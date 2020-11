Villarejo a López del Hierro: "Con mis grabaciones a la novia de Pujol, empiezan a señalar a tu parienta (Cospedal)"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo Pérez está en su despacho de la Torre Picasso, dentro de las oficinas de Societé Generalé. Lleva todo el día enfadado, dándole vueltas a la cabeza. Es 14 de febrero de 2017. Acaba de volver de un viaje a Nueva York junto a su socio y amigo Adrián de la Joya, el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, y Alberto Pedraza, el hombre de los hermanos Ramón e Higini Cierno, los dueños de la Banca Privada de Andorra (BPA). Pero en España las cosas para él siguen igual de mal que cuando se fue.

Lo lleva advirtiendo desde que Público sacó quince días antes, el 25 de enero, una conversación en la que su 'tronco' el comisario Enrique García Castaño destapara el chantaje que estaba haciendo junto con Eduardo Inda, Manuel Cerdán y Eugenio Pino a la Casa Real y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI),

amenazando con tirar de la manta del 'caso Corinna'. Y diez días después publicaba otro reportaje sobre el oscuro origen de su dinero, y en el que se planteaba la duda de si, además de no tener la compatibilidad, realmente Villarejo estuvo alguna vez en excendencia o si su patrimonio fue labrado durante un tiempo en el que fue "apartado" pero sin llegar a salir del cuerpo.



Pero lo de ese 14 de febrero sobrepasa ya lo imaginable. Bajo el titular Alicia Sánchez-Camacho puso en marcha la 'Operación Cataluña' con ayuda de Moragas, Público desvelaba unas grabaciones hechas por el propio comisario Villarejo con la ex novia de Jordi Pujol Ferrusola, Victoria Álvarez, uno de los testigos presuntamente pagados con los fondos reservados (al igual que el ex banquero Javier de la Rosa). Con la información obtenida de esa grabación se elaboró de forma extrajudicial un informe sobre el patrimonio de los Pujol, que fue filtrado a la prensa afín. Ese fue el origen de la luego conocida como Operación Cataluña, que tanto el Gobierno como el juez del caso Tándem, Manuel García Castellón, mantienen bajo el manto del secreto de Estado a pesar de las pruebas de lo ocurrido.



Villarejo, López del Hierro y Cospedal: décadas de amistad

Sin embargo, ese día no le bastaba con quejarse sobre este diario con Villalonga o con De la Joya, o con sus amigos periodistas como Daniel Montero o Ana Rosa Quintana (según se escucha en diferentes grabaciones de las piezas PIT y Kitchen de la causa Tándem, entre otras). En esta ocasión tiene como interlocutor un pez mucho más gordo, como se puede escuchar en la conversación telefónica que Público ofrece a continuación: el empresario Ignacio López del Hierro, esposo de la que en aquel momento era secretaria general del PP y ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Suena el teléfono



Villarejo: Sí, sí



Ignacio López del Hierro: Sí, Pepe.



V: ¿Qué pasa? ¿Cómo andas?



I. LdH: Oye…



V: Dime.



I. LdH: Nada, hijo, aquí trabajando un rato.



V: Como debe ser.



I. LdH: No, si te había llamado yo, te llame después de comer para haber tomado un café y ahora se me ha hecho muy tarde…



V: Ya, ya, ya… No sé, tomamos un café mañana. De todas maneras, encantado de volver a tomar café, pero acuérdate en lo que quedamos de organizar una reunión cuanto antes con alguien, digamos, el número 1 o el número 2. No sé si has visto hoy que hay un medio que es 'Público', que es un periódico, que macho, que ya están sacando grabaciones mías que tuve con la novia de Pujol y tal y cual que se la han dado a esta gente. Y, además, diciendo que es Alicia la que monta todo el tema e indirectamente ya empiezan a señalar a la parienta (María Dolores de Cospedal).



No es de extrañar esta familiaridad, incluso cariño, con el que López del Hierro habla con Villarejo, a quien el comisario ha apodado "El Polla" o "Pollas", según identifica Asuntos Internos en sus informes de la pieza Kitchen.

Extracto del informe policial de la pieza Kitchen sobre la relación de Villarejo, López del Hierro y Cospedal. — Sumario

Más tarde, en julio, meses antes de ser detenido, le explicaría a la presentadora Ana Rosa Quintana y a su tertuliano Eduardo Inda que su relación con López del Hierro viene desde hace "treinta y tantos años". Es decir, viene desde ese no aclarado tiempo en el que Villarejo se fue de excedencia de la Policía (o fue apartado pero siguió dentro, según algunas fuentes) y construyó su emporio y el de otros comisarios trabajando para Enrique Sarasola y José Luis Alcocer, con empresas creadas en paraísos fiscales para la guerra sucia contra ETA como las que creaban a la vez el Partido Popular, el ex banquero Mario Conde y otros famosos de la liga judicial creaban y acumulaban su fortuna.



Según les explicó a Quintana y a Inda, su obsesión era que nombraran a José Luis Olivera como Director Adjunto de la Policía (DAO) y no a Florentino Villabona, hombre de confianza de Zoido, quien a su vez lo era de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Y les aclara: "Yo conozco a María Dolores en el 2006 [en ese año, era consejera de Transportes de la Comunidad de Madrid en sustitución de Francisco Granados, y se produce la concesión del tren de Navalcarnero, con una presunta comisión de OHL que supuestamente acabaría en las arcas del socio de Villarejo, Adrián de la Joya, y no del ex presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González], y a su marido desde hace treinta y tantos años, al Pollas". Y prosigue: "Están obsesionados totalmente con que yo he sido el que le he protegido a ella y al marido... y el Pollas no ha repartido conmigo nunca nada".

Los andorranos y la Operación Cataluña

Una vez situados, la conversación con el marido de Cospedal grabada por Villarejo es mucho más fácil de entender. Y, también, lo fácil que le resulta a López del Hierro captar los motes y las situaciones de la Operación Cataluña (considerada secreto de Estado) que el comisario jubilado le narra como si de un superior se tratase, como se escucha a continuación:

V: Es decir, que están en la misma línea de presión a tope. A mí me han vuelto a decir: "Si tú derrotas y tal… babababa". Osea, que es importante, al número 1 y al número 2 explicarle la situación, además de los temas andorranos, decirles: "Oye, si ponéis un poco de orden a estas cosas o de lo contrario se os va a ir de las manos y vais a tener el mismo problema que han tenido los anteriores".



I. LdH: Claro, claro…



V: Y el problema es que esta gente está tan loca, que con tal de hacer daño a la parienta no le importa cargarse el tema de Cataluña, no les importa cargarse lo que sea. ¡Es de locos! ¿No? Lo cual es de locos. El hecho de que todas las grabaciones de trabajo que se ha hecho en Catalunya, que estaban depositadas en Cosidó y en Pino, se las haya dado al Marcelino este, este a los del CNI y que ahora mismo las estén publicando en los medios de comunicación, es de locos.



I. LdH: Sí, sí, sí.



V: Y ya implicando a Alicia, implicando a no sé quién… Alguien tiene en algún momento que pararle los pies. Y la única manera es esa.



I. LdH: Claro.



Otra comida que tiene meses después a esta llamada con el marido de Ana Rosa Quintana (y que Público también desveló) da pistas sobre a quien se puede refierir Villarejo cuando habla del número 1 y el número 2: el primero podría ser Mariano Rajoy y el otro su ministro del Interior Juan Ignacio Zoido, nombrado tras la caída de Jorge Fernández Díaz (quien este viernes se somete a un careo con el que fuera su segundo, el ex secretario de Estado Francisco Martínez); otra posibilidad es que Zoido sea el número 1, y el número 2 sea su secretario de Estado, el cordobés José Antonio Nieto, ambos manejados por Cospedal, según explica Villarejo.

Ramón Cierco, Higini Cierco y Joan Pau Miquel.

Pero lo más significativo de esta parte de la conversación son "los andorranos", es decir, los hermanos Ramón e Higini Cierco, ex dueños de la Banca Privada de Andorra, con quienes Ignacio López del Hierro hizo un buen negocio cuando compraron el Banco Madrid. Precisamente, esta semana los hermanos Cierco (inhabilitados por Andorra para ejercer como banqueros y cuyas querellas contra el comisario Marcelino Martín Blas por supuestas amenazas para facilitar la documentación de la cuenta de los Pujol han sido archivadas) han puesto de nuevo una denuncia a España, en la que exigen al Estado 250 millones de euros por la actuación de la "brigada política". ¿Pero realmente actuaron las cloacas contra los Cierco o ellos colaboraron con ellas al verse amenazados por el Departamento del Tesoro estadounidense (FinCen) que investiga a las mafias de blanqueo de capitales que allí operan?

Extracto de la nota sobre la Operación Cataluña y la colaboración de los hermanos Cierco, elaborada por villarejo en 2014.

La primera vez que la cuenta de los Pujol aparece en un documento es en una nota informativa elaborada por Villarejo y supuestamente remitida al entonces Director Adjunto Operativo, Eugenio Pino. En la misma página donde está el pantallazo de la cuenta de la familia Pujol en el banco andorrano, que consiguió Villarejo o su gente de los hermanos Cierco (y no el comisario Marcelino Martín Blas), aparece a renglón seguido una explicación de la operación de compra de Banco Madrid. Ahí se cita a Liberbank, la entidad en la que estaba López del Hierro cuando se produce la compra de Banco Madrid por parte de los hermanos Cierco y que salió bien beneficiada de la operación.

Extracto de la primera nota sobre la BPA elaborada por Villarejo en 2014, donde se menciona a Liberbank, entidad en la que estaba Ignacio López del Hierro.

Según la prensa económica del momento, desde su entrada en Liberbank hasta la venta de Banco Madrid y su salida para Iberdrola Ingeniería y Construcción, López del Hierro multiplicó por 14 los ingresos de la sociedad con la que opera, Hilo de Inversiones (y eso que el contrato de Liberbank era "en diferido", según denunció Comisiones Obreras ante la Audiencia Nacional).

Amenazas al comisario Marcelino Martín-Blas

Si hay algo que Villarejo no deja escapar en esta conversación de 2017 es el relato de una conspiración que él mismo lleva fraguando y difundiendo, como consta en las notas informativas enviadas a la DAO y aportadas al sumario de Kitchen, desde que en enero de 2015 Público relacionase su nombre en un reportaje sobre el pequeño Nicolás: los ataques al comisario Marcelino Martín- Blas, jefe de esa investigación iniciada en 2014 sobre un presunto estafador veinteañero y con un gran álbum de fotos, a través de quien Villarejo y su mujer Gemma Alcalá llegaron presuntamente a grabar una reunión entre el CNI y Asuntos Internos.

Como se escucha a continuación, Villarejo le pide a su amigo López del Hierro que se amenace al hermano de Martín-Blas a través del Partido Popular, y que María Dolores de Cospedal utilice también al ministro del Interior, José Ignacio Zoido, debido a que el comisario cesado de Asuntos Internos seguía investigándole bajo el paraguas de la comisión judicial creada en el caso del pequeño Nicolás por el juez Arturo Zamariego. Se le escapaba a Villarejo que la orden del magistrado era que Martín-Blas y sus hombres, empezando por el inspector Robén López, no facilitaran información de la causa a sus superiores dentro de la escala policial, incluido el ministro del Interior.

V: Porque hasta abril el gilipollas de Marcelino está en activo, en abril se jubila. Entonces en número 2 o el número 1 me da igual, tendrían que coger y llamarle al orden ente otras cosas porque este tiene un hermano que es concejal del Partido Popular allí en Arenas de San Pedro o donde su puta madre, que es amigo de Arenas y no sé qué, tendrían que decirle: "Dile a tu hermano que está loco. ¿Qué se quiere cargar el partido, cargar el gobierno?". Hay que estar chalaó.



I. LdH: Bueno, déjame, déjame, que yo lo vuelva a decir porque al final nadie no se lo toma en serio.



V: Claro, es que la gente no se lo toma en serio, no quiere tal, hasta que empiezan las grandes broncas. Ya te digo. Hoy ha salido esto, Podemos ya ha hecho otra petición diciendo que qué es esto y tal y, claro, al final lo que quieren es crear una bronca mediática, pero fundamentalmente para cargarse todo el tema de Cataluña y para potenciar el apoyo de los Pujol y toda esta gentuza. Y eso lo estamos haciendo nosotros mismos. Es decir, la gente del CNI, con el tonto de Cosidó, con el loco de Marcelino y tal y cual le está dando todas estas pruebas por joder a tu parienta. ¡Es que es de locos!



I. LdH: Sí, sí.



Además de acusar Martín-Blas de ser el filtrador de toda la información llegada a esta redacción (mucha de ella anónima, en cuanto a audios de Villarejo se trata), las cloacas de Interior realizaron una investigación sobre su familia, mujer e hijos, y de las propiedades y negocios de todos ellos, que luego fueron publicadas en el digital de Eduardo Inda, "en una acción coordinada según se desprende del sumario", aseguran las fuentes personadas que han sido consultadas por este periódico.

Los Pujol y la caja fuerte de la Policía

En la paranoia de Villarejo no falta un ingrediente: Público es un medio financiado por los servicios de inteligencia, el comisario Marcelino Martín-Blas roba el trabajo de Villarejo en la Policía para dárselo al Centro Nacional de Inteligencia, para que a su vez los espías lo hagan llegar a esta redacción.

Es broma, obvio. Pero lo que deja entrever el extracto que se puede escuchar a continuación es que en ningún caso sus servicios ilegales en Cataluña y sobre la familia Pujol fueron entregados por él al CNI, como ha estado declarando una y otra vez ante todos los jueces. Tiene derecho a mentir, pero en el camino ha acusado al comisario Marcelino Martín-Blas y a los servicios secretos de ser los artífices de la Operación Cataluña cuando parece evidente que quienes participaron en ella fueron Villarejo, Eugenio Pino, Cospedal y hasta el empresario Ignacio López del Hierro, que parece conocer el contenido de "la caja fuerte de la Policía" y lo ocurrido en Catalunya, a pesar de que está declarado aún secreto de Estado por el actual gobierno y el juez de la causa Tándem.

V: Porque yo soy un jubilao. A fin de cuentas yo soy un mierda ya en esta historia. Ya han empezado atacándome a mí. Diciendo que es Alicia quien movió todo el tema y, claro, Alicia ya sabes, todo el mundo sabe que es tronca total de tu parienta. Entonces eso se puede parar perfectamente si esta gente en lugar de hacer el tonto y de nombrar uno porque es amiguete y le ha conocido en no sé dónde y tal, oiga, usted nombre a quien quiera, pero después tome una serie de decisiones… Porque ahora mismo la dirección general de la Policía la sigue manejando Cosidó, por lo tanto la sigue manejando la pequeñita, por lo tanto la sigue manejando el loco ese de la carretera de La Coruña. Ese es el tema.



I. LdH: Sí, sí. Vale, vale, vale. A ver si esta noche o mañana puedo hablar de esto con…



V: Háblalo y míralo. En el 'Público' ese, el periódico ese, que además lo financian ellos, lo financian los de la carretera de La Coruña a 'Público', que es el periódico que filtró lo de la conversación del ministro… en fin, el de siempre.

¡Joder, macho! Conversaciones mías con la novia de Pujol, conversaciones mías, que estaban guardadas en la caja fuerte de la Dirección General de la Policía.



I. LdH: Sí, sí, sí. Déjame que lo hable.



Lo que sí sabemos de "la caja fuerte de la Policía" es que de allí salió el pendrive sobre Jordi Pujol Ferrusola y que llegó misteriosamente a la causa contra la familia que instruye el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional. Tuvo que ser expurgado de la causa por el juez José de la Mata; y se abrió una causa en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla, donde fueron imputados Eugenio Pino y otros policías de la DAO, menos Villarejo.

En la pieza Kitchen hay varias alusiones a ese pendrive y a la relación que Ignacio López del Hierro tuvo con Jordi Pujol Ferrusola hace casi 30 años en unas sociedades (Ibadesacat entre otras) que después pasaron a manos de su sobrino, José Herrero de Egaña López del Hierro, que es quien finalmente es imputado en el caso Mercasa, por ejemplo.

Jordi Pujol Ferrusola declara en la Audiencia Nacional en el 2017.

Villarejo deja claro que media entre Esteban Urreiztieta, uno de los plumillas de confianza, y su amigo de hace 30 años López del Hierro, precisamente cuando el periodista publica que dentro del pendrive de los Pujol hay información que les vincula con negocios con el marido de Cospedal.

En una comida, el 27 de enero de 2017, con la presentadora Ana Rosa Quintana y su marido (que se encuentra ahora en espera juicio tras pactar una rebaja de pena con la fiscalía por una de las piezas de la causa Tábdem), y en la que les informa de que cenará con "Cospe" ese día en casa, el comisario jubilado hace alarde del poder que aún tiene en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y en los medios de comunicación, cuando asegura que "estuve ayer con 'el Polla'... para salvarle del marrón de El Mundo, porque estaban dándole".

Extracto de una comida mantenido con Ana Rosa Quintana y su marido - Juan Muñoz, que será juzgado aunque ha pactado una rebaja de pena con la fiscalía- Villarejo y su mujer Gemma Alcalá, ambos imputados en varios procedimientos. — Sumario Kitchen

La primera semana de enero, El Mundo había informado de la aparición de un pendrive encriptado en el caso Pujol, y que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) había incluido en la causa, que contenía los negocios de Jordi Pujol Ferrusola con Ignacio López del Hierro a través de la sociedad Ibadesa Cat en Angola, Gabón y República Dominicana. En esa información se aseguraba que "López del Hierro fue uno de los fundadores de la entidad Ibadesa Cat en octubre de 1996 junto a Jordi Puig, hermano del ex consejero de Presidencia de la Generalitat catalana Felip Puig, considerado como el testaferro de Jordi Pujol Ferrusola".

Sin embargo, tras el café organizado por el comisario con su amigo López del Hierro, Esteban Urreiztieta introdujo una frase realmente enigmática en uno de sus reportajes sobre el asunto: venía a decir que puestos en contacto con el empresario, éste les afirmaba que la UDEF ya estaba realizando un nuevo informe en el que aclaraban que él no tenía nada que ver y a quien se refería era su sobrino José Herrero de Egaña López del Hierro.

La necesidad de Villarejo (y clientes) de controlar la Policía

La última idea que Villarejo le recalca a su amigo de confianza (al todopoderoso empresario a quien el comisario llama "niño", y a quien el marido de la entonces ministra de Defensa saluda con un "hijo") es la necesidad de controlar la Policía, como se escucha a continuación. La idea, repetida en muchas conversaciones de la pieza Kitchen, era que se nombrase a José Luis Olivera (actual director de crisis de la Federación Española de Fútbol) como Director Adjunto de la Policía. Aunque tuvo un contrincante, el comisario Marcelino Martín-Blas, que hizo decantar la balanza por un hombre de confianza de Zoido, Florentino Villabona.

V: Perfecto, yo espero tus noticias.



I. LdH: A ver si en esta semana…



V: Cuando me diga, encantado. Me organizo y una vez yo exponga las cosas como están, luego si siguen adelante no será porque no sabían nada. Luego no valdrá lamentarse y excusarse con tu parienta diciendo "es que no sabíamos". No. Porque una vez que el tema esté perfectamente hablado yo te lo diré, le he contado esto, esto y esto. Entonces no pueden pedirle explicaciones y puede exigirles que cumplan. Si lo que hay que hacer es que no nos volvamos locos, macho. Esa obsesión que tiene esta pequeñita por joder todo, es que al final va a joder el país, macho.



I. LdH: Sí.



V: Que es un marrón muy gordo el que tenemos en Cataluña, ¿estamos locos, macho? Bueno niño, de todo lo demás un abrazo fuerte.



I. LdH: A ti otro.



José Luis Olivera era un hombre fundamental en la estructura de las cloacas de Interior. Es el comisario que no supo identificar a "M.Rajoy" en contra del criterio del jefe de la investigación, el inspector Morocho, y que en esa misma causa de los papeles de Bárcenas tampoco supo quién era "I. López Hierro" entre otras abreviaturas similares que han dejado a dos sujetos sin imputación alguna, no en uno sino en varios sumario.

Porque el amigos de Villarejo, desde hace más de treinta años, es el hombre que siempre se libra. López del Hierro conoce bien "el marrón que tenemos en Cataluña", al igual que "la caja fuerte de la Policía". Mucho mejor que la mayoría de los españoles por ser lo primero secreto de Estado y, lo segundo, un chanchullo interno que se ha tenido que resolver en los tribunales. El haber nacido en una familia castrense y ser marido de la que entonces era ministra de Defensa no le da motivos para saberlo.

Pero todo puede ser una conspiración de "la pequeñita" (como se refieren a la ex vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaria), del ex director del CNI Félix Sánz Roldán, del comisario Marcelino Martín Blas, de Público... O quizá sean las cloacas policiales, políticas, empresariales y mediáticas intentando librarse de prisión, como ha ocurrido a los largo de "treinta y tantos años".