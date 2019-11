Vox es un socio incómodo -en algunas ocasiones- para el PP pero al que los conservadores tampoco quieren oportunar demasiado, ya que en sus manos está sacar los Presupuestos Generales del consistorio madrileño. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, lo ha demostrado durante la jornada de hoy. Este lunes el Ayuntamiento de Madrid ha celebrado un acto con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en el que el portavoz de la formación ultraderechista, Javier Ortega Smith, ha realizado un discurso negacionista contra la violencia machista. Ha criticado a las asociaciones feministas porque, a su juicio, son "chiringuitos", y ha propuesto a "madrileños y españoles que se sumen a un gran pacto contra el consenso del silencio negacionista que quiere negar la realidad".

Almeida le ha recriminado sus palabras a Ortega Smith y su posición ante la violencia machista: "Es lamentable que por primera vez desde el 2004 no haya una declaración institucional con motivo del día internacional de la violencia contra las mujeres. Aquí no hay ningún silencio negacionista. Aquí en público te reto, Javier. Dime una solo de esas 21 medidas, si es que sabes alguna, o sencillamente te has negado a saber. Siento profundamente que al igual que hicisteis con el minuto de silencio a una persona que había sido asesinada delante de sus dos hijos, vengáis hoy aquí a reventar otra vez un acto como este. No es política lo que has hecho hoy aquí, es politiquería", ha zanjado el alcalde.

Almeida se ha mostrado "convencido de que habrá presupuestos en la ciudad de Madrid" y que buscarán en Vox "los votos suficientes para sacar los presupuestos"

Apenas una hora después, en una comida organizada por el club siglo XXI, el alcalde de Madrid ha destacado que está "convencido de que habrá presupuestos en la ciudad de Madrid y que buscarán en Vox "los votos suficientes para sacar los presupuestos" y ha lamentado que ambas formaciones, junto a Ciudadanos, no se pusieran de acuerdo para trazar una alianza conjunta de cara a las elecciones generales del pasado 10-N para "frenar" a las fuerzas progresistas.

"Los datos son incontestables, creo que era una fórmula, al margen de que a alguno le gustará más o menos España Suma como instrumento, que hubiéramos podido hacer por la unión del centro derecha entre tres partidos", ha señalado el conservador. "Nos une mucho más de lo que nos separa. En una situación como la que estamos viviendo para el futuro de la nación, creo que algunos por lo menos podrían haber planteado otras propuestas, haber abierto el debate. Hubo un cerramiento en banda, total y absoluto. España Suma hubiera tenido unos resultados electorales que hubieran hecho inviable el Gobierno que se nos viene encima.



Ortega Smith, abucheado durante su intervención

El también diputado en el Congreso ha sido abucheado durante su intervención, y ha acusado al resto de grupos municipales de unirse en un "consenso del silencio negacionista" de la violencia machista. A su juicio, la actual ley desprotege a "los hombres que sufren violencia de mujeres" y a las mujeres que la sufren "de sus parejas lesbianas". Ortega ha reclamado, asimismo, "la protección de todas las víctimas con la misma ley, con las mismas medidas, y con el mismo presupuesto".

Una mujer que ha estado presente en el acto, Nadia Otmani, se ha acercado a Ortega Smith tras terminar su alegato, reprochándole su discurso, y demandándole "respeto para las mujeres" entre lágrimas. Ortega Smith ni se dignó a mirarla. Otmani fue víctima de la violencia machista en 1997, cuando al tratar de frenar los abusos sufridos por su hermana por parte de su marido acabó recibiendo tres disparos. Uno de ellos le dañó la médula y la dejó postrada en una silla de ruedas de por vida: "Respeta a las muertas. Llevo 20 años luchando contra la violencia de género en una silla de ruedas. No se hace política con eso".

Tras acabar el acto, Ortega Smith aseguró a los periodistas que no se puede obligar a su formación "la teoría falsa de que la violencia tiene género". El representante de Vox se reafirmó ante la prensa en su afirmación de que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género ha sido un "fracaso" porque se invierte cada vez "más dinero" y las "mujeres siguen estando desprotegidas y sigue habiendo víctimas".