Villarejo, ya jubilado: "Le he dicho a María Dolores (Cospedal) [...] que me siente con 'Zampa' (Zoido)"

Lo mejor del comisario José Manuel Villarejo es que nunca falla. Ya puede quedar a comer con supuestas fuentes, con futuros clientes, con compañeros de trabajo o con amigos de toda la vida, que él lleva la grabadora bien cargada de batería.

El 15 de febrero de 2017, fiel a sus costumbres, dejó constancia de la distendida comida que compartió con los empresarios, amigos y clientes Juan y Fernando Múñoz Támara –más conocidos por ser el marido y el cuñado de la presentadora Ana Rosa Quintana–, según las grabaciones de la 'pieza Pintor' que obran en 'Tándem' y que Público desvela ahora.

En la sobremesa, el comisario Villarejo no deja títere con cabeza sobre el nuevo ministerio de Interior que dirige Juan Ignacio Zoido, alias Zampa en la jerga del comisario, y hace gala de su influencia y relación con la entonces ministra de Defensa y secretaria general del Partido Popular (PP), María Dolores de Cospedal. La amistad viene de antaño, al menos desde que en 2008 su marido, el constructor Ignacio López del Hierro, llevó a Villarejo a la sede del PP para que les ayudara a solucionar los papeles de Bárcenas y la 'causa Gürtel'.

No son los únicos casos que tienen encima en aquel momento Cospedal y el comisario jubilado. El día anterior a ese encuentro, Público había desvelado que Sánchez-Camacho dio a Interior el material del primer informe contra la familia Pujol y otros datos sobre la relación de Villarejo con la 'Operación Cataluña'; algo que a Cospedal le debe de ser familiar, porque según da a entender Villarejo a los comensales, la habrían diseñado juntos.



"Yo se lo he avisado, el otro día, a la Cospe, me llamó : '¿Cómo vas, Pepe?'..."

Público se ha puesto en contacto con María Dolores de Cospedal para que confirme si es cierto que le siguió haciendo encargos a Villarejo durante todos los años en los que fue secretaria general del PP, incluso ministra de Defensa, y cuando el comisario estaba ya imputado en dos procedimientos –la causa del pequeño Nicolás y la de la doctora Elisa Pinto–.

La ex ministra Cospedal ha explicado a Público sobre José Villarejo que "nunca he negado que he hablado con él y estoy muy tranquila con lo que pedí, que además nunca me dio. No sé cuántas veces hablé con él, porque durante un tiempo fue una persona condecorada por el ministerio de Interior. Pero yo creo que en 2017 ya no hablaba con él y, además, es que no soy responsable de lo que él le pueda contar a terceras personas", en alusión a que los audios que desvelamos son una comida del comisario jubilado con los hermanos Múñoz Támara, como se puede escuchar a continuación.

Villarejo: Yo se lo he avisado, el otro día, a la Cospe; me llamó : '¿Cómo vas, Pepe?'... Y es que claro, la pelea que tiene a muerte la pequeñita [Soraya Saénz de Santamaría] contra ella... Ahora le están dando caña, la gorda esa de Público, imagino que lo leerás tú, que lo lees todos los días...



Múñoz Támara (es difícil identificar cuál de los hermanos habla): No.



V.: ¿Ah, no?



M.T.: No.



​V:. Eso es un periódico que lo maneja el CNI pero es de Podemos aparentemente, Público... Estos son los que sacaron las famosas conversaciones del ministro... Bueno, pues llevan varios días que yo cuando hacía el trabajo...



M.T.: Pero ¿qué es? ¿Electrónico o de papel...?



V.: Electrónico, no tiene papel...



M.T.: Ahhh...



V.: Público, métete, métete... Hoy sacan una conversación mía, ayer otra... yo cada vez que hacía un curro hago mi nota y chicharreo [grabo]... Entonces, el 'hijo puta' del Marcelino [refiriéndose al comisario de Asuntos Internos, Marcelino Martín Blas, que había logrado imputarle en la causa del pequeño Nicolás] cuando se ha ido se lo ha llevado todo, el que se ha llevado todos los papeles es él y, claro, se lo está dando a la gorda esa y me han sacado a mí hablando con la novia de Jordi Pujol, hablando con tal... Y me dice [Cospedal]: '¿Y no te importa nada?'... Me toca la polla, macho, es trabajo. Y claro, van a por la Alicia [Sánchez Camacho] que es una de ella, ¿no? Alicia es... mira, mira ahí [se refiere a que los comensales ya han encontrado la noticia de Público], ¿ves que ahí hay una grabación? Pues tú pinchas y se me oye...



M.T.: Que van a por Alicia...



V.: Pero Alicia es tronca total de ella, de la Cospe... y, claro, lo quieren ligar a presentar una imagen diciendo: la Operación Cataluña la monta la Cospe, la caga y ahora viene la pequeñita y desde el diálogo lo va a salvar. Ese es el discurso para que todo el mundo se lo crea. Y, claro, le he dicho, como al final la Operación Cataluña yo la he diseñado pues... ya me lo han dicho, 'si tú derrotas –pues como al Pintor [que es el negocio que se trae con los Muñoz Támara]– si tú derrotas que es la Cospe la que tal contra ti no vamos.'.. Y yo les he dicho eso de "otra perla pa' mi coño".

Y es así, es la pelea, y se van a cargar el país, no les importa, por la puta movida de las dos locas estas que quieren suceder al otro [Mariano Rajoy] y el otro va a estar eterno.

Cospedal, el 'Zampa' y Gürtel

Las relaciones de Villarejo con el PP vienen de mucho antes incluso de que María Dolores de Cospedal ascendiera a las alturas de la sede de Génova. Como ha ido contando Público en diversos reportajes, todo se remonta al inicio de Gürtel, es decir, cuando ni siquiera era Gürtel y dos concejales del PP de Majadahonda, José Luis Peñas y Juan José Moreno, grabaron durante dos años a Francisco Correa, a Pablo Crespo y a otros partícipes bien conocidos de la corrupción del PP.

Francisco Granados e Ignacio González, ambos actualmente en prisión, junto a Esperanza Aguirre en un acto del Partido Popular en Madrid.

Como desveló Público en el artículo Los denunciantes de Gürtel fueron rastreados por Villarejo y Castaño tras alertar a Aguirre, en 2005 el ex número dos de la Policía, Pedro Díaz Pintado, trabajaba como director de seguridad de la empresa DICO, que pasó de ser la novena inmobiliaria de España a estar procesada en la 'causa Púnica'. Fue en ese momento cuando Villarejo se vio con Esperanza Aguirre, la única dirigente popular que ha reconocido haber estado con el comisario.

Además, Villarejo y Cospedal también están preocupados por la 'causa Gürtel' y por el rumbo del ministerio de Interior que acaba de asumir Juan Ignacio Zoido, en sustitución de Jorge Fernández Díaz.

V.: En 2005, sí, en 2005, me cago en la puta, no soy de izquierdas, pero a mí la izquierda siempre me ha dado gloria y estos nada... En 2005 ya avisé yo del 'Peñita' [refiriéndose al denunciante de Gürtel, José Luis Peñas] a los del PP, les dije: 'Tenéis un marrón con este tío, que tal y que cual... Ná, no te preocupes'. Pues igual que ahora con el 'Zampa' [en alusión al entonces ministro Juan Ignacio Zoido], los marrones que le van a caer que no te puedes ni imaginar...

Como el otro día, que hablé con María Dolores [Cospedal] y le dije 'hacer esto y tal y esto' y me dice 'que no, que es que le están diciendo que...' Le está diciendo la gente que le dice lo que quiere oír, 'yo como no tengo ningún problema, siéntame con él, con el Zampa y le explico'.



Juan Múñoz Támara: Y se está metiendo conmigo igual que contigo...



Fernando Múñoz Támara: ¿Y quién es el 'Zampa'?



J.M.T.: Zoido. Y que no tiene entidad para sacar esto...



V.: Claro...



"El secretario de Estado me dijo que me viera con Paco Correa"

En este festival de relaciones, encargos y consejos a determinados miembros del PP y para el PP no podía faltar el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, alias 'Paco Bomba', con quien Villarejo llegó a compartir fines de semana en su casa de Boadilla junto a sus hijos, según el entorno del comisario.

En 2018, Público destapó que Villarejo y el número dos de Fernández Díaz trataban personalmente operaciones ilegales, como reconoce en este audio el policía ahora en prisión.

Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad con el ministro Jorge Fernández Díaz, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados. EFE

Uno de los últimos encargos de Martínez siendo secretario de Estado de Seguridad bajo las órdenes de Jorge Fernández Díaz, y estando Villarejo a tres meses de la jubilación, fue que el entonces comisario se reuniera con el cabecilla de la trama 'Gürtel', Francisco Correa. Y así lo hizo, según les cuenta a sus amigos Múñoz Támara.

V.: Y Paco [Correa] habló conmigo hace pocos meses porque le ofrecieron negociar y dijo "del único que me fío es del Villarejo que por lo menos tiene... y si me da su palabra" ;y claro, todo el mundo, el secretario de Estado [Francisco Martínez] 'tienes que hablar con este...' .Y yo, "no jodas, no quiero yo más marrones ni historias". Tres meses antes de jubilarme, ya sabes. Y hablé con el pavo [Francisco Correa] y bueno, bueno, bueno, me dice: 'Un comisario me está diciendo cómo declaro", pero es que tío, te van a meter en el agujero...



J.M.T.: Pero él habla mucho, eh...?



V.: Bueno, bueno, 'yo con Rajoy no sé cuántos, al otro no sé qué... yo declaro' [le dijo supuestamente Paco Correa a Villarejo]. Al tipo le dijeron 'declara todo y el fiscal te...' Pero claro, yo que sé. El caso es cuando llevábamos media hora le digo, 'cógete a tú abogado e intenta reconducir y tal'. Pero no, 'tómame declaración', me decía, digo ya lo que faltaba... Y es una pena, porque él la torpeza la hace con el 'hijo puta' ese de Peñita, el Peñas, que era su tronco, macho, y todo porque le jode pagando. Fíjate la gente qué hija de puta es... un tío que lo untas, lo untas y dejas de untarle y el tío se cabrea, macho...".

Público se ha puesto en contacto con el ex secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez que ha negado haberle hecho ningún encargo a Villarejo: "Será una de las tantas barbaridades que cuenta", afirma.