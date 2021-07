La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, anunció este pasado miércoles que en las próximas semanas se va a aprobar el avance de la modificación de las Normas Urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid. En un lenguaje grandilocuente anunció una "nueva constitución del urbanismo que supone la actualización más ambiciosa de estas normas en los últimos 24 años".

Así lo indicó durante su intervención en el Debate sobre el Estado de la Ciudad, donde justificó dicha modificación "con el objetivo de adecuar el urbanismo madrileño a la realidad del siglo XXI, de clarificar criterios y de dotar de seguridad jurídica y contribuir a la recuperación económica de la capital". Sin embargo, no concretó medidas.

Villacís explicó que, una vez se presente este avance, se abre un proceso de información pública para que todos los sectores implicados aporten las mejoras que consideren para que la ciudad cuente, desde el punto de vista urbanístico, con unas reglas más claras para todos.

Desde el Área de Desarrollo Urbano, que dirige Mariano Fuentes, se persigue con esta modificación de las normas dar "claridad y certeza", reordenando los cientos de criterios interpretativos que se han ido dictando a lo largo de los últimos tiempos y que "han ido generando cada vez más inseguridad jurídica".

Al hablar de urbanismo, Villacís presumió de que desde que el PP y Cs gobiernan en la capital, el precio del alquiler en Madrid ha subido un 7%, mientras que, según ella, mientras gobernó Carmena el precio de los alquileres se disparó un 36%. Villacís aseguró que el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid ha desbloqueado 10.500 viviendas de la Operación Chamartín, 51.656 en Valdecarros, 14.276 en Los Cerros y 22.285 en Los Berrocales. "El liberalismo funciona", concluyó tajante.

En el fondo, Villacís reconoció con sus palabras que el precio de los alquileres en Madrid ha subido en los últimos dos años. Si han subido menos de lo previsto es porque en el año 2020 bajaron por la pandemia, circunstancia que Villacís ignoró en su discurso.

La oposición mostró su desconfianza con la reforma anunciada por Villacís. Tanto Más Madrid como PSOE sospechan que detrás del anuncio realizado por la vicealcaldesa se esconde "una barra libre" en vivienda que sólo beneficiará a constructoras y promotores inmobiliarios y que no hará más que incrementar los alquileres abusivos.

"La ciudad uberizada en todos los ámbitos: vivienda, hostelería, transporte...", respondió Rita Maestre, portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de Madrid. "El urbanismo es algo más que poner casas una detrás de otra. En política urbanística hay un dato que define su mandato. De los 80 expedientes de planeamiento que han ido a Pleno, el 84% son iniciativa de promotores privados y el resto, todos, heredados del mandato anterior. Han renunciado a la competencia del Ayuntamiento para planificar la ciudad para entregarse a un urbanismo anárquico, al servicio de unos pocos. Ustedes hacen lo que les mandan los que tienen", añadió Maestre.

La portavoz de Más Madrid recordó que se han puesto en marcha "a toda prisa" a las operaciones urbanísticas del sureste de la capital. "Son 4.400 hectáreas con un modelo urbanístico que ya cuando se aprobó, hace 25 años, se había dejado de usar en Europa. Y se hace cuando, además, la ciudad todavía no ha sido capaz de asimilar los desarrollos anteriores. Faltan equipamientos, transporte y comercio", continuó Maestre.

"La política de vivienda tampoco despega, no se van a iniciar más viviendas públicas en esta legislatura que en la anterior. Si queremos que los jóvenes puedan acceder a una vivienda tenemos que hacer más vivienda pública en alquiler, penalizar la vivienda vacía, regular las zonas más tensionadas, ceder suelos para construcción de vivienda cooperativa, cohousing y otros tipos de vivienda no especulativa. De esta situación no nos van a sacar las políticas que nos llevaron a la última burbuja", concluyó la representante de Más Madrid.



Pepu Hernández, portavoz del PSOE, no se quedó atrás en las críticas. "Su fracaso en vivienda ha llegado a un punto de no retorno. No sólo no obtienen suelo para destinarlo a ese parque público de alquiler, sino que están intentando vender 51 parcelas destinadas a viviendas colectivas y unifamiliares. Venta que, ya le anuncio, vamos a llevar a los tribunales", dijo Hernández.

Hernández señaló que el Ayuntamiento tampoco ha constituido el Fondo Social de Vivienda, ni el Observatorio de Vivienda, ni ha iniciado la construcción de una sola vivienda pública en estos dos años.