican que Vilagrà "escuchará también cuál es el planteamiento del Gobierno español respecto a la mayoría de la investidura. Porque ahora mismo por nuestra parte está rota y no se puede enderezar sin que Pedro Sánchez y el Gobierno español rectifiquen plenamente su política respecto a Catalunya".