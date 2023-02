Villacís se queda en Ciudadanos y se presenta como víctima del "barro" y de "la peor política"

Begoña Villacís despeja las dudas sobre su futuro y anuncia, después de varias semanas de dudas con reuniones con dirigentes del PP incluidas, que se presentará a las primarias para ser la candidata de Ciudadanos a la alcaldía de Madrid. "Esta semana me ha servido para estar más convencida que nunca", aseguró Villacís. Dijo también que nunca se ha "propuesto" al PP y le agradeció a Alberto Núñez Feijóo su "honestidad". Pero, a preguntas de Público, Villacís no ha eludido responder a si la veremos algún día entre las filas populares: "Me presento a la candidatura de CS", zanjó

La vicealcaldesa de Madrid, que se reunió con Elías Bendodo- coordinador general del PP- hace menos de dos semanas, y que reconoce haber valorado ser "una corriente interna del PP", ha dicho este miércoles en una rueda de prensa convocada en un hotel del centro de Madrid que en los últimos días ha visto "un tipo de política que no me gusta y que no practico" y que si no se ha pronunciado antes es porque quería alejarse del "barro".

Villacís cree que ha sido víctima de un ataque político y que es "el aperitivo" de lo que le espera en la campaña electoral. "Si no fuese rival no hubiese tenido este aperitivo", aseguró.

Lo cierto es que el pasado viernes Villacís publicó un vídeo en Instagram en el que abría las puertas a la integración electoral de CS en otras plataformas o partidos, incluso renunciando a las siglas, y el domingo también dio una entrevista al diario El Mundo en la que defendía esta misma propuesta. Los nuevos estatutos de CS que ella mismo votó prohíben los pastos preelectorales. Sobre esto, Villacís le pide "flexibilidad" a la nueva dirección del partido e insiste en que CS debe dar más voz al municipalismo.