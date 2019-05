El nombre de Miquel Iceta surgía este miércoles como el candidato designado por los socialistas para presidir la Cámara Alta. El líder del PSC necesita los votos del Parlament de Catalunya para poder ser elegido senador ya que no concurrió en las listas del Senado el pasado 28 de abril. Una votación puramente institucional -y que se realiza de manera secreta- ya que, hasta la fecha, no se había impedido el nombramiento de ningún senador. En caso de ser aprobado, Iceta sería, sin necesidad de pactar previamente con ningún grupo, el presidente del organismo, ya que el PSOE ostenta la mayoría absoluta en esta cámara.

Sin embargo, el veto de Esquerra Republicana (ERC) ha abierto la veda en el resto de formaciones políticas. En Ciudadanos se están planteando el sentido del voto; una decisión que, en palabras del secretario general de los de Rivera, compete a su grupo parlamentario: "La decisión no está tomada todavía", ha asegurado José Manuel Villegas en la sede de la formación en Madrid.

Donde no dudan del sentido de su voto, frontalmente en contra, es en la votación que se produzca (eventualmente) en el Senado -en el caso de que Iceta llegue a senador-, ya que, a juicio del número dos de Ciudadanos, "es todo lo contrario de la idea de nación que tiene Cs". Villegas ha subrayado que a lo largo de los próximos días se conocerá la decisión de su grupo en el Parlament.

Sobre las informaciones que apuntan a que Ángel Garrido, expresidente de la Comunidad de Madrid por el PP, ahora en las listas de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid pueda ser el portavoz de la formación en el Senado, ha afirmado que "no hay nada decidido en este aspecto" ya que ahora se encuentran centrados en las próximas elecciones autonómicas, municipales y europeas, aunque no ha descartado que se produzca este movimiento: "Ni descartamos ni no descartamos, no estamos en eso", ha zanjado.

Villegas ha realizado también una valoración del último CIS, y ha mostrado su escepticismo: "Estas encuestas están hechas para hacerle la campaña electoral al PSOE, no la pagan ellos la pagamos todos los españoles", ha asegurado el diputado electo por Almería. "A Ciudadanos le dio 41 diputados en la horquilla baja, atendiendo al mismo criterio, estamos en condiciones de ganar las elecciones europeas y de ser alternativa a Pedro Sánchez en las Comunidades Autónomas y municipios de España".