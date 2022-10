Un vocal del CGPJ solicita al Supremo que anule el nombramiento de Rafael Mozo como presidente suplente 

El vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Wenceslao Olea ha recurrido ante el Supremo el nombramiento de Rafael Mozo como presidente suplente pidiendo cautelarmente la suspensión del mismo, tal y como anunció en el pleno de la semana pasada en el que se tomó la decisión en contra del informe técnico del CGPJ que señalaba al vicepresidente del Supremo, Francisco Marín Castán, como el sucesor de Carlos Lesmes en el Alto Tribunal y en el Consejo.

Aquel pleno contó con 11 votos a favor y uno en contra, el de Wenceslao Olea, para el nombramiento del vocal con más edad, Rafael Mozo, para suplir al presidente del CGPJ, dando lugar a una doble presidencia, algo que el informe del Consejo había descartado.

Wenceslao Olea, vocal conservador, no sólo votó en contra de Mozo, sino que suscribió un voto particular y anunció la reserva de acciones judiciales, como en efecto ha llevado a cabo, presentando el asunto a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, que debe decidir en un plazo de 48 horas si admite la medida cautelar de suspender el nombramiento de Rafael Mozo hasta que decida si admite el recurso de Olea. Este considera que la votación y su resultado no son legales.