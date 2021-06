La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha asegurado este viernes que le "pesa" no haber llegado a tiempo ante casos como el de las menores de Tenerife y ha indicado que, tanto la madre de estas niñas, como Juana Rivas o Irune Costumero, necesitan "el apoyo del conjunto de la sociedad", pero también, "necesitan justicia feminista".

Durante un acto, en Zaragoza, en apoyo a la candidatura de Ione Belarra a liderar Podemos, Montero ha empezado recordado a estas mujeres que, según ha indicado, necesitan el "abrazo" de la sociedad. En su intervención ha señalado que, como ministra, le "pesa especialmente" no haber podido "llegar a tiempo", pero ha recordado que hay una parte "por pequeña que sea" que puede estar sometida "a reparación" a través de las políticas públicas y a través del conjunto de la ciudadanía cuando "condena" esta lacra, cuando "reconoce su existencia" y cuando se "conjura" para erradicarla.

Todo esto, según ha indicado, es parte de "esa justicia feminista que esas mujeres y víctimas necesitan". "Para evitar que los maltratadores sigan asesinando y sigan ejerciendo violencia machista para dar donde más duele a sus madres, hay que defender a Beatriz, a Juana Rivas y a Irune Costumero", ha declarado.

El síndrome de alienación parental estará prohibido

En este sentido, ha recordado que, el 24 de este mes, entra en vigor la Ley de protección a la Infancia frente a la violencia que, entre otras medidas "prohíbe el uso" del síndrome de alienación parental (SAP). A su juicio, es una "sinvergonzonería" que este síndrome se haya aplicado en el proceso de Costumero y considera una "indecencia" que sea un miembro del poder judicial quien asegure que el SAP existe.

"No solo no existe, sino que es un invento de un pedófilo para justificar su comportamiento", ha denunciado Montero. También se ha referido a la "justicia patriarcal" cuando se ha referido a la situación de Juana Rivas. A su juicio, esta justicia "todavía penaliza y criminaliza" a las madres que se "están defendiendo" a sí mismas y "a su hijos". En este sentido, la ministra ha llamado a "defender a las vivas" para que "no acaben asesinadas o asesinados sus hijos".

El resto de mandatarios envían su cariño y afecto a la madre

El trágico suceso en Tenerife también ha generado reacciones de otros mandatarios, como la vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, que ha asegurado: "Sigo conmocionada por el hallazgo del cuerpo de Olivia, pensando en Beatriz, esa madre a la que quiero trasladar que no está sola. Este asesinato y el de Rocío Caíz muestran el irreparable daño de las violencias machistas. Basta ya. Combatir el machismo es un objetivo urgente".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también envío un mensaje de cariño a la madre de las menores. "No puedo imaginar el dolor de la madre de las pequeñas Anna y Olivia, desaparecidas en Tenerife, ante la terrible noticia que acabamos de conocer. Mi abrazo, mi cariño y el de toda mi familia, que hoy se solidariza con Beatriz y sus seres queridos", señaló Sánchez.

La vicealcaldesa de la ciudad de Madrid, Begoña Villacís, ha expresado su indignación emocionada: "Se nos ha cortado el cuerpo a muchas de las personas que leímos esa noticia. Me gustaría mandar todo mi cariño y apoyo a una madre que está destrozada".

La vicesecretaria de Política Social del Partido Popular, Ana Pastor, ha trasladado su cariño y el afecto a la madre. "Estamos consternados ante este cruel y vil asesinato. No permitamos que hechos execrables como éste vuelvan a ocurrir", ha remarcado.