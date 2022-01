Villarejo reniega de sus grabaciones y se las atribuye al CNI: "Tenía monitorizada mi vida"

El comisario jubilado José Manuel Villarejo ha descrito en su declaración de este lunes en la audiencia Nacional la famosa película 'El show de Truman' cuando ha dicho que el CNI "tenía monitorizada mi vida" y que los Servicios Secretos son los responsables de todas la grabaciones que se encontraron en los registros de sus propiedades cuando fue detenido. Según un pacto que tenía con el CNI, ha dicho, los servicios de Inteligencia le entregaban los audios para su "seguridad", por eso los tenía en su poder.

Villarejo se ha referido en este sentido a que era el mismo proceder que siguió el CNI con Bárbara Rey, a quien "para que se quedara tranquila y no dijera nada" le entregaron el material grabado de su supuesta relación con Juan Carlos de Borbón.

En el juicio por tres piezas de la macrocausa 'Tándem', por las que la Fiscalía le pide 109 años de prisión, Villarejo no ha logrado apuntalar su estrategia: sus trabajos privados a través de su grupo empresarial Cenyt eran el parapeto de su labor como agente encubierto para el Estado. La Fiscalía no pone en duda esa labor, pero le recrimina penalmente el lucro personal y que se sirviera de las herramientas a su alcance como policía para realizar encargos privados, como los tres que se juzgan ahora, denominados proyectos 'Iron', 'Land' y 'Pintor'.

El fiscal Anticorrupción Miguel Serrano le ha preguntado sobre sus actividades en los años 2012, 2013 y 2014, en los que se enmarcan las piezas juzgadas, y Villarejo ha afirmado que en ese tiempo percibía una nómina como policía en activo, a la vez que era titular de varias empresas englobadas en el Grupo Cenyt. El comisario se ha referido a una declaración escrita en 1995 donde explicaba el pacto al que había llegado para volver al servicio activo en la Policía y donde consta, según él, que sus empresas "familiares" quedaban al servicio del Estado para operaciones de Inteligencia.

Villarejo ha aludido al informe que en 2015 realizó el inspector Fuentes Gago sobre su compatibilidad para ejercer como empresario paralelamente a su labor como comisario. "Ese informe lo ordenó el ministro del Interior [Jorge Fernánde Díaz], probablemente a sugerencia del presidente del Gobierno".

El fiscal ha comenzado su interrogatorio preguntando a Villarejo sobre la pieza 'Iron', donde se investiga si el despacho de patentes Herrero y Asociados contrató a Cenyt en 2013 para que espiara a un despacho rival, Balder IP Law, con el objetivo de obtener información para argumentar una demanda por competencia desleal. "Acudieron a mí para ver si les podíamos prestar apoyo para unas demandas".

La demanda en cuestión acabó presentada en la Unidad Tecnológica de la Policía Nacional y el fiscal ha querido saber si Villarejo hizo alguna gestión para que fuera admitida en Delitos Informáticos. "Supongo que hablaría con el responsable de la Unidad, que era compañero mío de promoción", ha contestado.

Uno de los socios de Herrero y Asociados, Mario Carpintero, que ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para reducir la condena, reconoció en una anterior sesión del juicio que el comisario les proporcionó datos sobre Balder IP Law y sus fundadores, incluidos bancarios, fiscales y de procedimientos judiciales, y que les ofrecieron tráficos de llamadas. Carpintero explicó que se podía "intuir" que para conseguir esos datos mediaban pagos a funcionarios, aunque matizó: "No sé si se materializó".

Villarejo este lunes ha negado haber aportado a los clientes tráfico de llamadas y le ha contestado al fiscal que pregunte a las compañías telefónicas quién les pidió esos datos. "Cuando volví a la Policía no tuve ni ordenador, ni contraseñas para entrar en las bases de datos, ni coche oficial", ha dicho y ha reprochado al Ministerio Público que "no me haya entregado una copia de mis diarios, mi teléfono y mi ordenador". Sobre sus agendas, ha dicho: "Siempre he tenido mala memoria para los nombres, anotaba las citas, tenía 300.000 frentes abiertos, para que no se olvidara nada". También anotaba las "impresiones" después de las reuniones, ha explicado.

Siguiendo esa línea, Villarejo no ha querido reconocer los informes sobre los proyectos 'Iron' y 'Land' mostrados por el fiscal. "No me los creo, los habrán hecho policías que trabajan para el CNI".

Sin embargo, antes de exhibírseles los informes, Villarejo había afirmado tajantemente que "los informes los escribía yo", desmintiendo que delegara esa función en alguien de Cenyt. También ha negado haber aportado a los socios de Herrero y Asociados datos bancarios de una cuenta bancaria de Balder.

Así mismo se ha desvinculado de la orden que recibió su esposa, Gemma Alcalá, para que se hiciese pasar por otra persona y contactar con una empleada de Balder para obtener información.