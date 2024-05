El voto andaluz, relevante en las primarias de IU: Maíllo juega en casa y Rego se apoya en Torrijos

Casi un tercio de la militancia de IU, el 31% de las personas llamadas a votar en las primarias lo hacen en Andalucía, según los datos que ha podido recabar Público. Es una cifra muy relevante y que puede decantar el resultado final hacia un lado u otro, sobre todo en un contexto de elección a cuatro.

Dos de los candidatos, la ministra Sira Rego y el excoordinador de IU, justamente, en Andalucía, Antonio Maíllo, coincidieron este viernes en la Comunidad, el "corazón" de IU.

Maíllo, que juega en casa, estuvo en Málaga con Toni Valero, coordinador actual y con el histórico Antonio Romero. Mientras, Rego acudió a Sevilla, arropada por Antonio Rodrigo Torrijos, exteniente de alcalde de la ciudad y un símbolo de lo que se ha dado en conceptualizar como lawfare, tan en boga estos días, tras la carta de Pedro Sánchez, y que él prefiere llamar "cacería política".

Antonio Maíllo y Antonio Romero. — Cedida / Público

Torrijos fue procesado en cuatro causas y absuelto de todas ellas. Además, el CGPJ ha reconocido un funcionamiento anómalo de la justicia en uno de esos juicios. "Esta candidatura representa bien lo que es el ADN y la historia política de Izquierda Unida", dijo Rego.

Torrijos y Maíllo tienen viejas cuentas pendientes, tomaron posiciones divergentes cuando se produjo la integración con Podemos y han estado en posiciones distantes desde entonces (incluso antes). Agua y aceite.

Este viernes, se vivió un nuevo episodio de esta discrepancia, después de que Torrijos dijera, en una atención a medios junto a Rego, que Maíllo "generó una política de subalternidad hacia Podemos en Andalucía y provocó que la formación a nivel regional desapareciera del mapa".

"Flaco favor se hace al proceso de debate interno si desde la candidatura de la compañera Sira tienen que recurrir a esto", replicó poco después Amanda Meyer a Torrijos.

Maíllo eligió este viernes por la tarde mantenerse al margen: "Vengo directo de dar clase en el instituto, con la intención de transmitir alegría, proyecto, ilusión y política con mayúsculas. No he venido para replicar a compañeros". Luego, dijo que su objetivo pasa por "construir espacios amables para la militancia desde el cariño y el afecto: reivindico la alegría y no me van a ver en otra".

Andalucía y el PCE

Para la candidatura de Álvaro Aguilera, coordinador de IU en Madrid el voto en Andalucía será relevante, obviamente, por su número, pero creen que estará "repartido". Y en la candidatura de José Antonio García Rubio recuerdan que unas primarias tienen un punto de incertidumbre y que no solo se vota en Andalucía: "El voto no se ha producido aún y verdaderamente es una incógnita".

Buenos conocedores de los intríngulis de IU aseguran a Público que hay una "clave constante e histórica: cuando Andalucía y el PCE unen fuerzas es imposible ganar". Esto es lo que sucede en la candidatura de Maíllo. No obstante, otros viejos rockeros puntualizan: "Andalucía es quien se ha opuesto con más fuerza a que hubiera un referéndum en relación con Sumar. Hay sentimiento en la base contrario a Sumar. En Cádiz, Málaga y Sevilla la dirección andaluza tiene dificultades con el control de la base".

En el entorno de Maíllo, recuerdan, cuando se les pregunta, que a la unión de Andalucía y el PCE hay que sumarle Asturias, otra referencia en el plano sentimental en IU y también en cuanto a poder institucional. Además, agregan que hay dos referencias recientes, las primarias para la candidatura a las europeas que ganó Manu Pineda y la elección de delegados a la asamblea: la lista liderada por Toni Valero, que apoya a Maíllo, obtuvo el 83% de los votos.