A las 18.40 de la tarde de este miércoles el comisario José Manuel Villarejo ha salido de la prisión de Estremera, en la que llevaba encerrado desde el 5 de noviembre de 2017, camino de su domicilio en Boadilla del Monte. Iba acompañado de su abogado, Antonio García Cabrera, que junto con la Fiscalía pidió esta mañana la puesta en libertad del policía jubilado al no poder ser juzgado antes del plazo máximo de prisión provisional de cuatro años.

Villarejo ha salido enérgico, a pesar de sus publicitados problemas de salud, y ha dejado claro que no piensa callarse: "Me lo han robado todo menos mi confianza en la Justicia".

Este jueves tendrá que declarar en la Audiencia Nacional por algunas de las 31 piezas que aún se instruyen en la causa Tándem: "No tendré ningún problema en contestar a las preguntas de todos los abogados, como siempre, incluidos los de Podemos", ha asegurado.

"Aquí estoy, sigo vivo"

El comisario ha dado las gracias al salir tanto "a los funcionarios de prisiones como a los compañeros de la Guardia Civil", aunque "no así pienso del director, porque él como cancerbero ha atendido las órdenes políticas, pero aquí estoy, sigo vivo y es una putada para los que lo han intentado".

Ha asegurado que el ictus le ha dejado algunas secuelas, a pesar de que se le veía en perfecto estado aunque con un parche en un ojo, y ha recalcado que "lo único que quiero es defenderme, por supuesto esa historieta de que iba a huir y tal ellos saben que es mentira. En 2016 ya dije que no iba a huir. Ellos han decidido hacer un corte epistemológico, una catarsis de España... pues vale".

La oportunidad la tiene pronta. Mañana está citado en la Audiencia Nacional para declarar y ha expresado su deseo en volver a hacerlo, "por ahora he contestado a todos, hasta a mis grandes amigos de Podemos. Lo que no puede ser es que me incauten 40 teras y que no los puedan desencriptar, o que no le den una copia al abogado, lo cual es un poco ridículo".

"Las cloacas no generan mierda, la limpian"

Sale con los medios de comunicación muy presentes en la cabeza: "Me hubiera gustado que algunos medios de comunicación se hubiera acordado de aquello de la presunción de inocencia y, un matiz, los cuerpos jerarquizados una cosa es el empleo y otra el cargo. Yo no soy excomisario, aunque me condenaran a galeras seguiré siendo comisario y he tenido el honor de trabajar para mi país. Les digo lo de siempre: las cloacas no generan mierda, la limpian"

Le han preguntado sobre si tiene alguna revelación oculta acerca de la fortuna del rey emérito a lo que ha contestado que de "ese tema no he hablado nunca. A los pocos días de ser detenido envié una carta al juzgado para decirle que todo mi archivo quedara en manos del CNI, pese a que a le debo al señor Sanz Roldán este tiempo de meditación que me ha dado para pensar sobre el bien y el mal". Y ha añadido: "El señor director de entonces creyó que no valía nada lo que yo tenía y, fíjese, tuvo una visión clarísima de la vida. Yo siento mucho lo que le está ocurriendo a Su Majestad y que tanto le debemos todos los españoles, pero otra cosa es que halla intereses".

Para finalizar ha recalcado que "yo voy a confiar en la Justicia, como ya dije en el juicio del 15 de enero. Me lo han robado todo, pero no me pueden robar el que siga creyendo en la Justicia porque entonces mi vida no hubiera tenido sentido".