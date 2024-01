Villarejo admitió ante la directora del CNI su responsabilidad en la difusión de la grabación de dos espías en el 'caso Nicolay'

Villarejo a Rafael Sánchez-Puerta: Te doy mi palabra de honor, Rafael, que [la grabación] no es mía. Te doy mi palabra de honor. ¡Coño! Que es verdad. Metéroslo [sic] en la cabeza, ¡que no es mía la grabación! Que me llega a mí, como dice él [en alusión a Olivera, que dijo antes que le llega a mucha gente], y a otras más personas, al cabo de dos días, eso es cierto.

Olivera: ¿Quién la mueve? Eso vamos a dejarlo de…

Rafael Sánchez-Puerta: No le apoyes, no te equivoques.

Olivera: ¡No, no! Yo sé que [Villarejo] no la graba.

Villarejo: Perdóname. ¡Que yo no grabo!

Rafael Sánchez-Puerta: [Ininteligible] Tiempo al tiempo, si quieres nos apostamos una [¿cena?]...

Villarejo: Lo que quieras, en Zalacaín.

E. Casteleiro: ¿Y por qué te lo achacan?

Villarejo: ¿A mí? Porque me había metido en toda la vorágine y como saben que soy peleón, que soy peleón... Yo me apuesto [dirigiéndose a Sánchez-Puerta], donde quieras.