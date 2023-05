Villarejo dice que el falso informe PISA sobre Iglesias fue "para beneficiar a Podemos" porque el PP quería debilitar al PSOE

"¿Qué fue la operación Catalunya?", esta es la primera pregunta que se le ha hecho al comisario jubilado José Manuel Villarejo este miércoles en la recién inaugurada comisión de investigación parlamentaria sobre las llamadas 'cloacas políticas y policiales' durante el Gobierno de Mariano Rajoy. "Habrá que preguntar al CNI --ha contestado --. Fue la vicepresidenta [Soraya Sáenz de Santamaría] la que entonces controlaba el CNI".

"Fue una de las operaciones que he hecho para el gobierno de turno y se trataba de evitar que una parte bien organizada y estructurada de España, Cataluña, mantuviera la posibilidad de independizarse", ha añadido, matizando que fue la Policía y la Guardia Civil la que actuaron siguiendo órdenes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El comisario jubilado ha indicado que tanto el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy, como la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal, conocían la operación, y que incluso Rajoy le felicitó por ella en una ocasión. "El ministro del Interior [Jorge Fernández Díaz] me dio alguna orden puntualmente", pero el peso de las directrices lo llevaba el CNI, ha dicho Villarejo, siguiendo la misma línea argumental que lleva manteniendo sobre la implicación de los servicios secretos en la operación Catalunya.

Este miércoles ha rectificado respecto al comisario Marcelino Martín Blas, exjefe de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía, después de haberle atacado asegurando que le dio órdenes en el marco de esta operación. "El señor Martín Blas no me encargó en concreto nada, era un igual, no un superior, colaboraba conmigo. La función de Asuntos Internos era encontrar en Catalunya elementos con base para judicializar el asunto", ha remarcado. En este sentido, "yo hice una serie de notas de inteligencia que acabaron en la UDEF; actualmente hay una causa abierta".

El falso informe PISA como "una vacuna"

Llegado el turno de Podemos en la comisión de investigación, Pablo Echenique ha sacado a colación a los periodistas amigos de Villarejo y la publicación de noticias falsas que perjudicaron al partido, como el falso informe PISA, sobre Pablo Iglesias, y que trataba de la financiación del partido morado, con datos inventados. "El informe PISA fue para beneficiarle a ustedes, a Podemos, como una vacuna porque el PP, siempre tan ingenioso, entendió que potenciando a ustedes debilitaban al PSOE", ha dicho el comisario jubilado.

"Fue una basura --ha añadido sobre el informe PISA--, aberrante e impresentable, que cualquier niño de pecho hubiera podido hacer". Echenique ha replicado: "Sí, pero fue publicado por Ana Terradillos en la SER".

