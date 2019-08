Villarejo con el lobby de los Cierco buscaba acabar con el fiscal Grinda tras llegar Moix

Quince minutos de audio que concentran la estrategia del 'lobby de socorristas' que los hermanos Ramón e Higini Cierco -dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA)- han contratado para zanjar las acusaciones que tanto la Fiscalía Anticorrupción de España como la justicia estadounidense tienen contra ellos, contra el banco y contra sus clientes rusos, venezolanos y chinos, entre otros.

Los objetivos a abatir de este lobby son múltiples pero, a principios de 2017, se focalizan en los fiscales españoles José Grinda, Juan José Rosa y Fermando Bermejo y en su colega andorrano, que investiga a la BPA desde al menos 2012.

Los interlocutores son el entonces comisario en activo -e imputado ya en la causa del pequeño Nicolás- José Villarejo, su colega el empresario Adrián de la Joya y el socio de este y con negocios con la BPA, Alberto Pedraza.

Anticorrupción convoca al abogado de los Cierco

Villarejo, De la Joya y Pedraza están en el aeropuerto de Nueva York tras reunirse con Paul Manafort, el ex jefe de campaña del presidente de EEUU Donald Trump, que a los pocos meses entró en prisión por una operación del CNI.

Se sienten los amos del mundo y se erigen como "los salvadores" de todo aquel que tenga problemas con la justicia estadounidense y la española. Mientras esperan el avión, Alberto Pedraza les cuenta una llamada que ha recibido del abogado Javier Iglesias, al que han bautizado como El Largo, porque presuntamente el fiscal José Grinda le ha pedido mantener una reunión en la sede de Anticorrupción con sus clientes, los hermanos Cierco. Como se puede escuchar y leer a continuación, ellos no se fían y creen que lo mejor es preguntar "al de arriba", pudiendo referirse al presidente del gobierno en ese momento, Mariano Rajoy, ya que la propuesta parece que viene de "la vice" o de "la pequeñita", aludiendo a Soraya Saenz de Santamaría.

Alberto Pedraza: Están intentando jugar sus últimas bazas... Están intentando decir que son la hostia, que lo tienen todo, pero piden cosas a cambio... Y se va a hacer una comprobación si eso verdad o es una encerrona: que vaya El Largo a una reunión...



Villarejo: ¿Con el Grinda?



AP: Le quieren a este sentar a una reunión en Madrid y me huele, me huele, olor, a encerrona y al largo le he dicho "pregunta al de arriba" [el entonces presidente Mariano Rajoy] a ver qué dice porque ellos dicen que viene de arriba "esto hay que arreglarlo todo y el jueves os queremos ver en Madrid a todos, para que se inicie una negociación muy clara...". Lo que pasa es que hay que comprobarlo...



V: ¿Pero eso quién se lo ha dicho? ¿Uno de la fiscalía?



AP: Un tío de Barcelona, uno de Barcelona que ni pide ni nada.

La falsa acusación de pederastia contra el fiscal Grinda

Lo que a priori supone un acercamiento de la fiscalía con los entonces procesados hermanos Cierco y su banco, parece tornar en una conspiración donde se buscan vídeos comprometidos con menores para acabar con los fiscales e informes elaborados por el comisario Villarejo y sus empresas que acusan a José Grinda de estar involucrado en una causa de pornografía infantil; o que se hacen pasar por notas informativas de investigaciones policiales contra la familia Pujol, pero que están elaboradas ex profeso para los dueños de la BPA y en las que se acusa al comisario Marcelino Martín Blas de hacer operaciones ilegales y se intenta fijar el objetivo policial en la entidad Andbank.

La premeditación de todo este montaje para salvar a los Cierco queda acreditado en otro audio grabado también por Villarejo y que registra una comida con Adrián de la Joya y Pedraza que tuvo lugar tres semanas antes de esta, como Público desveló en el artículo Javier Iglesias 'El Largo', el hombre de los Cierco y Cospedal en la 'Operación Cataluña'. En esa conversación ya adelantaban los mismos interlocutores, que la fiscalía iba a dar un giro porque José Manuel Maza sería el nuevo Fiscal General del Estado y Manuel Moix estaría a cargo de Anticorrupción, y que sería el propio Iglesias quien habría aconsejado sus nombramientos. Según explican:

AP: Viene un tío que es un amigo de Pallardó [Rafael Pallardó, empleado de la BPA y sospechoso de blanquear dinero para la mafia china de Gao Ping] y Luis le dice, primera pregunta, lleva seis meses diciendo, a mí no a Toni: "Tengo una cinta de Pepe Grinda y el fiscal de Andorra, Grinda, Bermejo y el de ... [Juan José Rosa, también fiscal Anticorrupción]. Los tengo chutados con vídeos y tal, en Bucarest en una reunión y luego se fueron de niñitos y otros de niñitas.



V: ¿Y dónde coño está eso?



AP: Llevo diciendo seis meses que nos lo enseñe pero es que nunca lo lleva y lleva así seis meses. Yo le digo, "mira Antonio, déjate de reunión, yo no voy a ninguna reunión". Entonces, el tío se ha bajado a Madrid porque yo le he prohibido a los Cierco, digo "vosotros no vais a ningún lado que os la lían otra vez, y encima con la que ya os han liado parace mentira". Ha ido a Madrid el pavo y dice este que el jueves tienen que quedar en Madrid, en la fiscalía Anticorrupción...Pero cómo vais a ir si os hacen una encerrona.



V: Pero no, nunca, pero nunca es nunca. Todo lo que sea una reunión de Fiscalía es ruina...



AP: Están muertos...



V: Si quieren una reunión en el hotel y además que no vaya él, que vaya El Largo [el abogado Javier Iglesias] a la fiscalía como a cualquier sitio. El Largo solo.



AP: Y menos cuando el día 22 estamos dentro a no ser que pase una hecatombe.



El día 22 era un gran día para este lobby de socorristas, que pagan a precio de oro los hermanos Cierco, porque ese día Manuel Moix entraba en su cargo de fiscal jefe Anticorrupción y eso les favorecía y mucho.

Grinda: "Hablé con Javier Iglesias en Anticorrupción como abogado de los Cierco, pero finalmente se reunió con Manuel Moix, tras ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción".

Público se ha puesto en contacto con el fiscal José Grinda que asegura que "hablé con Javier Iglesias antes de la llegada de Manuel Moix y se presentó como abogado de los Cierco, pero finalmente fue Moix, tras ser nombrado jefe Anticorrupción, quien nos dijo a Juan José Rosa y a mi que había que hablar con los representantes de los Cierco. Finalmente Iglesias y otro abogado se reunieron con otros miembros de la fiscalía y con el propio Manuel Moix tras ser nombrado fiscal jefe Anticorrupción". Sobre el presunto vídeo del viaje a Bucarest con sus compañeros y el homólogo andorrano asegura "que no he viajado a Bucarest desde 2007 por lo que no podría compartir destino con esas personas, porque no había ninguna causa que Bermejo, Rosa y yo lleváramos en común y tampoco con el fiscal de Andorra".

Javier Iglesias, a quien definen como abogado o coordinador de los Cierco sus colegas Pedraza, Villarejo y De la Joya, afirma a Público: "Que tanto las actuaciones de los fiscales Grinda y Moix como de los hermanos Cierco fueron absolutamente correctas a pesar de lo que quieran dar a entender esas tres personas en una conversación en la que no estábamos presentes".

Por su parte Alberto Pedraza, uno de los interlocutores con quien también hemos contactado, explica que "yo soy un empresario que voy buscando negocios. A mi me invitaron a un viaje a conocer a Paul Manafort y yo fui, pero no tengo nada que ver con lo que se trajeran entre manos Villarejo y De la Joya. Además, de lo que se cuenta en una conversación como esta y lo que después ocurre en la vida real hay mucha diferencia".

El Largo, el Gordo, el Balta, los rusos y la Pequeñina

Pero sin duda, los quince minutos de espera en el aeropuerto les dieron para hablar de muchas cosas y personas, tanto que para seguir la trama de esta conversación hay que tener un manual de personas citadas. Por un lado, remarían a favor de la misión de acabar con Grinda el comisario Enrique García Castaño, alias El Gordo -caído en desgracia después de que el 25 de enero de ese año Público le grabara confesando un chantaje al CNI y la Casa Real, menos de dos semanas antes de esta conversación-, Baltasar Garzón y un grupo de rusos que habían sido investigados por el fiscal en 2012 y estaban relacionados con la BPA.

El exjuez Baltasar Garzón, este lunes en Madrid. EFE/Emilio Naranjo

La conversación continúa:

V: Que no, que no, que no... pero eso es de libro, eso es elemental. ¿Y la llamada de eso qué era, del Gordo [en alusión al comisario Enrique García Castaño, según indican diversas fuentes y así está identificado en el sumario Tándem]?



AP: No, esto El Largo...



V: Pues al Largo dile que yo he dicho que eso para nada y que si tiene dudas que me llame a mi.



AP: Yo les he dicho "no vamos a ir a ningún lado". Yo ante eso siempre digo que no, ¿por qué? Porque te la lían... Es una encerrona.



V: Te chicharrean y luego dicen que es al revés, que has ido tú a proponer no sé qué y eso es un signo de debilidad. Para nada. Yo estoy a punto... a mi, que es la prueba del nuevo... El otro día yo estuve con Balta [Baltasar Garzón] y me dijo: "Oye, hay alguna posibilidad de que uno de los chicos vaya allí a ratificar esos papeles que yo tengo, allí a Rusia", digo "sí, pero ¿tú no estabas currando con el Grinda?"... "Yo, con el Grinda, pero qué dices", te quiero decir...



AP: Yo he visto los emails, los tiene un abogado andorrano...



V: Mandarme una copia, digo imprímelo en papel...



AP: No, eso lo va a llevar El Largo, que se lo ha llevado a quien lo tiene que llevar... no puede haber fugas por todos lados.



V: No, no son fugas, el que el Balta que nos está pidiendo cosas le voy a decir "vamos a ver, cachondo".



AP: Yo con el Balta no quiero tener nada que ver, ni quiero verlo...



V: Pero no te fíes de lo que te prometa el presidente o el ministro porque luego no cumple. Yo lo digo por experiencia propia. No es que te lo diga de una vez lo digo por experiencia propia y dentro de lo malo y dentro de los malos El Balta es manejable. Manejable.



AP: A que es de sentido común -dice Pedraza a De la Joya-, meterte en la boca del lobo, en la fisalía... Y le han dicho que se lo ha dicho "la pequeñina" [por la entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría]



V: ¡Pero qué dices! Eso es CNI, eso es una operación del CNI.



"Grinda sabe que está muerto de aquí al 22"

Alberto Pedraza continúa hablando a De la Joya y Villarejo de lo que supuestamente le ha trasmitido Javier Iglesias, aunque el abogado asegura a Público "que las conversaciones que podría tener con Pedraza en ese tiempo no se corresponden con lo que él luego les cuenta"; algo que tampoco termina de desmentir el propio interlocutor.

AP: El Gordo me lleva hablando del famoso David, del amigo del Pallardó me lleva hablando un año, jamás me ha traído nada, El Gordo no consigue nada, ¿tú sabes lo que es nada? El Gordo se vuelve loco allí porque te conozco a tí y al otro, porque yo voy a la... y les he comprado tres millones de pavos en un inmuebles de esto, cómo se llama, de distress y yo he dado, yo, el 8 por ciento del beneficio al banco este año, porque me cerré una operación el día 30 de diciembre para el banco, y el 8 por ciento del beneficio operativo lo ha dado Alberto Pedraza. El Gordo allí no le dejan ni entrar en la puerta y El Gordo se vuelve loco (ininteligible) ¿El Gordo va a entrar en estas operaciones? Al Gordo le voy a dar un millón y pico de pelas por el tema de la casa y a partir de ahí se ha cortado la relación... Pero el otro tampoco la puede acabar, pero este chaval quiere jugar en una liga donde no sabe jugar ni para ganar 3.000 al mes.



V: La jugada es...



AP: Grinda está muerto. Si Manuel [Moix] no entra, no digo nada. Si Manuel el día 22 sale en el boletín oficial es que no sabéis como habla de él, dice "les tengo a todos calados, la limpia va a ser monumental" y a Jesús Rodríguez le hemos contado todo...



V: Y la reunión en la Fiscalía es porque El Gato [el general Félix Sanz Roldán] quiere que usen con lo de las notas famosas estas de Andorra...

Por si no ha quedado claro que Moix es el elemento clave para su estrategia y que el CNI quiere sin embargo que la fiscalía actúe contra ellos por elaborar unas supuestas notas policiales para entregárselas a los Cierco, ellos insisten:

AP: Javier [Javier Iglesias, El Largo] tiene hilo directo ya con el fiscal [se refieren a Manuel Moix]... Vamos a ver, si falla de aquí al día 21 y no sale en el BOE estamos jodidos, pero se ha reunido ya dos horas con él (ininteligible) y estamos esperando a que entre para darle todo a él y se va cargar a Grinda en el primer minuto, Grinda sabe que está muerto de aquí al 22. Les ha citado el jueves por qué, porque a la semana siguiente está en la calle... Y nos ha dicho [parece que Manuel Moix, con el que han hablado antes de producirse el nombramiento]: "que ha este hijo de la gran puta le voy a sentar y le voy a dejar salir sin escándalo, sin escándalo...[por el fiscal Grinda]".



V: Si no... leña al mono.



AP: Vamos a ver porque El Largo viene con tus papeles el otro día [se refiere a un supuesto informe de la Guardia Civil que relacionaría al fiscal con un caso de pederastia y que difundió el fallecido abogado Ignacio Peláez y por lo que José Grinda ha tomado acciones en defensa de su honor]... Le dejo los papeles [a Manuel Moix] y se llevó los papeles y se los ha estudiado, la página 12, la 200, tiene las páginas. Al Gato [a Féix Sanz Roldán] se le acaba el apoyo, el apoyo del fiscal anticorrupción se el acabado el día 23.



V: Están forzando la máquina desesperadamente lo que no hay que moverse...



AP: No hay que moverse, tienen que irse de España [los hermanos Cierco]. Y se tienen que ir porque esto es todo un puta encerrona... Que el Gobierno andorrano no te quita a Grinda, eso solo viene de una parte, eso solo viene de una parte: de Paul Manafort [que en el que se han reunido el dia anterior en Nueva York] y si no el famoso juicio 81, que es una macrocausa, que les vamos a sentar a todo en el banquillo y van a intentar... y el Gobierno de Andorra cuando vea que estos tíos tiene el apoyo de España y de Estados Unidos [Por Mariano Rajoy y Donald Trump] no van a tener cojones de hacer nada... Intento no precipitarme, yo que llevo trabajandoun año en este tema (ininteligible) y le digo: "Mira, Javier, siempre es lo mismo... 'Es que tengo papeles de no sé qué, de los Pujol', nosotros no tenemos nada, darnos todo".

El fiscal jefe Anticorrupción, Manuel Moix, reflejado en un cristal el pasado 30 de mayo. | JUANJO MARTÍN (EFE)

Villarejo se lo explica a De la Joya: todo es obra del CNI

Si a estas alturas de la conversación -y del artículo- se sienten un poco perdidos entre tanto nombre, no se preocupen porque a Adrián de la Joya le pasa lo mismo y Villarejo le hace un buen resumen:

V: Vamos a ver... Llaman al Largo, le llama Grinda o alguien de la Fiscalía Anticorrupción y dice "queremos tener una reunión contigo y con tus clientes en la Fiscalía Anticorrupción..."



De la Joya: ¿Y quiénes son los clientes?



V: Pues los hermanitos Calatrava [los hermanos Ramón e Higini Cierco] "para arreglar las cosas. Y esto es una instrucción que nos ha dado la vicepresidenta. Para arreglar vuestro marrón"... fíjate tú cómo huele de chungo. Y, claro, qué ocurre, que está El Troll [el entonces director del CNI, Félix Sanz roldán] detrás y El Troll está con el foco porque se ha montado 'el chocho' con la bronca de las notas mías andorranas y les querrán decir "si decís que esas notas las ha hecho Villarejo... (ininteligible)". Esa es la historia.. "nosotros os salvamos del tema pero tenéis que decir que le habéis hecho un encargo a Villarejo para que hable del rey [del emérito, Juan Carlos I]...". Con lo cual no cumplen nunca pero tienen el testimonio. En el momento en que graban esa conversación ya no importa que luego digan que sí o que no, sino que están negociando sobre si las notas son tal, para tal y eso es de libro.



De la Joya: Está claro.

Dos años después de este audio, José Grinda continúa en su puesto en la Fiscalía Anticorrupción, en la que no duró mucho Manuel Moix. A los pocos meses Villarejo entrará en prisión, De la Joya será arrestado en la Operación Lezo e incluso el ex asesor de campaña de Trump, Paul Manafort, también será detenido por el FBI y enviado a la cárcel. Pero la autoestima de este lobby de socorristas estaba entonces por las nubes y, como se puede escuchar a Villarejo, a la gente le salen las cosas mal "porque no nos hacen caso".

CONTINUARÁ...