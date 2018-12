Los grupos del PSOE y de Unidos Podemos en el Senado han denunciado este miércoles que el PP está "bloqueando" la tramitación de la mejora de la pensión para los hijos e hijas de las víctimas de violencia machista. Desde el Grupo Soclialista han acusado a los conservadores de "volver a utilizar las sucesivas ampliaciones de los plazos de enmiendas" en la Cámara Alta "para retrasar la aprobación definitiva de una ley que el Congreso voto unánimemente”.

La conocida como Ley de Orfandad fue presentada por el PSOE en marzo de 2017, y admitida a trámite en el Congreso en mayo, con el objetivo de elevar a 600 euros la pensión de todos los huérfanos a causa de asesinatos machistas aunque sus madres no hayan cotizado a la Seguridad Social; una iniciativa que, recuerdan los socialistas, fue incorporada posteriormente al Pacto Contra la Violencia de Género.

En la norma se establece un aumento de la cuantía para los menores hasta del 70% de la base reguladora de las madres e incorpora como beneficiarios a los huérfanos por cualquiera de las violencias recogidas en el Convenio de Estambul, ratificado por España. Las portavoces de Igualdad del PSOE en el Congreso y en Senado, Ángeles Álvarez y Laura Berja, han insistido en la necesidad de que esta ley se tramite de forma urgente para no prolongar el desamparo de aquellos menores que se encuentran en esta situación.

"Es importante que esta ley entre en vigor urgentemente, ya que beneficiará especialmente a menores cuyas madres asesinadas no han tenido tiempo de cumplir con los requisitos de cotización”, ha afirmado Álvarez, que le ha pedido al Grupo Popular del Senado que no siga pidiendo más ampliaciones del plazo de enmiendas. "A quien se daña es a los menores, víctimas ya por una violencia criminal y que ahora se ven también castigados por la falta de diligencia y los obstáculos que pone el PP. El Estado no puede mantener en el desamparo a quienes a efectos prácticos son huérfanos absolutos, por eso es urgente finalizar la tramitación de esta ley”, ha reiterado.

"Dinámica de ralentización"

Para Berja, existe una "dinámica de ralentización" en el Senado, donde los conservadores tienen mayoría absoluta, de una ley que el Congreso aprobó por unanimidad. La senadora también ha criticado que el gobierno del Partido Popular retrasó la puesta en marcha del Pacto de Estado contra la violencia de género y “tuvo posicionamientos engañosos en relación con el compromiso económico del mismo”.

Desde Unidos Podemos también critican el bloqueo de la norma. El secretario general del grupo confederal en el Senado, Óscar Guardingo, ha criticado que en la Cámara Alta "podríamos haber acelerado para que estas víctimas pudieran cobrar ya esta pensión antes de fin de año, pero el Partido Popular ha preferido pisar el freno".

El PSOE recuerda que desde 2013, cuando se iniciaron los cómputos de datos oficiales, un total de 225 menores de edad se han quedado huérfanos a causa de la violencia de género, de los cuales al menos el 66% convivían con la madre asesinada, según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género.